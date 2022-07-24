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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 4004
Раннерс
2:2
Конец матча
Оденсе
0'
0:1
29' Гол
Кадри Башким
0:2
45' Гол
Charly Horneman
47' Желтая карточка
Hugo Andersson2
1:2
75' Гол
Эгхо Марвин
2:2
77' Гол
Бундгаард Филип
90'+5

Ход матча

29'
0:1
Кадри Башким
(Charly Horneman)
37'
Андерссон Адам
Копплин Бьорн
 
45'
0:2
Charly Horneman
(Свеннсен Сандер)
47'
Hugo Andersson2
 
55'
 
Jakob Martinsen
Charly Horneman
63'
Бабаян Эдгар
Анкерсен Якоб
 
63'
Бундгаард Филип
Одей Стивен
 
63'
Эгхо Марвин
Брок-Мадсен Николай
 
70'
 
Luca Kjerrumgaard
Кадри Башким
70'
 
Трандарсон Арон-Элис
Мадс Фрокьяер-Йенсен
75'
Эгхо Марвин
(Хег Даниэль)
1:2
77'
Бундгаард Филип
(Бабаян Эдгар)
2:2
82'
Клюснер Тобиас
Кехинде Тосин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
15
Копплин
Бьорн
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
10
Кехинде
Тосин
90
Одей
Стивен
44
Брок-Мадсен
Николай
13
Бернат
Ханс
Кристиан
2
Микельсон
Николас
5
Ларсен
Каспер
4
Bjoern
Paulsen
16
Шельвик
Йорген
20
Окосун
Айо
6
Тверсков
Йеппе
21
Charly
Horneman
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
10
Свеннсен
Сандер
9
Кадри
Башким
Раннерс
4-4-2
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Раннерс
Оденсе

25 матчей

68%
32%
17 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
32%
20%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

48%
40%
12%
12 побед 10 ничьих 0 побед

23 матча

17.4%
82.6%
0 побед 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

47.8%
52.2%
0 побед 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 14 побед

48 матчей

35.4%
25%
39.6%
17 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

25%
39.6%
35.4%
12 побед 19 ничьих 17 побед

Второй тайм

25%
45.8%
29.2%
12 побед 22 ничьи 14 побед

История матчей

К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:1
СД
2:1
СДЛЕ
2:0
СДЛЕ
2:1
СД
0:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:1
СД
3:0
СД
4:1
СД
3:1
СДЛЕ
2:0
СДЛЕ
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
3:0
СД
3:0
СД
0:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
0:2
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:1
ТМС
1:0
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
1:1
СЛ
1:3
К
1:2
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
3:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 1 0.5
Андерссон Адам 1 0.5
Бундгаард Филип 1 0.5
Хег Даниэль 0 0
Бабаян Эдгар 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charly Horneman 1 0.5
Кадри Башким 1 0.5
Свеннсен Сандер 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брок-Мадсен Николай 1 0
Кехинде Тосин 1 0
Hugo Andersson2 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjoern Paulsen 1 0
Кинг Джоэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2
Раннерс - Хельсингор 6:2 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3
Оденсе
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Оденсе - Вайле 2:3 Оденсе - Хорсенс 1:3 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Оденсе - Митьюлланд 0:0 Вайле - Оденсе 2:1 Оденсе - Сённерйюск 1:1 Оденсе - Виборг 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Оденсе - Сённерйюск 3:0 Оденсе - Орхус 1:0 Сённерйюск - Оденсе 1:2 Орхус - Оденсе 1:2 Виборг - Оденсе 1:1 Оденсе - Вайле 2:1 Сённерйюск - Оденсе 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Вайле - Оденсе 2:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Сённерйюск - Оденсе 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Хорсенс 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Копенгаген 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
7. Орхус 2 1 0 1 3 - 2 3
8. Раннерс 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Люнгбю 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Ольборг 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орхус 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
8. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Копенгаген 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ольборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Копенгаген 1 1 0 0 3 - 1 3
5. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ольборг 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Люнгбю 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Раннерс: 57%, Оденсе: 43%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 94'
    Андерссон Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 93'
    Бабаян Эдгар не смог попасть в створ ударом издали
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