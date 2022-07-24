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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 54500
Гамбург
0:1
Конец матча
Ганза
0'
12' Желтая карточка
Ферхук Йон
33' Желтая карточка
Анану Фредерик
52' Желтая карточка
Россбах Дамиан
80' Желтая карточка
Ogechika Heil
81' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
86' Желтая карточка
Шумахер Кевин
0:1
90' Гол
Шумахер Кевин
90'+10

Ход матча

12'
 
Ферхук Йон
33'
 
Анану Фредерик
52'
 
Россбах Дамиан
60'
Рор Максимилиан
Бенеш Ласло
 
68'
 
Шретер Моррис
Найдхарт Нико
68'
 
Брайер Паскаль
Ферхук Йон
72'
Ogechika Heil
Кёнигсдёрффер Рансфорд
 
72'
Давид Йонас
Вушкович Марио
 
72'
 
Шумахер Кевин
Анану Фредерик
80'
Ogechika Heil
 
81'
 
Ингельссон Сванте
82'
Бильбия Филип
Хайер Моритц
 
82'
 
Майсснер Томас
Лукас Фрёде
83'
 
Benno Dietze
Ингельссон Сванте
86'
 
Шумахер Кевин
90'
0:1
Шумахер Кевин
(Прёгер Кай)

Статистика матча

  • 15 Удары по воротам 10
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 69 Владение мячом, % 31
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
27
Анану
Фредерик
7
Найдхарт
Нико
14
Ингельссон
Сванте
6
Dennis
Dressel
8
Рейн
Симон
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
Гамбург
4-3-3
Ганза
3-5-2

История личных встреч

Гамбург
Ганза

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б2
2:3
Б2
3:0
ТМК
0:0
ТМС
3:0
Б
1:3
Б
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 2 1
Амаечи Ксавьер 0 0
Вушкович Марио 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шумахер Кевин 1 0.5
Прёгер Кай 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ogechika Heil 1 0
Вушкович Марио 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ферхук Йон 2 0
Ингельссон Сванте 2 0
Россбах Дамиан 1 0
Анану Фредерик 1 0
Шумахер Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Айнтрахт Бр - Гамбург 0:2 Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2
Гамбург - Герта 0:2 Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3
Ганза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:1 Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0
Вольфсбергер - Ганза 1:3 Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
7. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Гамбург 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Ганза 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Арминия 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Карлсруэ 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гамбург 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      52'
      Россбах Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Анану Фредерик получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Ферхук Йон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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