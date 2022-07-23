Стадион: Леркендаль
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Русенборг
Тромсё
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
28 матчей
53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
8 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.47
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|0.33
|Samuel Rogers
|4
|0.27
|Перейра Адриан
|2
|0.13
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.13
|Хольм Ноа
|1
|0.07
|Тагсет Эдвард
|1
|0.07
|Хольсе Карло
|0
|0
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Йенсен Виктор
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Bryan Solhaug Fiabema
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|3
|0.23
|Опсал Сакариас
|2
|0.15
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.15
|Эбийе Мозес
|2
|0.15
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.15
|Каманси Уоррен
|2
|0.15
|Нильсен Лассе III
|1
|0.08
|Псише Кристоф
|1
|0.08
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.08
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Енссен Андерс
|0
|0
|Миккельсен Эугуст
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Адриан
|4
|0
|Бёркеейет Тобиас
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Скарсем Олаус
|2
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Йенсен Виктор
|2
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Renzo Giampaoli
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Рубен
|3
|0
|Гундерсен Йостейн
|3
|0
|Нильсен Лассе III
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Хаугор Якоб
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Опсал Сакариас
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
17%
1
11%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90
Забито
24
16
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90
Пропущено
16
23
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
5
31%
5
22%
61-75
1
6%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2
Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3
Тромсё
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Русенборг
|0:0
|15
|5
|8
|2
|23 - 17
|23
|6.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Сарпсборг-08
|14
|6
|1
|7
|29 - 23
|19
|9.
|Одд
|15
|6
|1
|8
|15 - 21
|19
|10.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|11.
|Волеренга
|14
|5
|2
|7
|16 - 22
|17
|12.
|Саннефьёрд
|13
|5
|2
|6
|23 - 26
|17
|13.
|Тромсё
|0:0
|13
|2
|8
|3
|16 - 23
|14
|14.
|Хёугесунн
|15
|3
|4
|8
|21 - 27
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|12
|0
|1
|11
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|5.
|Русенборг
|0:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 6
|15
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|9.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|10.
|Волеренга
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|11.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|12.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|13.
|Тромсё
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|14.
|Хёугесунн
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|15.
|Саннефьёрд
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|2.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|3.
|Мольде
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Викинг
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|6.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|4 - 6
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|0:0
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|0:0
|7
|0
|5
|2
|7 - 13
|5
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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