Стадион: BBBank Wildpark
Ход матча
7'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
17
Куэто
Лукас
31
Tim
Rossmann
19
Leon
Bell
10
Jason
Ceka
23
Атик
Бариш
29
Конде
Амара
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Tim RossmannПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Небель ПаульНападающий
-
-
29 Max Weiss
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Leon BellЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jason CekaНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
-
29 Конде АмараНападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
25 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
-
17 Leo Scienza
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Карлсруэ
Магдебург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Connor Krempicki
|1
|0.5
|Jason Ceka
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andreas Mueller
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Падерборн - Карлсруэ 5:0 Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1
Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0 Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1
Магдебург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Камбюр 4:2 Магдебург - Унион Берлин 1:4 Магдебург - Виктория Берлин 2:1
Оснабрюк - Магдебург 1:5 Магдебург - Мюнхен-1860 4:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Магдебург - Цвиккау 3:0 Ферль - Магдебург 4:5 Магдебург - Виктория Кёльн 4:2 Виктория Берлин - Магдебург 2:1 Магдебург - Меппен 0:0 Тюркюджю Атаспор - Магдебург 2:1 Магдебург - Галлешер 1:1 Вюрцбург Кикерс - Магдебург 2:4 Магдебург - Боруссия-2 Д 2:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2 Магдебург - Веен Висбаден 3:1 Магдебург - Саарбрюккен 2:1 Дуйсбург - Магдебург 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хайденхайм
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Фортуна
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Ян
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Гамбург
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Санкт-Паули
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Кайзерслаутерн
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|Падерборн
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|8.
|Нюрнберг
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Зандхаузен
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Магдебург
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Дармштадт
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Хольштайн Киль
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|13.
|Арминия
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Ганза
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Ганновер 96
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Гройтер Фюрт
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|17.
|Айнтрахт Бр
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|18.
|Карлсруэ
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Ян
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Нюрнберг
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Дармштадт
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|10.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Ганновер 96
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Гамбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Арминия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Магдебург
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Карлсруэ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Магдебург
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Кайзерслаутерн
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Санкт-Паули
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Ян
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Зандхаузен
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Арминия
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Падерборн
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|Карлсруэ
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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