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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Русенборг
0:0
Первый тайм: 13'
Тромсё
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Тромсё
1.95
3.86
4.86
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
27
Сэтер
Оле
Кристиан
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
Русенборг
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Тромсё

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
8 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:2
Т
3:2
Т
1:3
ТМК
1:0
Т
5:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
К
1:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:0
КН
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:4
Т
4:0
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 7 (1) 0.47
Сэтер Оле Кристиан 5 0.33
Samuel Rogers 4 0.27
Перейра Адриан 2 0.13
Бёркеейет Тобиас 2 0.13
Хольм Ноа 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Хольсе Карло 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Йенсен Виктор 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 3 0.23
Опсал Сакариас 2 0.15
Вестерлунн Никлас 2 0.15
Эбийе Мозес 2 0.15
Гундерсен Йостейн 2 0.15
Каманси Уоррен 2 0.15
Нильсен Лассе III 1 0.08
Псише Кристоф 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.08
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Миккельсен Эугуст 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Скарсем Олаус 2 0
Samuel Rogers 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Нильсен Лассе III 2 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
17%
1
11%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

24
16
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

16
23
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
5
31%
5
22%
61-75
1
6%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2
Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3
Тромсё
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Русенборг 0:0 15 5 8 2 23 - 17 23
6. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Тромсё 0:0 13 2 8 3 16 - 23 14
14. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
5. Русенборг 0:0 7 4 3 0 13 - 6 15
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 0:0 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 0:0 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 0:0 7 0 5 2 7 - 13 5
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Тромсё
1.95
3.86
4.86
Все Коэффициенты
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