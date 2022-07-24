Стадион: Летцигрунд
2:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
12'
1:0
47'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
40
Кавабэ
Хаяо
18
Маю
Хишам
20
Думбия
Усман
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
-
17 Dion Kacuri
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Маю ХишамЗащитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Срдич ЛеонидЗащитник
- Защитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Uran Bislimi
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Грасcхоппер
Лугано
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
25 матчей
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|1
|1
|Giotto Morandi
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саббатини Хонатан
|1
|0.5
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.5
|Циглер Рето
|0
|0
|Целар Жан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1
Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Серветт
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|Грасcхоппер
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Санкт-Галлен
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|5.
|Сьон
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|Базель
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|7.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Винтертур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|9.
|Цюрих
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|10.
|Лугано
|0:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Санкт-Галлен
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Грасcхоппер
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Серветт
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Цюрих
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Лугано
|0:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сьон
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Люцерн
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Серветт
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Санкт-Галлен
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Лугано
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|9.
|Винтертур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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