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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хельсинборг
1:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
30' Гол
Гигович Армин
41' Желтая карточка
Олссон Деннис
47' Желтая карточка
Энгблум Понтус
79' Желтая карточка
Гигович Армин
79' Желтая карточка
Видесхейм-Пауль Расмус
90'+8

Ход матча

30'
Гигович Армин
(Видесхейм-Пауль Расмус)
1:0
41'
 
Олссон Деннис
46'
Йенссон Расмус
Joseph Amoako
 
47'
 
Энгблум Понтус
64'
 
Пичках Пайя
Олссон Деннис
64'
 
Ludvig Naavik
Силфвер Понтус
64'
 
Юлятупа Саку
Бурман Маркус
73'
Ландгрен Андреас
Фальцетас Александр
 
79'
Гигович Армин
 
79'
Видесхейм-Пауль Расмус
 
82'
Adam Kaied
Benjamin Acquah
 
87'
Хеллман Эмиль
Али Таха Абди
 
90'
 
Alexander Larsson
Корона Джо

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
16
Фальцетас
Александр
27
Benjamin
Acquah
29
Joseph
Amoako
37
Гигович
Армин
11
Али
Таха
Абди
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
1
Андерссон
Андреас
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
5
Олссон
Деннис
30
Корона
Джо
8
Силфвер
Понтус
16
Бурман
Маркус
12
Дамус
Роналдо
21
Энгблум
Понтус
Хельсинборг
4-2-3-1
Сундсвалль
5-3-2

История личных встреч

Хельсинборг
Сундсвалль

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:2
С
2:2
А
1:2
А
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
4:0
А
0:1
А
2:1
А
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.19
Али Таха Абди 3 0.19
Гигович Армин 2 0.13
Веберг Чарли 1 0.06
Аль-Хамлави Ассад 1 0.06
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.27
Энгблум Понтус 4 (1) 0.27
Дамус Роналдо 3 0.2
Олссон Деннис 2 0.13
Стенссон Даниэль 2 0.13
Блумквист Александр 1 0.07
Андерссон Эрик 1 0.07
Силфвер Понтус 0 0
Forrest Lasso 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Сульич Али 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Benjamin Acquah 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Олссон Деннис 3 0
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

12
16
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
0
0%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
5
31%
76-90

Забито

9
11
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
3
33%
4
36%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
4
19%
1-15
3
38%
4
19%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
63%
6
29%
76-90

Забито

15
15
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
20%
4
27%
1-15
5
33%
1
7%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Пропущено

20
37
6 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
0
0%
7
19%
1-15
5
25%
7
19%
16-30
1
5%
5
14%
31-45
2
10%
3
8%
46-60
5
25%
4
11%
61-75
7
35%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 0:0 15 9 5 1 32 - 19 32
2. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
3. Юргорден 0:0 16 9 4 3 33 - 10 31
4. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
7. Кальмар 0:0 15 6 4 5 16 - 12 22
8. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 0:0 15 5 6 4 26 - 18 21
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
6. Эльфсборг 0:0 7 4 2 1 16 - 8 14
7. Хеккен 0:0 7 4 2 1 15 - 10 14
8. Кальмар 0:0 8 4 2 2 8 - 4 14
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 0:0 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
4. Юргорден 0:0 8 2 3 3 8 - 6 9
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 0:0 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Эльфсборг 0:0 8 1 4 3 10 - 10 7
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Олссон Деннис получил желтую карточку от судьи
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