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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Цюрих
0:0
Конец матча
Люцерн
0'
44' Желтая карточка
Яшари Ардон
85' Желтая карточка
Джемаили Блерим
90' Желтая карточка
Белоко Стефан
90' Вторая желтая карточка
Яшари Ардон
90' Желтая карточка
Мюллер Мариус
90'+4

Ход матча

44'
 
Яшари Ардон
46'
 
Кампо Самуэле
Соргич Деян
46'
 
Шюрпф Паскаль
Ндиайе Ибраима
53'
Ронер Фабиан
Тосин Айегун
 
53'
Ньонто Вильфред
Окита Жонатан
 
57'
Сантини Иван
Гогия Акакий
 
62'
 
Дрэгер Мохамед
Шюрпф Паскаль
70'
Джемаили Блерим
Зайлер Штефан
 
70'
Красничи Бледиан
Маркезано Антонио
 
74'
 
Кадак Якуб
Ардаис Хоакин
85'
Джемаили Блерим
 
90'
 
Белоко Стефан
90'
 
Яшари Ардон
90'
 
Мюллер Мариус

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 5
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 60 Владение мячом, % 40
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
28
Метс
Кароль
3
Герреро
Адрия
39
Гогия
Акакий
17
Конде
Шейк
33
Зайлер
Штефан
11
Окита
Жонатан
10
Маркезано
Антонио
15
Тосин
Айегун
1
Мюллер
Мариус
20
Дорн
Пиус
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
7
Ндиайе
Ибраима
18
Белоко
Стефан
6
Яшари
Ардон
21
Абубакар-Анкра
Асума
9
Соргич
Деян
19
Ардаис
Хоакин
Цюрих
4-4-2
Люцерн
4-4-2

История личных встреч

Цюрих
Люцерн

27 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.1%
40.7%
20 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.2%
25.9%
23 победы 7 ничьих 0 побед

31 матч

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

35.5%
64.5%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

22.6%
77.4%
0 побед 7 ничьих 21 победа

58 матчей

36.2%
24.1%
39.7%
21 победа 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
20 побед 22 ничьи 16 побед

Второй тайм

39.7%
24.1%
36.2%
23 победы 14 ничьих 21 победа

История матчей

С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джемаили Блерим 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Камбери Линдрит 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яшари Ардон 1 1
Мюллер Мариус 1 0
Белоко Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Карабах - Цюрих 3:2 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1
Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2
Люцерн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люцерн - Динамо Киев 1:2 Люцерн - Вадуц 4:1 Альтах - Люцерн 0:1 Люцерн - Винтертур 2:1
Люцерн - Шаффхаузен 2:0 Шаффхаузен - Люцерн 2:2 Цюрих - Люцерн 2:3 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Сьон - Люцерн 1:3 Люцерн - Серветт 4:0 Люцерн - Лозанна-Спорт 3:0 Базель - Люцерн 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Лугано 2:2 Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Цюрих 2 0 1 1 0 - 4 1
8. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Яшари Ардон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Цюрих 0:0 Люцерн онлайн

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