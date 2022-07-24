Стадион: Шюко-Арена Зрители: 18144
Ход матча
45'
56'
90'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
24
Белло
Джордж
23
Серра
Янни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Белло ДжорджПолузащитник
- Нападающий
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
-
17 Индже БуракНападающий
- Нападающий
-
10 Ласм БрианНападающий
-
Главный тренер: Ульрих Форте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
20 Гувара ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Фабер КонрадЗащитник
- Полузащитник
-
30 Вит КристианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Minos Gouras
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
История личных встреч
Арминия
Ян
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окугава Масая
|1
|0.5
|Клос Фабиан
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альберс Андреас
|1
|0.5
|Меес Джошуа
|1
|0.5
|Гимбер Бенедикт
|1
|0.5
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.5
|Minos Gouras
|1
|0.5
|Схипноски Никлас
|0
|0
|Саллер Бенедикт
|0
|0
Карточки
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Клос Фабиан
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йылдырым Айгюн
|1
|0
|Гимбер Бенедикт
|1
|0
|Схипноски Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арминия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4
Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Ян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10
Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|5.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|7.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|Гамбург
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Магдебург
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Ганза
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Арминия
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Карлсруэ
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Гамбург
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ганза
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Магдебург
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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