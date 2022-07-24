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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 10036
Орхус
3:1
Второй тайм: 90+'
Виборг
0'
1:0
9' Гол
Хеуген Сигурд
2:0
61' Гол
Мадсен Мадс Эмиль
71' Желтая карточка
Уве Реслер
2:1
74' Гол
Бех Тобиас
3:1
77' Гол
Мортенсен Патрик
87' Желтая карточка
Мортенсен Патрик

Ход матча

9'
Хеуген Сигурд
1:0
46'
 
Ibrahim Said
Лонвейк Джастин
57'
 
Бех Тобиас
Ндионе Мароки
57'
 
Mads Soendergaard
Леманс Клинт
61'
Мадсен Мадс Эмиль
(Хеуген Сигурд)
2:0
69'
Frederik Brandhof
Андерсон Микаэль
 
69'
Линкс Гифт
Каль Эрик
 
71'
Уве Реслер
 
74'
2:1
Бех Тобиас
(Christian Soerensen II)
74'
 
Бергер Софус
Jeppe Groenning
77'
Мортенсен Патрик
(Мадсен Мадс Эмиль)
3:1
82'
Грёнбек Альберт
Хеуген Сигурд
 
83'
 
Мортимер Нилс
Грот Джей-Рой
87'
Мортенсен Патрик
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Виборг
2.90
3.35
74.93
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
23
Кристенсен
Томас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
14
Хенриксен
Тобиас
19
Каль
Эрик
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
6
Поульсен
Николай
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
10
Хеуген
Сигурд
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
7
Christian
Soerensen
II
14
Леманс
Клинт
13
Jeppe
Groenning
17
Бонде
Якуб
8
Лонвейк
Джастин
9
Ндионе
Мароки
11
Грот
Джей-Рой
Орхус
3-5-2
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Виборг

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед

34 матча

35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

29.4%
44.1%
26.5%
10 побед 15 ничьих 9 побед

История матчей

СБЗВ
1:0
СБЗВ
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СДП
1:0
СДП
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 1 0.5
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.5
Мортенсен Патрик 1 0.5
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бех Тобиас 2 1
Лауритсен Мадс 1 0.5
Christian Soerensen II 0 0
Jeppe Groenning 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мортенсен Патрик 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Уве Реслер 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лауритсен Мадс 1 1
Jeppe Groenning 1 0
Бюрги Николас 1 0
Бех Тобиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2
Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2
Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Орхус 3:1 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Виборг 1:3 2 1 0 1 3 - 4 3
7. Раннерс 2:2 2 0 2 0 3 - 3 2
8. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
9. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
10. Оденсе 2:2 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1:3 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брондбю 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Орхус 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Раннерс 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 2:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Нордшелланн 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Оденсе 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Раннерс 2:2 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Орхус 3:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • 91'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг отправил кросс в штрафную...
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Контроль мяча: Орхус: 49%, Виборг: 51%.
  • 89'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Хорошую попытку сделал Мортенсен Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 87'
    Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 87'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10036 болельщиков
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    • 85'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 85'
      Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 84'
      Виборг выполняет удар от ворот.
    • 84'
      Томас Кристенсен из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 84'
      Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 83'
      Тактическая замена. Грот Джей-Рой уходит с поля и его заменяет Мортимер Нилс
    • 82'
      Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      82'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды Орхус подал угловой слева.
    • 82'
      Тактическая замена. Хеуген Сигурд уходит с поля и его заменяет Альберт Гроенбек
    • 81'
      Линкс Гифт имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Виборг
    2.90
    3.35
    74.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Орхус 3:1 Виборг онлайн

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