  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион: Зрители: 18144
Арминия
0:3
Конец матча
Ян
0'
0:1
45' Гол
Гимбер Бенедикт
0:2
56' Гол
Тальхаммер Максимилиан
0:3
90' Гол
Minos Gouras
90'+5
1
Капино
Стефанос
4
Якель
Фредерик
6
Хюсинг
Оливер
30
Андраде
Андреас
7
Гебауэр
Кристиан
11
Окугава
Масая
19
Притль
Мануэль
39
Василиадис
Себастиан
24
Белло
Джордж
9
Клос
Фабиан
23
Серра
Янни
1
Стоянович
Деян
6
Саллер
Бенедикт
23
Брайткройц
Стив
33
Эльведи
Ян
20
Гувара
Леон
7
Схипноски
Никлас
8
Тальхаммер
Максимилиан
5
Гимбер
Бенедикт
29
Меес
Джошуа
19
Альберс
Андреас
9
Овусу
Принс-Осеи
Арминия
3-3-2-2
Ян
4-4-2

История личных встреч

Арминия
Ян

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
6:0
Б2
1:3
Б2
0:3
Б2
5:3
Б2
3:2
Б2
2:1
Б3
2:2
Б3
0:1
Б3
1:1
Б3
2:2
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окугава Масая 1 0.5
Клос Фабиан 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альберс Андреас 1 0.5
Меес Джошуа 1 0.5
Гимбер Бенедикт 1 0.5
Тальхаммер Максимилиан 1 0.5
Minos Gouras 1 0.5
Схипноски Никлас 0 0
Саллер Бенедикт 0 0

Карточки

Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 1 1
Клос Фабиан 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йылдырым Айгюн 1 0
Гимбер Бенедикт 1 0
Схипноски Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арминия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Зандхаузен - Арминия 2:1 Арминия - ПСВ 4:0 Арминия - Олимпиакос 3:1 Арминия - Университатя Крайова 1:4
Арминия - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Арминия 2:1 Арминия - Герта 1:1 Кёльн - Арминия 3:1 Арминия - Бавария 0:3 Вольфсбург - Арминия 4:0 Арминия - Штуттгарт 1:1 Майнц - Арминия 4:0 Боруссия Д - Арминия 1:0 Арминия - Аугсбург 0:1 Байер Л - Арминия 3:0 Арминия - Унион Берлин 1:0 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Арминия - Боруссия М 1:1 Айнтрахт Фр - Арминия 0:2 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2
Ян
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ян - Дармштадт 2:0 Ян - Норвич 2:2 Ян - Цвиккау 6:2 Фортуна Регенсбург - Ян 3:10
Вердер - Ян 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Динамо Дрезден - Ян 1:1 Ян - Гамбург 2:4 Ганза - Ян 1:1 Ян - Ингольштадт 1:1 Ганновер 96 - Ян 1:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:3 Ян - Падерборн 1:0 Карлсруэ - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Ян 1:0 Ян - Фортуна 0:0 Нюрнберг - Ян 2:0 Ян - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Ян 2:1 Аугсбург - Ян 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 2 2 0 0 5 - 0 6
2. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
4. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
5. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
7. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
8. Гамбург 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Магдебург 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Ганза 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
14. Ганновер 96 2 0 1 1 3 - 4 1
15. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
16. Арминия 2 0 0 2 1 - 5 0
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Карлсруэ 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
13. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Гамбург 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Карлсруэ 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Арминия 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ганза 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Магдебург 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
14. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Гимбер Бенедикт бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Арминия 0:3 Ян онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     