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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Базель
1:0
Второй тайм: 77'
Серветт
0'
28' Желтая карточка
Вуйоз Николя
32' Желтая карточка
Клиши Гаэль
35' Желтая карточка
Бедья Крис
1:0
45' Гол
Ндой Дан
47' Желтая карточка
Фрай Фабиан
74' Желтая карточка

Ход матча

28'
 
Вуйоз Николя
32'
 
Клиши Гаэль
35'
 
Бедья Крис
45'
Ндой Дан
1:0
46'
 
Стеванович Мирослав
Антунес Алексис
46'
Лопес Серхио
Ланг Михаэль
 
47'
Фрай Фабиан
 
61'
 
Оберлин Димитри
Бедья Крис
68'
 
Фофана Бубакар
Конья Тимоте
68'
 
Валь Тео
Флюке Патрик
74'
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 9 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
3.55
5.18
3.80
Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
11
Салаи
Адам
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
10
Антунес
Алексис
23
Роделен
Ронни
29
Бедья
Крис
7
Флюке
Патрик
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Базель
Серветт

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургер Ваутер 1 0.5
Ндой Дан 1 0.5
Zeki Amdouni 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.5
Бедья Крис 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Ндой Дан 1 0
Джига Нассер 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клиши Гаэль 1 0
Бедья Крис 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5
Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5
Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Серветт 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
6. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Цюрих 2 0 1 1 0 - 4 1
9. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Базель 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Серветт 0:1 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Базель 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Ндой Дан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Бедья Крис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Клиши Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Серветт
3.55
5.18
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Базель 1:0 Серветт онлайн

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