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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион: Зрители: 4123
Грасcхоппер
2:1
Конец матча
Лугано
0'
1:0
12' Гол
Кавабэ Хаяо
2:0
47' Гол
Кавабэ Хаяо
2:1
79' Пенальти
Целар Жан
90' Желтая карточка
Дадашов Ренат
90'+6

Ход матча

12'
Кавабэ Хаяо
(Giotto Morandi)
1:0
46'
Дадашов Ренат
Francis Momoh
 
47'
Кавабэ Хаяо
(Giotto Morandi)
2:0
58'
 
Allan Arigoni
Дуррер Адриан
58'
 
Эль-Амин Амура Мохамед
Маю Хишам
72'
Пушич Петар
Giotto Morandi
 
72'
Герц Кристиан
Нденге Тсии-Виллиам
 
72'
Феррейра Филипе
Dominik Schmid2
 
72'
 
Uran Bislimi
Боттани Маттиа
72'
 
Махмуд Хадж
Думбия Усман
79'
2:1
Целар Жан
90'
Шабани Меритан
Кавабэ Хаяо
 
90'
Дадашов Ренат
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 6 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Морейра
Андре
41
Лоосли
Ноа
33
Марграйттер
Георг
15
Секо
Аюму
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Болла
Бендегуз
6
Абраши
Амир
40
Кавабэ
Хаяо
31
Dominik
Schmid2
8
Giotto
Morandi
22
Francis
Momoh
1
Саипи
Амир
8
Дуррер
Адриан
15
Май
Ларс-Лукас
3
Циглер
Рето
18
Маю
Хишам
17
Валенсуэла
Мильтон
20
Думбия
Усман
14
Саббатини
Хонатан
11
Хайле-Селассие
Марен
10
Боттани
Маттиа
9
Целар
Жан
Грасcхоппер
3-1-4-2
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Лугано

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

12%
60%
28%
3 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

24%
44%
32%
6 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
0:1
С
1:1
ТМС
1:3
С
3:3
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
4:3
С
1:0
С
0:1
К
0:0
С
0:3
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
0:1
С
4:1
С
6:1
КШ
0:1
ТМС
2:2
К
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 2 2
Giotto Morandi 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 1 (1) 0.5
Саббатини Хонатан 1 0.5
Де Кейрос Ноа 1 0.5
Циглер Рето 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Веен Висбаден - Грасcхоппер 2:3 Кёльн - Грасcхоппер 1:1 Ивердон - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:5
Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Базель - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Лозанна-Спорт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Арау 1:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Лугано
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лугано - Сьон 2:3 Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1
Кайзерслаутерн - Лугано 3:4 Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Серветт 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Галлен 2 1 0 1 2 - 1 3
5. Сьон 2 1 0 1 3 - 5 3
6. Базель 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Винтертур 2 0 1 1 1 - 3 1
9. Цюрих 2 0 1 1 0 - 4 1
10. Лугано 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Санкт-Галлен 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Грасcхоппер 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Цюрих 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 1 0 0 1 0 - 3 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Люцерн 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Серветт 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 1 0 0 1 1 - 2 0
8. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Винтертур 1 0 0 1 0 - 2 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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