Стадион: Санкт-Якоб Парк
0'
28' Желтая карточкаВуйоз Николя
32' Желтая карточкаКлиши Гаэль
35' Желтая карточкаБедья Крис
1:0
45' ГолНдой Дан
47' Желтая карточкаФрай Фабиан
74' Желтая карточкаДулин Давид
84' Желтая карточкаАдамс Касим
1:1
87' ГолВаль Тео
90' Желтая карточкаНдой Дан
90' Желтая карточкаСеврен Йоан
90'+6
Ход матча
28'
32'
35'
45'
1:0
47'
68'
74'
84'
87'
1:1
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 9
-
9 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
15
Адамс
Касим
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Theo Magnin
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Базель
Серветт
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
11 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
128.6%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
52.4%
4.7%
9 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
52.4%
23.8%
23.8%
11 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургер Ваутер
|1
|0.5
|Ндой Дан
|1
|0.5
|Zeki Amdouni
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роделен Ронни
|1
|0.5
|Валь Тео
|1
|0.5
|Стеванович Мирослав
|0
|0
|Бедья Крис
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Дан
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Адамс Касим
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клиши Гаэль
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Базель - Крузейдерс 2:0 Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5
Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:0 Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5
Лозанна Уши - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Серветт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Грасcхоппер
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сьон
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|10.
|Лугано
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Грасcхоппер
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лугано
|0:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сьон
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Серветт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Лугано
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Винтертур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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