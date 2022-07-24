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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Мьёндален
0:0
Конец матча
Старт
0'
76' Желтая карточка
Свеен Оле
90'+3
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
12
Накким
Маркус
4
Хансен
Адриан
Александер
6
Сольберг
Йоаким
18
Simon
Appiah
8
Свеен
Оле
7
Овенстад
Мартин
17
Brinder
Singh
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
1
Jasper
Silva
Torkildsen
5
Peter
Reinhardsen
14
Марес
Люк
4
Вормгор
Вито
15
Робстад
Хенрик
7
Дервискадич
Эмир
22
Тённесен
Кристоффер
30
Нчамаа
Базилио
23
Mathias
Grundetjern
9
Браут-Брюнес
Джонатан
11
Шульц
Эрик
Мьёндален
4-2-3-1
Старт
4-3-3

История личных встреч

Мьёндален
Старт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ПД
1:1
К
4:2
Т
1:0
Т
3:0
ТМК
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
Т
1:1
Т
1:1
ПД
3:1
ПД
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 5 0.31
Стокке Беньямин 4 (1) 0.25
Ольсен Мейнхард 3 0.19
Сольберг Йоаким 2 0.13
Brinder Singh 2 0.13
Накким Маркус 1 0.06
Matias Belli Moldskred 1 0.06
Скистад Эрик Ставас 1 0.06
Эверби Сиверт 1 0.06
Herman Kleppa 0 0
Хансен Адриан Александер 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Simon Appiah 0 0
Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 12 0.75
Фаллениус Оскар 3 0.19
Шульц Эрик 3 0.19
Тённесен Кристоффер 2 0.13
Шеквист Сандер Хансен 2 0.13
Антонссон Бьярни 2 (1) 0.13
Нчамаа Базилио 1 0.06
Mathias Grundetjern 1 0.06
Alagie Sanyang 0 0
Дервискадич Эмир 0 0
Cameron Ian Cresswell 0 0

Карточки

Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Свеен Оле 6 0
Сольберг Йоаким 4 0
Хансен Адриан Александер 4 0
Эриксен Сивер Скаар 4 0
Тум Исаак 1 1
Thomas Kinn 0 1
Овенстад Мартин 1 0
Накким Маркус 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонссон Бьярни 4 0
Вормгор Вито 3 0
Фаллениус Оскар 3 0
Шульц Эрик 2 0
Робстад Хенрик 2 0
Alagie Sanyang 1 0
Тённесен Кристоффер 1 0
Марес Люк 1 0
Браут-Брюнес Джонатан 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Peter Reinhardsen 1 0
Шеквист Сандер Хансен 1 0
Mathias Grundetjern 1 0
Jesper Gregersen 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
50%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
29%
4
33%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90

Забито

21
26
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
5
24%
6
23%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
3
14%
6
23%
76-90

Пропущено

21
17
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
14%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4
Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0
Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3
Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 15 12 3 0 44 - 9 39
2. Санднес 15 9 1 5 24 - 25 28
3. Стабек 15 7 7 1 25 - 11 28
4. Ранхейм 15 8 4 3 30 - 23 28
5. Мьёндален 16 8 3 5 20 - 22 27
6. КФУМ 15 7 4 4 27 - 24 25
7. Согндаль 15 7 4 4 28 - 23 25
8. Рёуфосс 15 6 5 4 20 - 25 23
9. Старт 16 6 5 5 26 - 17 23
10. Фредрикстад 15 5 6 4 22 - 18 21
11. Осане 15 4 5 6 20 - 30 17
12. Конгсвингер 15 4 5 6 20 - 19 17
13. Брюне 15 3 4 8 15 - 21 13
14. Скейд 16 2 1 13 20 - 36 7
15. Стйордалс Блинк 15 1 3 11 14 - 34 6
16. Гроруд 16 0 6 10 18 - 36 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 9 5 2 2 13 - 10 17
2. Согндаль 8 5 1 2 15 - 8 16
3. Бранн 7 4 3 0 18 - 4 15
4. Ранхейм 8 4 2 2 18 - 14 14
5. Рёуфосс 8 4 2 2 8 - 12 14
6. Конгсвингер 7 3 3 1 16 - 9 12
7. Фредрикстад 7 3 3 1 11 - 7 12
8. КФУМ 7 3 2 2 11 - 11 11
9. Санднес 7 3 1 3 12 - 16 10
10. Стабек 7 2 4 1 8 - 6 10
11. Осане 8 3 1 4 11 - 20 10
12. Брюне 8 2 3 3 7 - 8 9
13. Старт 8 2 3 3 12 - 11 9
14. Скейд 9 2 1 6 16 - 19 7
15. Гроруд 7 0 2 5 6 - 15 2
16. Стйордалс Блинк 7 0 0 7 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 8 8 0 0 26 - 5 24
2. Санднес 8 6 0 2 12 - 9 18
3. Стабек 8 5 3 0 17 - 5 18
4. Старт 8 4 2 2 14 - 6 14
5. Ранхейм 7 4 2 1 12 - 9 14
6. КФУМ 8 4 2 2 16 - 13 14
7. Мьёндален 7 3 1 3 7 - 12 10
8. Согндаль 7 2 3 2 13 - 15 9
9. Рёуфосс 7 2 3 2 12 - 13 9
10. Фредрикстад 8 2 3 3 11 - 11 9
11. Осане 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Стйордалс Блинк 8 1 3 4 9 - 18 6
13. Конгсвингер 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Брюне 7 1 1 5 8 - 13 4
15. Гроруд 9 0 4 5 12 - 21 4
16. Скейд 7 0 0 7 4 - 17 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мьёндален 0:0 Старт онлайн

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