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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Карлсруэ
0:1
Первый тайм: 16'
Магдебург
0'
4' Желтая карточка
Connor Krempicki
0:1
7' Гол
Andreas Mueller

Ход матча

4'
 
Connor Krempicki
7'
0:1
Andreas Mueller
(Jason Ceka)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Магдебург
2.90
3.80
3.75
Все Коэффициенты
1
Kai
Eisele
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
17
Куэто
Лукас
10
Ванитцек
Марвин
31
Tim
Rossmann
24
Шлойзенер
Фабиан
1
Райманн
Доминик
11
Эль-Ханкури
Мохамед
22
Зехельманн
Тим
24
Биттрофф
Александер
19
Leon
Bell
8
Квартенг
Мориц-Брони
16
Andreas
Mueller
13
Connor
Krempicki
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
29
Конде
Амара
Карлсруэ
4-2-3-1
Магдебург
4-3-3

История личных встреч

Карлсруэ
Магдебург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б3
2:0
Б3
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Connor Krempicki 1 0.5
Jason Ceka 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andreas Mueller 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1
Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Магдебург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1
Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Веен Висбаден 3:1 Магдебург - Саарбрюккен 2:1 Дуйсбург - Магдебург 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хайденхайм 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Фортуна 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Ян 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Гамбург 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Санкт-Паули 2 1 1 0 5 - 4 4
6. Кайзерслаутерн 2 1 1 0 4 - 3 4
7. Падерборн 2 1 0 1 6 - 2 3
8. Нюрнберг 2 1 0 1 4 - 3 3
9. Зандхаузен 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Магдебург 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Дармштадт 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Хольштайн Киль 2 0 2 0 4 - 4 2
13. Арминия 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Ганза 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
15. Ганновер 96 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Гройтер Фюрт 2 0 1 1 2 - 4 1
17. Айнтрахт Бр 2 0 0 2 0 - 5 0
18. Карлсруэ 0:1 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Хайденхайм 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Ян 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Нюрнберг 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Дармштадт 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Ганновер 96 1 0 1 0 2 - 2 1
12. Гамбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
14. Арминия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Магдебург 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Ганза 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Карлсруэ 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Магдебург 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ганза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Кайзерслаутерн 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Санкт-Паули 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Ян 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Зандхаузен 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Арминия 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
13. Падерборн 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Гройтер Фюрт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 3 0
18. Карлсруэ 0:1 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Andreas Mueller бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Connor Krempicki получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Карлсруэ
Ничья
Магдебург
2.90
3.80
3.75
Все Коэффициенты
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