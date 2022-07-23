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Польша: Экстракласса

2022-2023

Стадион:
Краковия
2:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
25' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
1:0
29' Гол в свои ворота
Шимусик Гжегож
55' Желтая карточка
Петров Кирилл
82' Желтая карточка
Шимусик Гжегож
90' Желтая карточка
Какабадзе Отар
2:0
90' Гол
Хебо Матиас
90'+6
23
Немчикски
Карол
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
33
Пестка
Камил
22
Лосаж
Флорьян
8
Хебо
Матиас
11
Ракочи
Михал
38
Мишор
Якуб
71
Patryk
Makuch
1
Форенц
Конрад
25
Шимусик
Гжегож
66
Milos
Trojak
90
Петров
Кирилл
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
10
Кильб
Яцек
6
Jacek
Podgorski
26
Севежински
Оскар
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
Краковия
3-4-2-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Краковия
Корона Кельце

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

25 матчей

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:2
Э
4:2
Э
3:0
Э
6:0
Э
2:2
Э
0:3
ER
1:1
Э
1:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
1:0
Э
3:0
Э
1:1
OE
1:1
КЛ
2:2
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 1 0.5
Хебо Матиас 1 0.5
Лосаж Флорьян 1 0.5
Югас Якуб 0 0
Кялльман Беньямин 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 1 0.5
Зарандия Лука 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петров Кирилл 1 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Jacek Podgorski 1 0
Шимусик Гжегож 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Краковия 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
7. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Легия 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
9. Заглембе Любин 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Корона Кельце 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Варта Познань 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Погонь Щецин 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ракув 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ягеллония 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Корона Кельце 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Радомьяк Радом 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Заглембе Любин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Легия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Видзев Лодзь 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Медзь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гурник Забже 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Лех 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Сталь Мелец 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Видзев Лодзь 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Легия 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Заглембе Любин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Шлёнск 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Медзь 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Лех 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Погонь Щецин 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Радомьяк Радом 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Корона Кельце 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Лехия Гданьск 1 0 0 1 0 - 3 0
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    • Второй тайм начался
      46'
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Шимусик Гжегож уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      25'
      Гицэ Вирджил получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Краковия 2:0 Корона Кельце онлайн

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