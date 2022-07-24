Стадион: Cepheus Park Randers Зрители: 4004
0'
0:1
29' ГолКадри Башким
0:2
45' ГолCharly Horneman
47' Желтая карточкаHugo Andersson2
1:2
75' ГолЭгхо Марвин
2:2
77' ГолБундгаард Филип
Ход матча
29'
0:1
45'
47'
75'
1:2
77'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Окосун АйоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манде СаюбаВратарь
-
24 Эстрём РобинЗащитник
-
25 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
-
-
-
18 Kante Kefing
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Раннерс
Оденсе
25 матчей
68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 0 побед
23 матча
17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед
48 матчей
35.4%
25%
39.6%
17 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
25%
39.6%
35.4%
12 побед 19 ничьих 17 побед
Второй тайм
25%
45.8%
29.2%
12 побед 22 ничьи 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|1
|0.5
|Андерссон Адам
|1
|0.5
|Бундгаард Филип
|1
|0.5
|Хег Даниэль
|0
|0
|Бабаян Эдгар
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charly Horneman
|1
|0.5
|Кадри Башким
|1
|0.5
|Свеннсен Сандер
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Кехинде Тосин
|1
|0
|Hugo Andersson2
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Кинг Джоэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2
Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Орхус
|3:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Виборг
|1:3
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|Раннерс
|2:2
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|10.
|Оденсе
|2:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1:3
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брондбю
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Орхус
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Раннерс
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|7.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Копенгаген
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|2:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Нордшелланн
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Оденсе
|2:2
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Раннерс
|2:2
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ольборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Орхус
|3:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Виборг
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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