Стадион: Финнведсваллен
Ход матча
23'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
20
Винст
Фредди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Симба МунгаНападающий
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
18 Ахмед АмарПолузащитник
- Нападающий
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гжелак Бартош
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|7 (1)
|0.47
|Йоханссон Оскар
|2
|0.13
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.13
|Виндехолл Чарли
|1
|0.07
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бауи Набиль
|4
|0.25
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.25
|Ларссон Джордан
|3
|0.19
|Стефанелли Николас
|2
|0.13
|Милошевич Александер
|2
|0.13
|Оума Эрик
|1
|0.06
|Айяри Ясин
|1
|0.06
|Люстиг Микаэль
|1
|0.06
|Гвидетти Йон
|1
|0.06
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.06
|Ахмед Амар
|1
|0.06
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Ринг Эрик
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Тихи Робин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милошевич Александер
|5
|0
|Ларссон Себастьян
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|3
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Бауи Набиль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Сисей Йеспер
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
4
31%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
19
4
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
25%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
9%
4
24%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
1
5%
6
35%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
4
18%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0
Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2
АИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1
Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|14
|9
|4
|1
|32 - 19
|31
|2.
|АИК
|1:0
|16
|9
|4
|3
|22 - 17
|31
|3.
|Юргорден
|15
|9
|3
|3
|33 - 10
|30
|4.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|6.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|7.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|8.
|Кальмар
|14
|6
|3
|5
|16 - 12
|21
|9.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|10.
|Эльфсборг
|14
|5
|5
|4
|26 - 18
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|0:1
|15
|3
|4
|8
|12 - 23
|13
|14.
|Хельсинборг
|1:0
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|15.
|Сундсвалль
|0:1
|15
|3
|1
|11
|15 - 37
|10
|16.
|Дегерфорс
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|8.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|0:1
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|0:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Хельсинборг
|1:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|16.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|1:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 14
|12
|3.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|4.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|5.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|6.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|7.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|9.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|10.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|11.
|Эльфсборг
|7
|1
|3
|3
|10 - 10
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|0:1
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|1:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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