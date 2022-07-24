Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Тобиас Бех нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Орхус играла лучше в этом тайме.

46' Мадсен Мадс Эмиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Грот Джей-Рой пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

42' Томас Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Удар от ворот произведет Орхус

38' Лонвейк Джастин из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

38' Орхус выполняет удар от ворот.

36' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Залетел Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

35' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Залетел Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Биссек Янн-Аурель взял и забрал мяч на выходе

31' Должен был быть гол! Грот Джей-Рой имел отличный шанс, но Йеспер Хансен не дал голу состоятся!

30' Ндионе Мароки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Игрок Мортенсен Патрик из команды Орхус неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

30' Залетел Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удар от ворот произведет Виборг

25' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Томас Кристенсен из команды Орхус четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

23' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Виборг выполняет удар от ворот.

17' Как он промахнулся? Андерсон Микаэль имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

15' Лонвейк Джастин делает скидку назад вдоль ворот

15' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Виборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Кристиан Соренсен имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

14' Отличные скиллы показывает Грот Джей-Рой , обводя своих соперников

13' Отличные скиллы показывает Каль Эрик , обводя своих соперников

11' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

11' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Орхус будет все-таки засчитан.

11' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

9' Г О О О О Л - Хеуген Сигурд первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

9' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Леманс Клинт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Виборг выполняет удар от ворот.

5' Каль Эрик не смог попасть в створ ударом издали

4' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

4' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Орхус

2' Близко! Леманс Клинт нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

2' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Залетел Жан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Бюрги Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Орхус начинает с центра поля