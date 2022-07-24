  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
0:2
Второй тайм: 72'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
27' Гол
Enzo Copetti
48' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
0:2
50' Гол
Enzo Copetti
65' Желтая карточка

Ход матча

27'
0:1
Enzo Copetti
(Jonathan Galvan)
46'
 
Мура Факундо
Пильюд Иван
48'
 
Gonzalo Piovi
50'
0:2
Enzo Copetti
(Ауче Габриэль)
57'
 
Matias Rojas II
Nicolas Oroz
65'
 
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Расинг Авельянеда
4.20
3.60
2.07
Все Коэффициенты
23
Ригамонти
Сесар
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
45
Lucas
Besozzi
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
31
Renzo
Lopez
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
1
Gaston
Gomez
4
Пильюд
Иван
8
Jonathan
Galvan
33
Gonzalo
Piovi
5
Мена
Эухенио
11
Jonathan
David
Gomez
29
Морено
Анибал
23
Nicolas
Oroz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Расинг Авельянеда

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЭП
2:2
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риано Клаудио 2 0.2
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.1
Jesus Soraire 1 0.1
Renzo Lopez 1 0.1
Christian Torres 1 0.1
Deian Veron 1 0.1
Jose Amado 1 0.1
Мартинес Алекс 1 (1) 0.1
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 5 0.5
Jonathan David Gomez 2 0.2
Emiliano Vecchio 1 0.1
Ауче Габриэль 1 0.1
Сигали Леонардо 1 0.1
Чанкалай Томас 1 0.1
Gonzalo Piovi 1 0.1
Matias Rojas II 1 0.1
Fabricio Dominguez 1 0.1
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 3 0
Тоселли Кристофер 3 0
Jesus Soraire 3 0
Francisco Gonzalez Metilli 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Matias Di Benedetto 2 0
Hernan Lopez 1 0
Рамирес Иван 1 0
Nicolas Linares 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Мена Эухенио 3 0
Кардона Эдвин 3 0
Enzo Copetti 3 0
Морено Анибал 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Инсуа Эмилиано 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Мура Факундо 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Matias Rojas II 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
57%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Пропущено

14
8
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
29%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
4
29%
2
25%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3
Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Расинг Авельянеда 2:0 10 5 3 2 15 - 7 18
4. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Химнасия Ла-Плата 9 4 3 2 9 - 6 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
12. Ривер Плейт 9 3 3 3 12 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
15. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
16. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
17. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
18. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
19. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
20. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
21. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
22. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 10 2 2 6 9 - 16 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 2:0 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
17. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
20. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
21. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 5 1 0 4 3 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
10. Сентраль Кордоба Росарио 0:2 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 2:0 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Расинг Авельянеда
4.20
3.60
2.07
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Расинг Авельянеда онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сентраль Кордоба Росарио
Расинг Авельянеда
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 