Стадион: Ceres Park Зрители: 10036
0'
1:0
9' ГолХеуген Сигурд
2:0
60' ГолМадсен Мадс Эмиль
70' Желтая карточкаУве Реслер
2:1
74' ГолБех Тобиас
3:1
77' ГолМортенсен Патрик
87' Желтая карточкаМортенсен Патрик
90'+5
Ход матча
9'
1:0
60'
69'
70'
74'
77'
87'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
15 Лунд ОливерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Торсен ЙонасЗащитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
31 Бех ТобиасНападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Орхус
Виборг
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 9 побед
34 матча
35.3%
26.5%
38.2%
12 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
29.4%
44.1%
26.5%
10 побед 15 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|1
|0.5
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0.5
|Мортенсен Патрик
|1
|0.5
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бех Тобиас
|2
|1
|Лауритсен Мадс
|1
|0.5
|Christian Soerensen II
|0
|0
|Jeppe Groenning
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Уве Реслер
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лауритсен Мадс
|1
|1
|Jeppe Groenning
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:1 Брондбю - Орхус 1:2 Орхус - Ольборг 2:2
Орхус - Нордшелланн 2:2 Виборг - Орхус 1:0 Вайле - Орхус 1:0 Орхус - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Орхус 1:0 Орхус - Оденсе 1:2 Сённерйюск - Орхус 2:1 Орхус - Виборг 0:2 Нордшелланн - Орхус 2:2 Орхус - Вайле 0:0 Орхус - Виборг 1:1 Брондбю - Орхус 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2
Виборг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Судува - Виборг 0:1 Виборг - Ольборг 2:1 Виборг - Хорсенс 5:4 Раннерс - Виборг 3:2
Ольборг - Виборг 1:1 Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|5.
|Брондбю
|1:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орхус
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Брондбю
|1:3
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|7.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Нордшелланн
|3:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|3:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брондбю
|1:3
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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