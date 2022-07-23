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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Русенборг
3:0
Конец матча
Тромсё
0'
28' Желтая карточка
Samuel Rogers
1:0
38' Гол
Йенсен Виктор
2:0
45' Гол
Рейтан Эрленд Даль
90' Желтая карточка
Нильсен Лассе
3:0
90' Гол
Хрупалла Павел
90'+5

Ход матча

28'
Samuel Rogers
 
38'
Йенсен Виктор
1:0
45'
Рейтан Эрленд Даль
(Скарсем Олаус)
2:0
46'
 
Туоминен Яссе
Антонсен Кент-Аре
46'
 
Каманси Уоррен
Псише Кристоф
65'
Шелбред Пер-Сильян
Йенсен Виктор
 
75'
Renzo Giampaoli
Сэтер Оле Кристиан
 
79'
 
Винтер Феликс
Китолано Эрик
84'
 
Эбийе Мозес
Миккельсен Эугуст
86'
Хрупалла Павел
Bryan Solhaug Fiabema
 
90'
 
Нильсен Лассе
90'
Хрупалла Павел
3:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
19
Перейра
Адриан
21
Скарсем
Олаус
11
Йенсен
Виктор
10
Хольсе
Карло
29
Bryan
Solhaug
Fiabema
27
Сэтер
Оле
Кристиан
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
25
Нильсен
Лассе
III
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
Русенборг
3-5-2
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Русенборг
Тромсё

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
58.8%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

28 матчей

53.6%
17.9%
28.5%
15 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
8 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:2
Т
3:2
Т
1:3
ТМК
1:0
Т
5:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
0:3
Т
1:2
К
1:1
Т
3:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:0
КН
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:0
Т
0:0
Т
0:0
Т
2:4
Т
4:0
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веккья Стефано 7 (1) 0.47
Сэтер Оле Кристиан 5 0.33
Samuel Rogers 4 0.27
Перейра Адриан 2 0.13
Бёркеейет Тобиас 2 0.13
Йенсен Виктор 1 0.07
Рейтан Эрленд Даль 1 0.07
Хольм Ноа 1 0.07
Тагсет Эдвард 1 0.07
Хольсе Карло 0 0
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Bryan Solhaug Fiabema 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 3 0.23
Опсал Сакариас 2 0.15
Вестерлунн Никлас 2 0.15
Эбийе Мозес 2 0.15
Гундерсен Йостейн 2 0.15
Каманси Уоррен 2 0.15
Нильсен Лассе III 1 0.08
Псише Кристоф 1 0.08
Антонсен Кент-Аре 1 0.08
Йенсен Рубен 0 0
Енссен Андерс 0 0
Миккельсен Эугуст 0 0
Винтер Феликс 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Адриан 4 0
Бёркеейет Тобиас 3 0
Samuel Rogers 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Скарсем Олаус 2 0
Йенсен Виктор 2 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Renzo Giampaoli 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Рубен 3 0
Гундерсен Йостейн 3 0
Нильсен Лассе III 2 0
Псише Кристоф 1 0
Хаугор Якоб 1 0
Китолано Эрик 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Опсал Сакариас 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
3
25%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
13
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
14%
1
8%
1-15
3
43%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
17%
1
11%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
33%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
1
11%
1
10%
76-90

Забито

24
16
14 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
4
17%
2
13%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
4
25%
46-60
6
25%
2
13%
61-75
0
0%
5
31%
76-90

Пропущено

16
23
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
1
6%
3
13%
1-15
4
25%
4
17%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
0
0%
6
26%
46-60
5
31%
5
22%
61-75
1
6%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2
Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3
Тромсё
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1
Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 15 10 3 2 29 - 13 33
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Русенборг 15 6 7 2 26 - 17 25
6. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Сарпсборг-08 14 6 1 7 29 - 23 19
9. Одд 15 6 1 8 15 - 21 19
10. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
11. Волеренга 14 5 2 7 16 - 22 17
12. Саннефьёрд 13 5 2 6 23 - 26 17
13. Хёугесунн 15 3 4 8 21 - 27 13
14. Тромсё 13 2 7 4 16 - 26 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 12 0 1 11 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
8. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
9. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
10. Волеренга 6 3 1 2 7 - 7 10
11. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
12. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
13. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
14. Хёугесунн 7 2 2 3 11 - 13 8
15. Саннефьёрд 5 0 2 3 7 - 13 2
16. Кристиансунд 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
2. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
3. Мольде 6 4 2 0 9 - 3 14
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Викинг 7 3 1 3 12 - 13 10
6. Одд 7 3 1 3 4 - 6 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 6 3 0 3 16 - 12 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Рейтан Эрленд Даль бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Йенсен Виктор бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Samuel Rogers получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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