Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игрок из команды Норшеланн совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

[player1] из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

Мохаммед Диоманд нанес удар, мяч был парирован, но Мэдс Хермансен не удержал его в руках.

Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

Мохаммед Диоманд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вилладсен Оливер из команды Норшеланн.

45' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

44' Норшеланн контролирует мяч.

44' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Судья свистит. Мохаммед Диоманд атаковал сзади соперника. Это Квистгарден Матиас заработал своей команде штрафной

43' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

43' Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

43' Греве Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

42' Рустед Сигурд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Хансен Киан из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

42' Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи

41' Норшеланн выполняет удар от ворот.

40' Норшеланн контролирует мяч.

40' Греве Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп , обводя своих соперников

39' Норшеланн контролирует мяч.

38' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ernest Nuamah получил желтую карточку от судьи

36' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

36' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

36' Фредерик Алвес Ибсен получил травму и заменен. Шиембе Кевин выходит на поле.

36' Шанс! Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

36' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

35' Норшеланн контролирует мяч.

34' Матч возобновлен

33' Фредерик Алвес Ибсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Шанс! Ernest Nuamah из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

32' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

32' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Норшеланн контролирует мяч.

31' Норшеланн выполняет удар от ворот.

31' Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали

30' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Норшеланн контролирует мяч.

29' Норшеланн контролирует мяч.

28' Судья свистит. Фредерик Алвес Ибсен атаковал сзади соперника. Это Ernest Nuamah заработал своей команде штрафной

27' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю

26' Sebastian Soeraas Sebulonsen ошибается в защите.

26' Норшеланн контролирует мяч.

25' Норшеланн контролирует мяч.

25' Матч возобновлен

24' Хансен Андреас III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

23' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

21' Норшеланн выполняет удар от ворот.

20' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Sebastian Soeraas Sebulonsen нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.

17' Норшеланн контролирует мяч.

16' Судья свистит. Фредерик Алвес Ибсен атаковал сзади соперника. Это Хансен Мадс заработал своей команде штрафной

15' Норшеланн контролирует мяч.

15' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Норшеланн контролирует мяч.

12' Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

11' Удар от ворот произведет Брондбю

10' Ernest Nuamah из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

10' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

10' Норшеланн контролирует мяч.

8' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Норшеланн контролирует мяч.

6' Норшеланн выполняет удар от ворот.

6' Квистгарден Матиас из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

6' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

5' Норшеланн контролирует мяч.

5' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

4' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

3' Г О О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

3' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.

3' Норшеланн выполняет удар от ворот.

3' Слимане Анис разрезает оборону соперника отличным пасом

2' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Oscar Schwartau

1' Sebastian Soeraas Sebulonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брондбю начинает с центра поля