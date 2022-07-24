Стадион: Брондбю Зрители: 170001
1:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолErnest Nuamah
37' Желтая карточкаErnest Nuamah
41' Желтая карточкаРадошевич Йосип
56' Желтая карточкаБидструп Мадс
1:1
56' ПенальтиРадошевич Йосип
1:2
71' ГолAndreas Schjelderup
1:3
74' ГолБеньямин Нюгрен
79' Желтая карточкаКвистгарден Матиас
90' Желтая карточкаБелл Джо
90'+6
Ход матча
3'
37'
41'
56'
56'
1:1
71'
74'
1:3
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
15
Риверос
Блас
25
Слимане
Анис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бьюр ПетерПолузащитник
- Нападающий
-
38 Салех ЮсефНападающий
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
33 Leo Walta
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
История личных встреч
Брондбю
Нордшелланн
31 матч
96.8%
3.2%
2.6645352591004E-15%
30 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.3%
16.1%
28 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
74.2%
12.9%
12.9%
23 победы 4 ничьи 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
49 матчей
61.2%
18.4%
20.4%
30 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
28 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.9%
24.5%
28.6%
23 победы 12 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Слимане Анис
|1
|0.5
|Радошевич Йосип
|1 (1)
|0.5
|Дивкович Марко
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Schjelderup
|2
|1
|Ernest Nuamah
|2
|1
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.5
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Lasso Coulibaly
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радошевич Йосип
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Квистгарден Матиас
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фресе Мартин
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Adamo Nagalo
|1
|0
|Ernest Nuamah
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погонь Щецин - Брондбю 1:1 Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1
Брондбю - Люнгбю 1:0 Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1
Нордшелланн
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Оденсе - Нордшелланн 0:2 Андерлехт - Нордшелланн 1:0 Твенте - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Ког 3:0
Орхус - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Вайле 2:1 Сённерйюск - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Оденсе 1:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Вайле - Нордшелланн 0:0 Нордшелланн - Сённерйюск 2:0 Нордшелланн - Орхус 2:2 Оденсе - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Сённерйюск 1:1 Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Копенгаген
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Ольборг
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Орхус
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|7.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Копенгаген
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Копенгаген
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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