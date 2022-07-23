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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Краковия
0:0
Первый тайм: 27'
Корона Кельце
0'
25' Желтая карточка
Гицэ Вирджил

Ход матча

25'
Гицэ Вирджил
 
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Корона Кельце
1.83
4.04
6.20
Все Коэффициенты
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
33
Пестка
Камил
22
Лосаж
Флорьян
8
Хебо
Матиас
11
Ракочи
Михал
38
Мишор
Якуб
71
Patryk
Makuch
1
Форенц
Конрад
25
Шимусик
Гжегож
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
10
Кильб
Яцек
6
Jacek
Podgorski
26
Севежински
Оскар
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
Краковия
3-4-2-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Корона Кельце

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:0
Э
6:0
Э
2:2
Э
0:3
ER
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
OE
1:1
КЛ
2:2
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 1 0.5
Лосаж Флорьян 1 0.5
Югас Якуб 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 1 0.5
Зарандия Лука 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 1 0
Jacek Podgorski 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Краковия 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Корона Кельце 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
5. Корона Кельце 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Краковия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Заглембе Любин 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Легия 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Корона Кельце 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Заглембе Любин 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    25'
    Гицэ Вирджил получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Корона Кельце
1.83
4.04
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:0 Корона Кельце онлайн

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Краковия
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