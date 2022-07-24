  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Вернаму
0:1
Первый тайм: 45+'
АИК
0'
0:1
23' Гол
Гвидетти Йон
38' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон

Ход матча

23'
0:1
Гвидетти Йон
(Ринг Эрик)
38'
Оливейра Вендерсон
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
АИК
9.98
4.44
2.20
Все Коэффициенты
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
26
Albin
Lohikangas
21
Магаши
Абдуссалам
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
16
Зелькович
Айдин
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
34
Ринг
Эрик
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
18
Ахмед
Амар
9
Стефанелли
Николас
11
Гвидетти
Йон
Вернаму
4-3-3
АИК
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 7 (1) 0.47
Йоханссон Оскар 2 0.13
Магаши Абдуссалам 2 0.13
Виндехолл Чарли 1 0.07
Де Врис Фрэнсис 0 0
Оливейра Вендерсон 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бауи Набиль 4 0.25
Ларссон Себастьян 4 (4) 0.25
Ларссон Джордан 3 0.19
Стефанелли Николас 2 0.13
Милошевич Александер 2 0.13
Оума Эрик 1 0.06
Айяри Ясин 1 0.06
Люстиг Микаэль 1 0.06
Гвидетти Йон 1 0.06
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.06
Ахмед Амар 1 0.06
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Ринг Эрик 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Тихи Робин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милошевич Александер 5 0
Ларссон Себастьян 4 0
Оума Эрик 4 0
Папаяннопулос Сотирис 3 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Айяри Ясин 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Бауи Набиль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Сисей Йеспер 1 0
Атола Генри 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
4
31%
31-45
2
67%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

19
4
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 0
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
2
11%
0
0%
1-15
5
26%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 2
3
25%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
3
25%
5
24%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
9%
4
24%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
1
5%
6
35%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
4
18%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0
Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2
АИК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1
Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0 Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 9 4 1 32 - 19 31
2. АИК 1:0 16 9 4 3 22 - 17 31
3. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
4. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
7. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
8. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
9. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 0:1 15 3 4 8 12 - 23 13
14. Хельсинборг 1:0 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 0:1 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 1:0 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
8. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 0:1 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 0:1 7 2 3 2 5 - 4 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Хельсинборг 1:0 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 1:0 8 3 3 2 13 - 14 12
3. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
4. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
5. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
6. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 0:1 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 1:0 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 0:1 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
АИК
9.98
4.44
2.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:1 АИК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вернаму
АИК
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 