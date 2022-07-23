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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Санкт-Галлен
2:0
Второй тайм: 66'
Винтертур
0'
14' Желтая карточка
Samir Ramizi
1:0
20' Гол
Шуберт Фабиан
27' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
28' Желтая карточка
Granit Lekaj
2:0
40' Гол
Шуберт Фабиан
53' Желтая карточка
Диаби Сулейман

Ход матча

14'
 
Samir Ramizi
20'
Шуберт Фабиан
(Patrick Sutter)
1:0
27'
Гёртлер Лукас
 
28'
 
Granit Lekaj
40'
Шуберт Фабиан
(Гёртлер Лукас)
2:0
46'
 
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
53'
 
Диаби Сулейман
58'
 
Манзамби Нефтали
Samir Ramizi
58'
 
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
61'
Латте Лат Эммануэль
Шуберт Фабиан
 
62'
Christian Witzig
Гийемено Джереми
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Винтертур
4.20
4.40
63.95
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
11
Фон
Моос
Юлиан
7
Шуберт
Фабиан
9
Гийемено
Джереми
36
Пукай
Йозеф
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
8
Samir
Ramizi
44
Родригес
Франсиско
III
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
Санкт-Галлен
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Винтертур

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 2 1
Гёртлер Лукас 0 0
Patrick Sutter 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 1 0.5
Буэсс Роман 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 1 0
Шуберт Фабиан 1 0
Matej Maglica 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 2 0
Диаби Сулейман 1 0
Granit Lekaj 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Michael Goncalves 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4
Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2
Винтертур
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0
Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0 Шаффхаузен - Винтертур 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Санкт-Галлен 2:0 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Винтертур 0:2 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 4 1
9. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Санкт-Галлен 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Винтертур 0:2 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Галлен 2:0 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • 46'
    Шеттин Тобиас уходит с поля. Souleymane Diaby выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Шуберт Фабиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Гранит Лекай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Шуберт Фабиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Санкт-Галлен
    Ничья
    Винтертур
    4.20
    4.40
    63.95
    Все Коэффициенты
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