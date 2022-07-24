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Швеция: Суперэттан

2022
Эребру
1:0
Первый тайм: 45+'
Утсиктенс
0'
1:0
2' Гол
Бьорндал Эрик
45' Желтая карточка
Jakob Hedenquist

Ход матча

2'
Бьорндал Эрик
1:0
45'
 
Jakob Hedenquist
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Утсиктенс
2.40
3.95
6.24
Все Коэффициенты
20
Эскелинен
Виллиам
2
Бьёрнквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
7
Ясин
Ахмед
8
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
90
Густавссон
Даниэль
48
Миллескуг
Ноэль
9
Бьорндал
Эрик
30
Mikica
Georgievski
25
Конрадсен-Сейде
Миккель
5
Jakob
Hedenquist
2
Wilhelm
Nilsson
6
Erik
Westermark
4
Allan
Mohideen
18
Милованович
Вилльям
22
Predrag
Randjelovic
II
20
Diocounda
Gory
10
Albin
Skoglund
7
Бом
Карл
Эребру
4-4-2
Утсиктенс
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 4 0.27
Бьорндал Эрик 3 0.2
Хамад Илоан 2 (1) 0.13
Тиль Венсан 2 0.13
Валкер Кевин 1 0.07
Ясин Ахмед 1 0.07
Экани Виктор 1 0.07
Ларссон Джейк 1 0.07
Моро Насиру 1 0.07
Густавссон Даниэль 0 0
Эскелинен Виллиам 0 0
Бьёрнквист Даниэль 0 0
Сегер Давид 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.33
Albin Skoglund 3 0.2
Nsima Peter 3 0.2
Allan Mohideen 2 0.13
Erik Westermark 2 0.13
Бьорквист Маркус 2 0.13
Lucas Hedlund 2 0.13
Jakob Hedenquist 2 0.13
Jonathan Quintero 1 0.07
Брандт Йеспер 1 0.07
Diocounda Gory 1 0.07
Wilhelm Nilsson 1 0.07
Милованович Вилльям 0 0
Боувин Маттиас 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джейк 3 1
Сегер Давид 4 0
Бьорндал Эрик 3 0
Андрессон Аксель 3 0
Валкер Кевин 2 0
Хамад Илоан 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Экани Виктор 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Моро Насиру 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Густавссон Даниэль 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Тиль Венсан 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брандт Йеспер 4 1
Nsima Peter 3 1
Wilhelm Nilsson 4 0
Бом Карл 3 0
Albin Skoglund 3 0
Lucas Hedlund 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Милованович Вилльям 2 0
Predrag Randjelovic II 2 0
Erik Westermark 2 0
Diocounda Gory 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Allan Mohideen 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
1
8%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
6
46%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
10%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Забито

7
12
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
50%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
4
25%
2
8%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
19%
1
4%
31-45
2
13%
8
32%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
20
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
25%
1
5%
1-15
5
31%
3
15%
16-30
1
6%
5
25%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
4
25%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1
АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0
Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 2 3 32 - 15 32
2. Браге 15 7 5 3 27 - 15 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Броммапойкарна 15 7 4 4 35 - 25 25
6. Утсиктенс 0:1 15 7 3 5 26 - 20 24
7. Эребру 1:0 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
9. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
10. Ландскруна 15 5 6 4 21 - 24 21
11. Норрбю 15 5 3 7 14 - 21 18
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Далкурд 15 4 2 9 13 - 25 14
14. Йёнчёпинг 15 3 3 9 21 - 30 12
15. Эргрюте 14 1 6 7 18 - 27 9
16. Эстерсунд 15 1 5 9 10 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 8 6 2 0 25 - 10 20
2. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
3. Эребру 1:0 8 5 1 2 10 - 8 16
4. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
5. Браге 8 4 2 2 15 - 7 14
6. Ландскруна 7 3 3 1 13 - 12 12
7. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
8. Утсиктенс 0:1 7 3 3 1 13 - 9 12
9. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
10. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 8 2 1 5 14 - 16 7
15. Эргрюте 7 1 3 3 9 - 11 6
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 8 5 2 1 17 - 9 17
2. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 0:1 8 4 0 4 13 - 11 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 1:0 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 7 2 0 5 8 - 15 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Далкурд 7 1 2 4 4 - 13 5
14. Йёнчёпинг 7 1 2 4 7 - 14 5
15. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
16. Эстерсунд 9 0 3 6 5 - 17 3
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Jakob Hedenquist получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бьорндал Эрик бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эребру
Ничья
Утсиктенс
2.40
3.95
6.24
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эребру 1:0 Утсиктенс онлайн

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