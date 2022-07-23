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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Санкт-Галлен
2:0
Конец матча
Винтертур
0'
14' Желтая карточка
Samir Ramizi
1:0
20' Гол
Шуберт Фабиан
27' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
28' Желтая карточка
Granit Lekaj
2:0
40' Гол
Шуберт Фабиан
53' Желтая карточка
Диаби Сулейман
66' Вторая желтая карточка
Гёртлер Лукас
70' Желтая карточка
Абедини Эрис
83' Желтая карточка
Matej Maglica
90'+6

Ход матча

14'
 
Samir Ramizi
20'
Шуберт Фабиан
(Patrick Sutter)
1:0
27'
Гёртлер Лукас
 
28'
 
Granit Lekaj
40'
Шуберт Фабиан
(Гёртлер Лукас)
2:0
46'
 
Диаби Сулейман
Шеттин Тобиас
53'
 
Диаби Сулейман
58'
 
Манзамби Нефтали
Samir Ramizi
58'
 
Абедини Эрис
Арнольд Ремо
61'
Латте Лат Эммануэль
Шуберт Фабиан
 
61'
Christian Witzig
Гийемено Джереми
 
66'
Гёртлер Лукас
 
70'
 
Абедини Эрис
71'
Стеригу Леонидас
Руис Виктор
 
71'
 
Samuel Ballet
Thibault Corbaz
83'
Matej Maglica
 
85'
 
Камбери Флориан
Буэсс Роман
87'
Аколо Чадрак
Фон Моос Юлиан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
6
Стильхарт
Базиль
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
11
Фон
Моос
Юлиан
7
Шуберт
Фабиан
9
Гийемено
Джереми
36
Пукай
Йозеф
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
8
Samir
Ramizi
44
Родригес
Франсиско
III
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
Санкт-Галлен
4-3-3
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Санкт-Галлен
Винтертур

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

13 матчей

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
5:5
К
2:0
ТМК
4:1
ТМК
0:3
ТМК
2:3
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ТМС
2:4
ТМС
0:4
ЧЛ
3:2
ТМС
3:0
ЧЛ
0:2
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 2 1
Гёртлер Лукас 0 0
Patrick Sutter 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 1 0.5
Буэсс Роман 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 1 1
Matej Maglica 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samir Ramizi 2 0
Диаби Сулейман 1 0
Granit Lekaj 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Michael Goncalves 1 0
Абедини Эрис 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Санкт-Галлен - Валенсия 0:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4
Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3 FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2
Винтертур
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Винтертур - Базель 1:1 Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0
Вадуц - Винтертур 1:1 Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0 Шаффхаузен - Винтертур 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 4 1
9. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Шуберт Фабиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Гранит Лекай получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Шуберт Фабиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:0 Винтертур онлайн

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