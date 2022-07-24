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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Базель
1:1
Конец матча
Серветт
0'
28' Желтая карточка
Вуйоз Николя
32' Желтая карточка
Клиши Гаэль
35' Желтая карточка
Бедья Крис
1:0
45' Гол
Ндой Дан
47' Желтая карточка
Фрай Фабиан
74' Желтая карточка
Дулин Давид
84' Желтая карточка
Адамс Касим
1:1
87' Гол
Валь Тео
90' Желтая карточка
Ндой Дан
90' Желтая карточка
Севрен Йоан
90'+6

Ход матча

28'
 
Вуйоз Николя
32'
 
Клиши Гаэль
35'
 
Бедья Крис
45'
Ндой Дан
1:0
46'
 
Стеванович Мирослав
Антунес Алексис
46'
Лопес Серхио
Ланг Михаэль
 
47'
Фрай Фабиан
 
61'
 
Оберлин Димитри
Бедья Крис
68'
 
Фофана Бубакар
Конья Тимоте
68'
 
Валь Тео
Флюке Патрик
73'
Диуф Энди
Бургер Ваутер
 
74'
 
Дулин Давид
80'
Падула Андреа
Комас Арнау
 
80'
Sayfallah Ltaief
Салаи Адам
 
82'
 
Theo Magnin
Бауэр Мориц
84'
Адамс Касим
 
87'
1:1
Валь Тео
(Стеванович Мирослав)
90'
Ндой Дан
 
90'
 
Севрен Йоан

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 9
  • 9 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
4
Комас
Арнау
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
9
Zeki
Amdouni
7
Миллар
Лиам
11
Салаи
Адам
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
28
Дулин
Давид
8
Конья
Тимоте
10
Антунес
Алексис
23
Роделен
Ронни
29
Бедья
Крис
7
Флюке
Патрик
Базель
4-2-3-1
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Базель
Серветт

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
2:0
С
2:2
С
5:1
С
5:0
С
2:1
С
1:0
С
1:0
С
2:2
С
2:2
С
2:0
С
3:1
С
2:0
С
1:2
С
3:2
С
0:1
С
2:1
С
5:0
С
3:0
С
0:4
ТМС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургер Ваутер 1 0.5
Ндой Дан 1 0.5
Zeki Amdouni 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 0.5
Валь Тео 1 0.5
Стеванович Мирослав 0 0
Бедья Крис 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Дан 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Адамс Касим 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Джига Нассер 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клиши Гаэль 1 0
Дулин Давид 1 0
Бедья Крис 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5
Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5
Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Серветт 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Грасcхоппер 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сьон 0:2 2 1 0 1 3 - 4 3
6. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 4 1
10. Лугано 0:2 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Грасcхоппер 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Лугано 0:2 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сьон 0:2 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Серветт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Лугано 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Севрен Йоан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Ндой Дан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Валь Тео бьет в цель!
  • Желтая карточка
    84'
    Адамс Касим получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Бауэр Мориц уходит с поля. Theo Magnin выходит вместо него
  • 80'
    Салаи Адам уходит с поля. Sayfallah Ltaief выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Ндой Дан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Бедья Крис получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Клиши Гаэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Вуйоз Николя получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 1:1 Серветт онлайн

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