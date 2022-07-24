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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Сьон
0:3
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
2' Гол
Канга Вилфрид
0:2
6' Гол
Канга Вилфрид
10' Желтая карточка
Стожилкович Филип
29' Желтая карточка
Канга Вилфрид
29' Желтая карточка
Кавар Димитри
73' Желтая карточка
Lewin Blum
81' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
0:3
88' Гол
Нгамале Муми
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Канга Вилфрид
(Ридер Фабиан)
6'
0:2
Канга Вилфрид
(Иттен Седрик)
10'
Стожилкович Филип
 
29'
 
Канга Вилфрид
29'
Кавар Димитри
 
46'
Буа Кевин
Бальтазар
 
56'
 
Нсаме Жан-Пьер
Иттен Седрик
64'
Шуареф Ильяс
Итаитинга
 
64'
Карлен Гаэтан
Стожилкович Филип
 
73'
 
Lewin Blum
76'
 
Элиа Мешак
Канга Вилфрид
76'
 
Ррудхани Донат
Фасснахт Кристиан
81'
 
Нсаме Жан-Пьер
86'
 
Miguel Chaiwa
Lewin Blum
86'
 
Бенито Лорис
Гарсия Улиссес
87'
Сио Жованни
Поа Денис
 
88'
0:3
Нгамале Муми
(Ридер Фабиан)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
21
Япикино
Деннис
14
Гргич
Анто
22
Поа
Денис
20
Араз
Муса
8
Бальтазар
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
16
Фасснахт
Кристиан
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
9
Канга
Вилфрид
11
Иттен
Седрик
Сьон
4-1-2-1-2
Янг Бойз
4-1-2-1-2

История личных встреч

Сьон
Янг Бойз

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
78.6%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.7%
92.9%
5 побед 13 ничьих 0 побед

48 матчей

10.4%
89.6%
0 побед 5 ничьих 43 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 16 ничьих 21 победа

Второй тайм

27.1%
72.9%
0 побед 13 ничьих 31 победа

62 матча

16.1%
14.5%
69.4%
10 побед 9 ничьих 43 победы

Первый тайм

22.6%
43.5%
33.9%
14 побед 27 ничьих 21 победа

Второй тайм

8.1%
41.9%
50%
5 побед 26 ничьих 31 победа

История матчей

С
1:2
С
3:1
ТМК
6:0
С
4:3
С
1:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
0:0
К
3:1
С
0:1
С
1:0
С
3:4
С
3:2
С
0:4
С
1:0
С
3:2
С
0:3
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
4:3
С
0:0
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
1:3
С
6:2
С
3:2
С
2:1
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
4:1
С
1:0
С
3:1
С
3:1
К
2:3
С
2:1
С
2:3
С
5:0
С
2:1
С
1:2
С
3:1
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавар Димитри 1 0.5
Шмид Йоэль 1 0.5
Гргич Анто 0 0
Поа Денис 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 1.5
Ридер Фабиан 1 0.5
Иттен Седрик 1 0.5
Фасснахт Кристиан 1 0.5
Нгамале Муми 1 0.5
Гарсия Улиссес 0 0
Ниассе Шейх 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавар Димитри 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Гарсия Улиссес 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Нсаме Жан-Пьер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Lewin Blum 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
7
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лугано - Сьон 2:3 Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2
Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0
Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Серветт 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сьон 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 4 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 1 0 0 1 0 - 3 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Серветт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Сьон 0:3 Янг Бойз онлайн

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