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  4. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион: Зрители: 170001
Брондбю
1:3
Конец матча
Нордшелланн
0'
0:1
3' Гол
Ernest Nuamah
37' Желтая карточка
Ernest Nuamah
41' Желтая карточка
Радошевич Йосип
56' Желтая карточка
Бидструп Мадс
1:1
56' Пенальти
Радошевич Йосип
1:2
71' Гол
Andreas Schjelderup
1:3
74' Гол
Беньямин Нюгрен
79' Желтая карточка
Квистгарден Матиас
90' Желтая карточка
Белл Джо
90'+6

Ход матча

3'
0:1
Ernest Nuamah
(Andreas Schjelderup)
36'
Шиембе Кевин
Алвес Фредерик
 
37'
 
Ernest Nuamah
41'
Радошевич Йосип
 
56'
 
Бидструп Мадс
56'
Радошевич Йосип
1:1
56'
 
Антман Оливер
Хансен Мадс
61'
Каппис Кристиан
Греве Матиас
 
61'
Белл Джо
Радошевич Йосип
 
61'
Хедлунд Симон
Дивкович Марко
 
71'
1:2
Andreas Schjelderup
(Кристенсен Якоб)
71'
 
Andreas Schjelderup
Ernest Nuamah
71'
 
Lasso Coulibaly
Беньямин Нюгрен
74'
1:3
Беньямин Нюгрен
79'
Квистгарден Матиас
 
80'
Bertram Kvist
Oscar Schwartau
 
84'
 
Марксен Эрик
Диоманде Мохаммед
84'
 
Свенссон Даниэль
Кристенсен Якоб
90'
Белл Джо
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Хермансен
Мадс
2
Себулонсен
Себастьян
4
Рустед
Сигурд
32
Алвес
Фредерик
15
Риверос
Блас
22
Радошевич
Йосип
8
Греве
Матиас
25
Слимане
Анис
41
Oscar
Schwartau
36
Квистгарден
Матиас
24
Дивкович
Марко
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
11
Хансен
Мадс
7
Andreas
Schjelderup
37
Ernest
Nuamah
Брондбю
4-1-2-1-2
Нордшелланн
4-3-3

История личных встреч

Брондбю
Нордшелланн

31 матч

96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.3%
16.1%
28 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

49 матчей

61.2%
18.4%
20.4%
30 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
28 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.9%
24.5%
28.6%
23 победы 12 ничьих 14 побед

История матчей

СД
0:2
СД
0:1
СДЧГ
2:0
СДЧГ
0:3
ТМК
1:5
СД
0:1
СД
3:2
СД
4:0
СД
0:2
СД
2:2
СД
4:2
СДЧГ
2:0
СДЧГ
1:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
3:1
СД
3:4
СД
4:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
0:1
СД
2:3
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
0:2
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
0:0
СД
0:1
СЛ
1:2
СЛ
2:0
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
0:1
СЛ
0:1
СЛ
6:3
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
0:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слимане Анис 1 0.5
Радошевич Йосип 1 (1) 0.5
Дивкович Марко 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Schjelderup 2 1
Ernest Nuamah 2 1
Беньямин Нюгрен 1 0.5
Кристенсен Якоб 0 0
Lasso Coulibaly 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радошевич Йосип 1 0
Белл Джо 1 0
Квистгарден Матиас 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фресе Мартин 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Adamo Nagalo 1 0
Ernest Nuamah 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1
Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
Нордшелланн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0
Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Орхус 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Копенгаген 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Раннерс 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Ольборг 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Орхус 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Копенгаген 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ольборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Копенгаген 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ольборг 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    95'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Sebastian Soeraas Sebulonsen.
  • Желтая карточка
    95'
    Белл Джо получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Судья сигнализирует, что Белл Джо из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Лассо Кулибали
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Квистгарден Матиас
  • 94'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 94'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
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    • Фол, нарушение
      92'
      Игрок из команды Норшеланн совершает ошибку с игроком соперника и пропускает фол.
    • 91'
      Сегодняшная посещаемость составляет 170001 болельщиков
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Каппис Кристиан из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
    • 89'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 89'
      Хедлунд Симон из команды Брондбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 88'
      Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 88'
      Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 88'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 48'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 47'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 47'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 47'
      Слимане Анис из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 47'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 46'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вилладсен Оливер из команды Норшеланн.
    • 45'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 45'
      Контроль мяча: Брондбю: 45%, Норшеланн: 55%.
    • 44'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 44'
      Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 44'
      Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья свистит. Мохаммед Диоманд атаковал сзади соперника. Это Квистгарден Матиас заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      44'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Шиембе Кевин заработал фол
    • 43'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 43'
      Рустед Сигурд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      43'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 43'
      Греве Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      43'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 42'
      Рустед Сигурд предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 42'
      Хансен Киан из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
    • 42'
      Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 42'
      Контроль мяча: Брондбю: 45%, Норшеланн: 55%.
    • Желтая карточка
      41'
      Радошевич Йосип получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья свистит. Радошевич Йосип атаковал сзади соперника. Это Андреас Шельдеруп заработал своей команде штрафной
    • 41'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 41'
      Шанс! Oscar Schwartau из команды Брондбю пробил головой, но мимо
    • 40'
      Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 40'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 40'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 40'
      Греве Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 40'
      Отличные скиллы показывает Андреас Шельдеруп, обводя своих соперников
    • 39'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 38'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 38'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 38'
      Контроль мяча: Брондбю: 46%, Норшеланн: 54%.
    • Желтая карточка
      37'
      Ernest Nuamah получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      37'
      Безумный фол. Ernest Nuamah грубо играет против соперника. Пострадал Квистгарден Матиас
    • 36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
    • Угловой
      36'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 36'
      Фредерик Алвес Ибсен получил травму и заменен. Шиембе Кевин выходит на поле.
    • 36'
      Шанс! Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 36'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 35'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      35'
      Судья сигнализирует, что Квистгарден Матиас из команды Брондбю поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
    • 34'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Контроль мяча: Брондбю: 49%, Норшеланн: 51%.
    • Травма, повреждение
      33'
      Фредерик Алвес Ибсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 33'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Шанс! Ernest Nuamah из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 32'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 31'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 31'
      Риверос Блас не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Брондбю начинает контратаку
    • 30'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 30'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 29'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      28'
      Судья свистит. Фредерик Алвес Ибсен атаковал сзади соперника. Это Ernest Nuamah заработал своей команде штрафной
    • 27'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 27'
      Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 27'
      Контроль мяча: Брондбю: 52%, Норшеланн: 48%.
    • 27'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 26'
      Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю.
    • 26'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen ошибается в защите.
    • 26'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 25'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 25'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      24'
      Хансен Андреас III на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 24'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      24'
      Дивкович Марко из команды Брондбю опасно и грубо сыграл. Фресе Мартин пострадал.
    • 24'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю делает пас партнеру.
    • 23'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 23'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 23'
      Фресе Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 23'
      Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 22'
      Брондбю пытается что-то создать.
    • 22'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 22'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Адамо Нагало делает длинную передачу вперед
    • 21'
      Контроль мяча: Брондбю: 51%, Норшеланн: 49%.
    • 21'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 21'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
    • 20'
      Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 20'
      Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья сигнализирует, что Бидструп Мадс из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Слимане Анис
    • 19'
      Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 19'
      Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      19'
      Судья свистит. Адамо Нагало атаковал сзади соперника. Это Дивкович Марко заработал своей команде штрафной
    • 18'
      Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 18'
      Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 17'
      Контроль мяча: Брондбю: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 17'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья свистит. Фредерик Алвес Ибсен атаковал сзади соперника. Это Хансен Мадс заработал своей команде штрафной
    • 16'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 16'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 15'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 15'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      15'
      Риверос Блас из команды Брондбю подал угловой справа.
    • 15'
      Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 15'
      Радошевич Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Oscar Schwartau
    • 14'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 13'
      Контроль мяча: Брондбю: 47%, Норшеланн: 53%.
    • 13'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      12'
      Слимане Анис наказан за толчок Бидструп Мадс
    • 12'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 12'
      Фредерик Алвес Ибсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      12'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Брондбю
    • 10'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 10'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 10'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 9'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Радошевич Йосип из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 8'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 8'
      Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 8'
      Брондбю контролирует мяч.
    • 7'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 7'
      Контроль мяча: Брондбю: 65%, Норшеланн: 35%.
    • 6'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 6'
      Квистгарден Матиас из команды Брондбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 6'
      Риверос Блас из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...
    • 6'
      Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
    • 5'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 5'
      Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 4'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • Описание гола
      4'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 3'
      Андреас Шельдеруп сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О О О Л - Ernest Nuamah из команды Норшеланн с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 3'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
    • 3'
      Норшеланн выполняет удар от ворот.
    • 3'
      Слимане Анис разрезает оборону соперника отличным пасом
    • Фол, нарушение
      2'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Oscar Schwartau
    • 1'
      Sebastian Soeraas Sebulonsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 1'
      Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Брондбю начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Брондбю 1:3 Нордшелланн онлайн

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