Стадион: Летцигрунд
0'
44' Желтая карточкаЯшари Ардон
85' Желтая карточкаДжемаили Блерим
90' Желтая карточкаБелоко Стефан
90' Вторая желтая карточкаЯшари Ардон
90' Желтая карточкаМюллер Мариус
90'+4
Ход матча
44'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 5
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
60 Владение мячом, % 40
25
Бреше
Янник
28
Метс
Кароль
39
Гогия
Акакий
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Метс КарольЗащитник
- Защитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
71 Luca Jaquez
-
33 Leny Meyer
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Цюрих
Люцерн
27 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.1%
40.7%
20 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.2%
25.9%
23 победы 7 ничьих 0 побед
31 матч
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа
58 матчей
36.2%
24.1%
39.7%
21 победа 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
34.5%
37.9%
27.6%
20 побед 22 ничьи 16 побед
Второй тайм
39.7%
24.1%
36.2%
23 победы 14 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джемаили Блерим
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Камбери Линдрит
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яшари Ардон
|1
|1
|Мюллер Мариус
|1
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Цюрих
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1
Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1
Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|8.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Винтертур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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