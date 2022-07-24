Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Г О О О О Л - Charly Horneman забивает с левой ноги!

45' Окосун Айо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Свеннсен Сандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' О, нет. Из многообещающей позиции Кехинде Тосин из команды Раннерс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

42' Оливер Бундгар Кристенсен разрезает оборону соперника отличным пасом

42' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Кехинде Тосин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

39' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Бьёрн Паульсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

38' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Тверсков Йеппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Удар от ворот произведет Оденсе

36' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

35' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Почти гол! Брок-Мадсен Николай пробил головой по воротам, но Ханс Кристиан Бернат спас!

32' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Г О О О О Л - Кадри Башким из команды Оденсе левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

28' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

28' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Шельвик Йорген из команды Оденсе навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

26' Матч возобновится спорным мячом

26' Матч возобновлен

24' Копплин Бьорн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

23' Удар от ворот произведет Раннерс

23' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Удар от ворот произведет Оденсе

22' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

21' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Йонсен Лассер Берг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Бьёрн Паульсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Идет дождь, трудные условия для игроков.

18' Удар от ворот произведет Оденсе

16' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Удар от ворот произведет Раннерс

15' Свеннсен Сандер из команды Оденсе навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

14' Оливер Бундгар Кристенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отличные скиллы показывает Charly Horneman , обводя своих соперников

13' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

9' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Шельвик Йорген из команды Оденсе

9' Мадс Фрокьяер-Йенсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Оденсе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Бернат Ханс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Шельвик Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Раннерс начинает с центра поля