0'
18' Желтая карточкаJonathan Torres
19' Желтая карточкаLuis Yamil Garnier
0:1
20' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
29' Желтая карточкаJoaquin Novillo
39' Желтая карточкаLeandro Ojeda
49' Желтая карточкаJulian Chicco
1:1
58' ГолЛисандро Лопес
Ход матча
18'
20'
29'
39'
49'
58'
1:1
19
Кастро
Лукас
21
Eric
Meza
12
Абила
Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Jean Rosso
-
21 Julian Brea
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Leonel Picco
-
18 Mario Otazu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Сармиенто
Колон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|2 (1)
|0.2
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.2
|Лисандро Лопес III
|1
|0.1
|Sergio Quiroga
|1
|0.1
|Franco Quinteros
|1
|0.1
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|4
|0.4
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.2
|Facundo Garces
|1
|0.1
|Luis Miguel Rodriguez
|1 (1)
|0.1
|Лертора Федерико
|0
|0
|Cristian Bernardi
|0
|0
Карточки
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|3
|1
|Franco Quinteros
|3
|1
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Jonathan Torres
|3
|0
|Кастро Лукас
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Yair Arismendi
|1
|0
|Federico Paradela
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Ojeda
|3
|0
|Facundo Garces
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Julian Chicco
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Гольц Паоло
|0
|1
|Абила Рамон
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
100%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1
Колон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|6.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|8.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|12.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Сармиенто
|1:1
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|16.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|18.
|Колон
|1:1
|10
|2
|5
|3
|8 - 9
|11
|19.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|20.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|21.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|22.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Сармиенто
|1:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|5.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Колон
|1:1
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|17.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|20.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|21.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|12.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Колон
|1:1
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|20.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|21.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|25.
|Сармиенто
|1:1
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес