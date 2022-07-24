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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Гамбург
0:0
Первый тайм: 15'
Ганза
0'
12' Желтая карточка

Ход матча

12'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 81 Владение мячом, % 19
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Ганза
5.90
4.70
6.30
Все Коэффициенты
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
27
Анану
Фредерик
7
Найдхарт
Нико
14
Ингельссон
Сванте
6
Dennis
Dressel
8
Рейн
Симон
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
Гамбург
4-3-3
Ганза
3-5-2

История личных встреч

Гамбург
Ганза

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
3:0
Б
1:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 2 2
Амаечи Ксавьер 0 0
Вушкович Марио 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вушкович Марио 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 1 0
Ингельссон Сванте 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2
Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3
Ганза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0
Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Ян 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Гамбург 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
8. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Магдебург 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Арминия 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ганза 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Ганновер 96 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Карлсруэ 0:1 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ян 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Гамбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Арминия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Магдебург 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Карлсруэ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Магдебург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ганза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Арминия 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Карлсруэ 0:1 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    12'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гамбург
Ничья
Ганза
5.90
4.70
6.30
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