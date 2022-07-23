Стадион: АФГ Арена
2:0
Второй тайм: 66'
0'
14' Желтая карточкаSamir Ramizi
1:0
20' ГолШуберт Фабиан
27' Желтая карточкаГёртлер Лукас
28' Желтая карточкаGranit Lekaj
2:0
40' ГолШуберт Фабиан
53' Желтая карточкаДиаби Сулейман
Ход матча
14'
20'
1:0
27'
28'
40'
2:0
53'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
33
Шмидт
Исаак
36
Пукай
Йозеф
16
Арнольд
Ремо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Нападающий
-
77 Аколо ЧадракНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bruno Berner
История личных встреч
Санкт-Галлен
Винтертур
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
13 матчей
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|2
|1
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|Patrick Sutter
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samir Ramizi
|1
|0.5
|Буэсс Роман
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Matej Maglica
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samir Ramizi
|2
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Granit Lekaj
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Michael Goncalves
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4
Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2
Винтертур
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0
Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0 Шаффхаузен - Винтертур 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Винтертур
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|9.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Санкт-Галлен
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Винтертур
|0:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Санкт-Галлен
|2:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Винтертур
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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