Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
1:0
Конец матча
0'
1:0
30' ГолГигович Армин
41' Желтая карточкаОлссон Деннис
47' Желтая карточкаЭнгблум Понтус
79' Желтая карточкаГигович Армин
79' Желтая карточкаВидесхейм-Пауль Расмус
90'+8
Ход матча
30'
41'
47'
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
44
Рогне
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
14 Adam Kaied
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
История личных встреч
Хельсинборг
Сундсвалль
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.19
|Али Таха Абди
|3
|0.19
|Гигович Армин
|2
|0.13
|Веберг Чарли
|1
|0.06
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.06
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|4
|0.27
|Энгблум Понтус
|4 (1)
|0.27
|Дамус Роналдо
|3
|0.2
|Олссон Деннис
|2
|0.13
|Стенссон Даниэль
|2
|0.13
|Блумквист Александр
|1
|0.07
|Андерссон Эрик
|1
|0.07
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Сульич Али
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Benjamin Acquah
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Олссон Деннис
|3
|0
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
12
16
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
5
31%
76-90
Забито
9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
3
33%
4
36%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
4
19%
1-15
3
38%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
63%
6
29%
76-90
Забито
15
15
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
20%
4
27%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Пропущено
20
37
6 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
7
19%
1-15
5
25%
7
19%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
5
25%
4
11%
61-75
7
35%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|0:0
|15
|9
|5
|1
|32 - 19
|32
|2.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Юргорден
|0:0
|16
|9
|4
|3
|33 - 10
|31
|4.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|6.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|7.
|Кальмар
|0:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 12
|22
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|15
|3
|4
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|15.
|Сундсвалль
|15
|3
|1
|11
|15 - 37
|10
|16.
|Дегерфорс
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Хеккен
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Кальмар
|0:0
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|16.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|0:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|4.
|Юргорден
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 6
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Кальмар
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|Эльфсборг
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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