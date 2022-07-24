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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Кальмар
1:0
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
48' Гол
Берг Оливер
56' Желтая карточка
Ольссон Симон
62' Желтая карточка
Гудьонсен Свейнн
63' Желтая карточка
Рёмер Андре
66' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
90'+7

Ход матча

14'
 
Гудьонсен Свейнн
Фрик Пер
48'
Берг Оливер
(Шамун Ноа)
1:0
56'
 
Ольссон Симон
58'
 
Бернхардссон Александер
Альм Расмус
58'
 
Оккельс Йеппе
Ондрейка Якоб
61'
Стенмарк Йохан
Саетра Ларс
 
62'
 
Гудьонсен Свейнн
63'
 
Рёмер Андре
66'
Олафссон Давид-Кристьян
 
73'
Papa Diouf1
Скрабб Симон
 
76'
 
Седерберг Ноа
Ольссон Симон
76'
 
Oscar Aga
Хульт Никлас
84'
Бакман Виктор
Шамун Ноа
 
84'
Дженсен Кевин
Нанаси Себастьян
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
12
Нанаси
Себастьян
20
Берг
Оливер
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
20
Странд
Симон
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
7
Ондрейка
Якоб
Кальмар
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Эльфсборг

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

36 матчей

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
50%
27.8%
8 побед 18 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.6%
27.8%
41.6%
11 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

А
0:3
А
2:2
А
3:1
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
1:1
А
1:0
А
2:2
ТМК
2:1
А
1:5
А
1:1
ТМК
3:2
А
3:2
К
0:1
А
0:3
А
2:1
А
2:0
А
0:0
А
1:0
А
1:1
А
3:0
А
2:1
ТМС
2:1
А
0:0
А
2:1
А
4:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
3:1
А
1:1
ТМС
2:0
А
2:1
ШК
2:4
А
1:0
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 3 0.2
Саетра Ларс 3 0.2
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.13
Шамун Ноа 2 0.13
Скрабб Симон 1 0.07
Янссон Исак 1 0.07
Ромариньо Перейра 1 0.07
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.07
Густафссон Карл 1 0.07
Линдаль Аксель 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 5 0.33
Ольссон Симон 4 0.27
Гудьонсен Свейнн 3 0.2
Занден Оливер 2 0.13
Ларссон Йохан 2 0.13
Фрик Пер 2 0.13
Бернхардссон Александер 2 0.13
Оккельс Йеппе 1 0.07
Ондрейка Якоб 1 0.07
Мауду 1 0.07
Хенрикссон Густав 1 0.07
Седерберг Ноа 1 0.07
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Ромариньо Перейра 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 5 0
Emmanuel Boateng2 4 0
Фрик Пер 3 0
Ольссон Симон 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Странд Симон 2 0
Гудьонсен Свейнн 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Хенрикссон Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Альм Расмус 1 0
Занден Оливер 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
2
22%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Пропущено

4
11
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
2
50%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
17%
6
40%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
3
30%
3
33%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Забито

15
25
8 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
20%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
5
33%
5
20%
31-45
3
20%
2
8%
46-60
1
7%
3
12%
61-75
3
20%
7
28%
76-90

Пропущено

14
20
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
3
21%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
4
29%
7
35%
31-45
1
7%
4
20%
46-60
1
7%
4
20%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0
Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2
Эльфсборг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1
Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 15 9 4 2 33 - 21 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Кальмар 15 7 3 5 17 - 12 24
7. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
8. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 15 5 5 5 26 - 19 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
4. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 14'
      Фрик Пер уходит с поля. Гудьонсен Свейнн выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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