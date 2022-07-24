Стадион: Турбийон
0'
0:1
2' ГолКанга Вилфрид
0:2
6' ГолКанга Вилфрид
10' Желтая карточкаСтожилкович Филип
29' Желтая карточкаКанга Вилфрид
29' Желтая карточкаКавар Димитри
Ход матча
2'
0:1
6'
0:2
29'
29'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
19
Лаванши
Нума
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
20
Араз
Муса
76
Итаитинга
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
11
Иттен
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Сьон
Янг Бойз
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
78.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.7%
92.9%
5 побед 13 ничьих 0 побед
48 матчей
10.4%
89.6%
0 побед 5 ничьих 43 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 16 ничьих 21 победа
Второй тайм
27.1%
72.9%
0 побед 13 ничьих 31 победа
62 матча
16.1%
14.5%
69.4%
10 побед 9 ничьих 43 победы
Первый тайм
22.6%
43.5%
33.9%
14 побед 27 ничьих 21 победа
Второй тайм
8.1%
41.9%
50%
5 побед 26 ничьих 31 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавар Димитри
|1
|0.5
|Шмид Йоэль
|1
|0.5
|Гргич Анто
|0
|0
|Поа Денис
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|1.5
|Иттен Седрик
|1
|0.5
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.5
|Ридер Фабиан
|1
|0.5
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Карточки
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавар Димитри
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2
Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0
Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Серветт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Грасcхоппер
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сьон
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|10.
|Лугано
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Грасcхоппер
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лугано
|0:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сьон
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Серветт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Лугано
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Винтертур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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