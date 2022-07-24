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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хельсинборг
1:0
Перерыв
Сундсвалль
0'
1:0
30' Гол
Гигович Армин
41' Желтая карточка
Олссон Деннис

Ход матча

30'
Гигович Армин
(Видесхейм-Пауль Расмус)
1:0
41'
 
Олссон Деннис

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сундсвалль
1.85
4.15
4.40
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
16
Фальцетас
Александр
27
Benjamin
Acquah
29
Joseph
Amoako
37
Гигович
Армин
11
Али
Таха
Абди
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
1
Андерссон
Андреас
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
5
Олссон
Деннис
30
Корона
Джо
8
Силфвер
Понтус
16
Бурман
Маркус
12
Дамус
Роналдо
21
Энгблум
Понтус
Хельсинборг
4-2-3-1
Сундсвалль
5-3-2

История личных встреч

Хельсинборг
Сундсвалль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.19
Али Таха Абди 3 0.19
Гигович Армин 2 0.13
Веберг Чарли 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.27
Энгблум Понтус 4 (1) 0.27
Дамус Роналдо 3 0.2
Олссон Деннис 2 0.13
Стенссон Даниэль 2 0.13
Блумквист Александр 1 0.07
Андерссон Эрик 1 0.07
Силфвер Понтус 0 0
Forrest Lasso 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Сульич Али 2 0
Гигович Армин 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Олссон Деннис 3 0
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
5
42%
1
7%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Забито

9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
33%
4
36%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
4
19%
1-15
3
38%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
63%
6
29%
76-90

Забито

14
15
10 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
21%
4
27%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
3
21%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
29%
4
27%
76-90

Пропущено

20
36
6 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
0
0%
7
19%
1-15
5
25%
6
17%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
5
25%
4
11%
61-75
7
35%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 14 9 4 1 32 - 19 31
2. АИК 1:0 16 9 4 3 22 - 17 31
3. Юргорден 15 9 3 3 33 - 10 30
4. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
7. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
8. Кальмар 14 6 3 5 16 - 12 21
9. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
10. Эльфсборг 14 5 5 4 26 - 18 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 0:1 15 3 4 8 12 - 23 13
14. Хельсинборг 1:0 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 0:1 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 1:0 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
8. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 0:1 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 0:1 7 2 3 2 5 - 4 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Хельсинборг 1:0 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 1:0 8 3 3 2 13 - 14 12
3. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
4. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
5. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
6. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
7. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
8. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
9. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
10. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
11. Эльфсборг 7 1 3 3 10 - 10 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 0:1 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 1:0 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 0:1 7 0 1 6 4 - 16 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Олссон Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Гигович Армин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Сундсвалль
1.85
4.15
4.40
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