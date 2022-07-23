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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сармиенто
1:3
Конец матча
Колон
0'
18' Желтая карточка
Jonathan Torres
19' Желтая карточка
Luis Yamil Garnier
0:1
20' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
29' Желтая карточка
Joaquin Novillo
39' Желтая карточка
Leandro Ojeda
49' Желтая карточка
Julian Chicco
1:1
58' Гол
Лисандро Лопес
1:2
86' Гол
Cristian Bernardi
89' Желтая карточка
Gonzalo Bettini
1:3
90' Гол
Абила Рамон
90' Желтая карточка
Абила Рамон
90'+6
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
3
Franco
Quinteros
26
Yair
Arismendi
52
Emiliano
Mendez
19
Кастро
Лукас
10
Sergio
Quiroga
9
Jonathan
Torres
7
Лисандро
Лопес
III
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
45
Leandro
Ojeda
30
Santiago
Pierotti
27
Julian
Chicco
23
Cristian
Bernardi
22
Juan
Alvarez2
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Абила
Рамон
Сармиенто
4-4-2
Колон
4-4-1-1

История личных встреч

Сармиенто
Колон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
П
0:4
П
1:0
П
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 2 (1) 0.2
Лисандро Лопес III 2 0.2
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.2
Sergio Quiroga 1 0.1
Franco Quinteros 1 0.1
Гастон Сауро 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.5
Facundo Farias 2 (2) 0.2
Cristian Bernardi 1 0.1
Facundo Garces 1 0.1
Luis Miguel Rodriguez 1 (1) 0.1
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0

Карточки

Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 3 1
Franco Quinteros 3 1
Emiliano Mendez 4 0
Manuel Guanini 4 0
Jonathan Torres 3 0
Кастро Лукас 3 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Gonzalo Bettini 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Yair Arismendi 1 0
Federico Paradela 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 3 0
Leandro Ojeda 3 0
Facundo Garces 1 1
Facundo Farias 1 1
Абила Рамон 2 0
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Eric Meza 2 0
Гольц Паоло 0 1
Rodrigo Aliendro 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Augusto Schott 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
11%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
50%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сармиенто
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Тукуман - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1
Колон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2
Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
6. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
7. Химнасия Ла-Плата 9 4 3 2 9 - 6 15
8. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
12. Ривер Плейт 9 3 3 3 12 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
15. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
16. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
17. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
18. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
20. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
20. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
21. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
21. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Leandro Ojeda получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Хоакин Новилло получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Луис Мигел Родригес из команды Колон забивает с точки!
    • Желтая карточка
      19'
      Луис Гарниер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Хонатан Торрес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сармиенто 1:3 Колон онлайн

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