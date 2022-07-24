0'
1:0
2' ГолБьорндал Эрик
45' Желтая карточкаJakob Hedenquist
74' Желтая карточкаErik Westermark
2:0
90' ГолГуставссон Даниэль
90'+6
Ход матча
2'
1:0
45'
74'
90'
30
Samuel
Dahl
16
Сегер
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Бом КарлНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
29 Albin Bishop
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.27
|Бьорндал Эрик
|3
|0.2
|Хамад Илоан
|2 (1)
|0.13
|Тиль Венсан
|2
|0.13
|Валкер Кевин
|1
|0.07
|Ясин Ахмед
|1
|0.07
|Густавссон Даниэль
|1
|0.07
|Экани Виктор
|1
|0.07
|Ларссон Джейк
|1
|0.07
|Моро Насиру
|1
|0.07
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Бьёрнквист Даниэль
|0
|0
|Хьертстранд Бенджамин
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.33
|Albin Skoglund
|3
|0.2
|Nsima Peter
|3
|0.2
|Allan Mohideen
|2
|0.13
|Erik Westermark
|2
|0.13
|Бьорквист Маркус
|2
|0.13
|Lucas Hedlund
|2
|0.13
|Jakob Hedenquist
|2
|0.13
|Jonathan Quintero
|1
|0.07
|Брандт Йеспер
|1
|0.07
|Diocounda Gory
|1
|0.07
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.07
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Сегер Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Экани Виктор
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брандт Йеспер
|4
|1
|Nsima Peter
|3
|1
|Wilhelm Nilsson
|4
|0
|Бом Карл
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Lucas Hedlund
|3
|0
|Erik Westermark
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Jakob Hedenquist
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Милованович Вилльям
|2
|0
|Predrag Randjelovic II
|2
|0
|Diocounda Gory
|2
|0
|Allan Mohideen
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
18%
6
46%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
5
42%
76-90
Забито
7
12
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
3
43%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
14%
3
25%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
4
50%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
13%
3
30%
76-90
Забито
18
25
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
5
28%
2
8%
1-15
1
6%
5
20%
16-30
3
17%
1
4%
31-45
2
11%
8
32%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
22
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
4
25%
2
9%
1-15
5
31%
3
14%
16-30
1
6%
5
23%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
4
25%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Далкурд - Эребру 0:2 Эребру - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1
АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0
Утсиктенс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0
Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Венерсборг 4:0 Торнс - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Юнгшиле 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|2
|3
|32 - 15
|32
|2.
|Браге
|15
|7
|5
|3
|27 - 15
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|8
|1
|5
|31 - 22
|25
|5.
|Броммапойкарна
|15
|7
|4
|4
|35 - 25
|25
|6.
|Утсиктенс
|15
|7
|3
|5
|26 - 21
|24
|7.
|Эребру
|15
|7
|2
|6
|17 - 17
|23
|8.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|9.
|Треллеборг
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|10.
|Ландскруна
|15
|5
|6
|4
|21 - 24
|21
|11.
|Норрбю
|15
|5
|3
|7
|14 - 21
|18
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Далкурд
|15
|4
|2
|9
|13 - 25
|14
|14.
|Йёнчёпинг
|15
|3
|3
|9
|21 - 30
|12
|15.
|Эргрюте
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|16.
|Эстерсунд
|15
|1
|5
|9
|10 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|8
|6
|2
|0
|25 - 10
|20
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|3.
|Эребру
|8
|5
|1
|2
|11 - 8
|16
|4.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|5.
|Браге
|8
|4
|2
|2
|15 - 7
|14
|6.
|Ландскруна
|7
|3
|3
|1
|13 - 12
|12
|7.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|9.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|10.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|15.
|Эргрюте
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|2.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|8
|4
|0
|4
|13 - 12
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|7
|2
|0
|5
|8 - 15
|6
|12.
|Броммапойкарна
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|13.
|Далкурд
|7
|1
|2
|4
|4 - 13
|5
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|15.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|16.
|Эстерсунд
|9
|0
|3
|6
|5 - 17
|3
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