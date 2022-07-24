Стадион: Фолькспаркштадион
Ход матча
12'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
81 Владение мячом, % 19
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Benno Dietze
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Гамбург
Ганза
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|2
|2
|Амаечи Ксавьер
|0
|0
|Вушкович Марио
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вушкович Марио
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферхук Йон
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2
Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3
Ганза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0
Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Ян
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Гамбург
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Магдебург
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Арминия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ганза
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Карлсруэ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ян
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Гамбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Арминия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Магдебург
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Карлсруэ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Магдебург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ян
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Арминия
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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