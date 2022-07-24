Стадион: Guldfaageln Arena
0'
1:0
48' ГолБерг Оливер
56' Желтая карточкаОльссон Симон
62' Желтая карточкаГудьонсен Свейнн
63' Желтая карточкаРёмер Андре
66' Желтая карточкаОлафссон Давид-Кристьян
90'+7
Ход матча
48'
1:0
56'
62'
63'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
20
Берг
Оливер
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
-
14 Шамун НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Papa Diouf1
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
5 МаудуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Кальмар
Эльфсборг
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
36 матчей
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|3
|0.2
|Саетра Ларс
|3
|0.2
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.13
|Шамун Ноа
|2
|0.13
|Скрабб Симон
|1
|0.07
|Янссон Исак
|1
|0.07
|Ромариньо Перейра
|1
|0.07
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.07
|Густафссон Карл
|1
|0.07
|Линдаль Аксель
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|5
|0.33
|Ольссон Симон
|4
|0.27
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.2
|Занден Оливер
|2
|0.13
|Ларссон Йохан
|2
|0.13
|Фрик Пер
|2
|0.13
|Бернхардссон Александер
|2
|0.13
|Оккельс Йеппе
|1
|0.07
|Ондрейка Якоб
|1
|0.07
|Мауду
|1
|0.07
|Хенрикссон Густав
|1
|0.07
|Седерберг Ноа
|1
|0.07
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|5
|0
|Emmanuel Boateng2
|4
|0
|Фрик Пер
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Бернхардссон Александер
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Странд Симон
|2
|0
|Гудьонсен Свейнн
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Хенрикссон Густав
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
22%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Пропущено
4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
6
40%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Забито
15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
20%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
33%
5
20%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
7
28%
76-90
Пропущено
14
20
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
7
35%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0
Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|16
|10
|3
|3
|35 - 11
|33
|2.
|Хеккен
|15
|9
|4
|2
|33 - 21
|31
|3.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|4.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|6.
|Кальмар
|15
|7
|3
|5
|17 - 12
|24
|7.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|15
|5
|5
|5
|26 - 19
|20
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|15
|3
|4
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|15.
|Сундсвалль
|15
|3
|1
|11
|15 - 37
|10
|16.
|Дегерфорс
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Кальмар
|8
|5
|1
|2
|9 - 4
|16
|6.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|7.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|8.
|Хеккен
|7
|4
|1
|2
|16 - 12
|13
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|16.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Юргорден
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|4.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Кальмар
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|Эльфсборг
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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