Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
2:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаГицэ Вирджил
1:0
29' Гол в свои воротаШимусик Гжегож
55' Желтая карточкаПетров Кирилл
82' Желтая карточкаШимусик Гжегож
90' Желтая карточкаКакабадзе Отар
2:0
90' ГолХебо Матиас
90'+6
Ход матча
25'
29'
1:0
55'
82'
90'
90'
2:0
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
38
Мишор
Якуб
66
Milos
Trojak
33
Балич
Саша
22
Дея
Адам
10
Кильб
Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
21 Хавьер ТиагоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Балай ФилипНападающий
-
-
20 Karol Knap
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Ойжиньски Лешек
История личных встреч
Краковия
Корона Кельце
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
46.7%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
25 матчей
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|1
|0.5
|Хебо Матиас
|1
|0.5
|Лосаж Флорьян
|1
|0.5
|Югас Якуб
|0
|0
|Кялльман Беньямин
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|1
|0.5
|Зарандия Лука
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петров Кирилл
|1
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Jacek Podgorski
|1
|0
|Шимусик Гжегож
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Краковия 0:2 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Богемианс - Краковия 2:1 Краковия - Рапид Бухарест 1:2
Олимпиакос - Краковия 0:0 ЛАСК - Краковия 0:2 Легия - Краковия 3:0 Краковия - Висла Плоцк 3:0 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Висла Краков 0:0 Радомьяк Радом - Краковия 0:1 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Варта Познань - Краковия 1:0 Сталь Мелец - Краковия 1:2 Краковия - Пяст 0:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Гурник Забже - Краковия 3:0 Краковия - Брук-Бет Термалица 1:2 Ягеллония - Краковия 0:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0
Корона Кельце
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Корона Кельце - Заря 1:4 Корона Кельце - Легия 1:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 0:2 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:0
Корона Кельце - СКРА Ченстохова 0:1 Корона Кельце - Хробры 3:2 Корона Кельце - Одра Ополе 3:0 Тыхы - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 1:2 Одра Ополе - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Гурник Польковице 2:1 Видзев Лодзь - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Арка Гдыня 1:2 Хробры - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Заглембе Сосновец 2:1 Корона Кельце - Подбескидзе 2:1 Сандецья - Корона Кельце 2:2 Медзь - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - ЦВКС Ресовия 2:1 ЛКС Лодзь - Корона Кельце 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Краковия
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Легия
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|Заглембе Любин
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|10.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Корона Кельце
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Варта Познань
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Погонь Щецин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ракув
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ягеллония
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Корона Кельце
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Радомьяк Радом
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заглембе Любин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Легия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Видзев Лодзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Медзь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гурник Забже
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Сталь Мелец
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Видзев Лодзь
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Легия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заглембе Любин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Шлёнск
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Медзь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Лех
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Радомьяк Радом
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Корона Кельце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Лехия Гданьск
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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