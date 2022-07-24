Стадион: Consto Arena
Ход матча
23
Thomas
Kinn
18
Simon
Appiah
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Simon AppiahПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Daniel Skare
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Sander Svela
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
История личных встреч
Мьёндален
Старт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|5
|0.31
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.25
|Ольсен Мейнхард
|3
|0.19
|Сольберг Йоаким
|2
|0.13
|Brinder Singh
|2
|0.13
|Накким Маркус
|1
|0.06
|Matias Belli Moldskred
|1
|0.06
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.06
|Эверби Сиверт
|1
|0.06
|Herman Kleppa
|0
|0
|Хансен Адриан Александер
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Simon Appiah
|0
|0
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|12
|0.75
|Фаллениус Оскар
|3
|0.19
|Шульц Эрик
|3
|0.19
|Тённесен Кристоффер
|2
|0.13
|Шеквист Сандер Хансен
|2
|0.13
|Антонссон Бьярни
|2 (1)
|0.13
|Нчамаа Базилио
|1
|0.06
|Mathias Grundetjern
|1
|0.06
|Alagie Sanyang
|0
|0
|Дервискадич Эмир
|0
|0
|Cameron Ian Cresswell
|0
|0
Карточки
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Свеен Оле
|6
|0
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Хансен Адриан Александер
|4
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|4
|0
|Тум Исаак
|1
|1
|Thomas Kinn
|0
|1
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Накким Маркус
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонссон Бьярни
|4
|0
|Вормгор Вито
|3
|0
|Фаллениус Оскар
|3
|0
|Шульц Эрик
|2
|0
|Робстад Хенрик
|2
|0
|Alagie Sanyang
|1
|0
|Тённесен Кристоффер
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Peter Reinhardsen
|1
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|1
|0
|Mathias Grundetjern
|1
|0
|Jesper Gregersen
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 11
3
21%
2
14%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
2
14%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
50%
76-90
Забито
7
12
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
29%
4
33%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
3
43%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
4
33%
2
18%
76-90
Забито
21
26
11 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
5
24%
6
23%
1-15
4
19%
3
12%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
5
24%
3
12%
46-60
2
10%
4
15%
61-75
3
14%
6
23%
76-90
Пропущено
21
17
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
14%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
14%
3
18%
31-45
4
19%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
8
38%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Мьёндален
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Гроруд - Мьёндален 0:1 Мьёндален - Осане 1:1 Рёуфосс - Мьёндален 2:1 Мьёндален - Стабек 2:4
Согндаль - Мьёндален 1:0 Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2 Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0
Старт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Старт - Санднес 1:2 КФУМ - Старт 0:1 Старт - Бранн 0:2 Стйордалс Блинк - Старт 0:3
Мосс - Старт 0:3 Старт - Конгсвингер 0:1 Арендал - Старт 2:3 Старт - Стабек 0:0 Брюне - Старт 2:0 Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1 Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|15
|12
|3
|0
|44 - 9
|39
|2.
|Санднес
|15
|9
|1
|5
|24 - 25
|28
|3.
|Стабек
|15
|7
|7
|1
|25 - 11
|28
|4.
|Ранхейм
|15
|8
|4
|3
|30 - 23
|28
|5.
|Мьёндален
|16
|8
|3
|5
|20 - 22
|27
|6.
|КФУМ
|15
|7
|4
|4
|27 - 24
|25
|7.
|Согндаль
|15
|7
|4
|4
|28 - 23
|25
|8.
|Рёуфосс
|15
|6
|5
|4
|20 - 25
|23
|9.
|Старт
|16
|6
|5
|5
|26 - 17
|23
|10.
|Фредрикстад
|15
|5
|6
|4
|22 - 18
|21
|11.
|Осане
|15
|4
|5
|6
|20 - 30
|17
|12.
|Конгсвингер
|15
|4
|5
|6
|20 - 19
|17
|13.
|Брюне
|15
|3
|4
|8
|15 - 21
|13
|14.
|Скейд
|16
|2
|1
|13
|20 - 36
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|15
|1
|3
|11
|14 - 34
|6
|16.
|Гроруд
|16
|0
|6
|10
|18 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|2.
|Согндаль
|8
|5
|1
|2
|15 - 8
|16
|3.
|Бранн
|7
|4
|3
|0
|18 - 4
|15
|4.
|Ранхейм
|8
|4
|2
|2
|18 - 14
|14
|5.
|Рёуфосс
|8
|4
|2
|2
|8 - 12
|14
|6.
|Конгсвингер
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|7.
|Фредрикстад
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|8.
|КФУМ
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|9.
|Санднес
|7
|3
|1
|3
|12 - 16
|10
|10.
|Стабек
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Осане
|8
|3
|1
|4
|11 - 20
|10
|12.
|Брюне
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|13.
|Старт
|8
|2
|3
|3
|12 - 11
|9
|14.
|Скейд
|9
|2
|1
|6
|16 - 19
|7
|15.
|Гроруд
|7
|0
|2
|5
|6 - 15
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|8
|8
|0
|0
|26 - 5
|24
|2.
|Санднес
|8
|6
|0
|2
|12 - 9
|18
|3.
|Стабек
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|4.
|Старт
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|5.
|Ранхейм
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|КФУМ
|8
|4
|2
|2
|16 - 13
|14
|7.
|Мьёндален
|7
|3
|1
|3
|7 - 12
|10
|8.
|Согндаль
|7
|2
|3
|2
|13 - 15
|9
|9.
|Рёуфосс
|7
|2
|3
|2
|12 - 13
|9
|10.
|Фредрикстад
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|11.
|Осане
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Стйордалс Блинк
|8
|1
|3
|4
|9 - 18
|6
|13.
|Конгсвингер
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Брюне
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|15.
|Гроруд
|9
|0
|4
|5
|12 - 21
|4
|16.
|Скейд
|7
|0
|0
|7
|4 - 17
|0
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