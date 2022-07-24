Стадион: Бравида Арена
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
-
27 Amane Romeo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хеккен
Юргорден
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
28 матчей
39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Еремеефф Александер
|14 (3)
|1
|Удденес Оскар
|4
|0.29
|Рюгор Миккель
|4
|0.29
|Ховланд Эвен
|3
|0.21
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|Садик Ибраим
|2
|0.14
|Бенгтссон Лео
|1
|0.07
|Ларсен Ларс Олден
|1
|0.07
|Юссеф Али
|1
|0.07
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
|Тёрготт Блэйр
|0
|0
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Хаммар Юхан
|0
|0
|Тотлэнд Томас
|0
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Franklin Uchenna
|0
|0
|Amane Romeo
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|6
|0.4
|Асоро Йоэль
|5
|0.33
|Банда Эммануэль
|3
|0.2
|Финнделл Хампус
|3
|0.2
|Радетинац Харис
|3
|0.2
|Эрикссон Магнус
|2
|0.13
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.13
|Хиен Исак
|2
|0.13
|Викхейм Густав
|2
|0.13
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.13
|Шуллер Расмус
|1
|0.07
|Андерссон Элиас
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|3
|0
|Абрахамссон Петер
|1
|1
|Ходжич Кадир
|1
|1
|Рюгор Миккель
|2
|0
|Еремеефф Александер
|2
|0
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|2
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|2
|0
|Рашид Джонатан
|1
|0
|Хаммар Юхан
|1
|0
|Удденес Оскар
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Викхейм Густав
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
24%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
2
33%
76-90
Забито
17
23
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
6
35%
4
17%
46-60
3
18%
6
26%
61-75
4
24%
5
22%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
34
31
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
6
18%
4
13%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
9
26%
5
16%
46-60
4
12%
8
26%
61-75
8
24%
5
16%
76-90
Пропущено
17
12
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
8
47%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0
Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|0:0
|15
|9
|5
|1
|32 - 19
|32
|2.
|АИК
|16
|9
|4
|3
|24 - 19
|31
|3.
|Юргорден
|0:0
|16
|9
|4
|3
|33 - 10
|31
|4.
|Мальмё
|16
|9
|3
|4
|22 - 13
|30
|5.
|Хаммарбю
|14
|8
|3
|3
|27 - 11
|27
|6.
|Мьельбю
|15
|6
|5
|4
|16 - 14
|23
|7.
|Кальмар
|0:0
|15
|6
|4
|5
|16 - 12
|22
|8.
|Гётеборг
|14
|6
|3
|5
|16 - 15
|21
|9.
|Сириус
|15
|6
|3
|6
|18 - 23
|21
|10.
|Эльфсборг
|0:0
|15
|5
|6
|4
|26 - 18
|21
|11.
|Норрчёпинг
|14
|4
|4
|6
|16 - 17
|16
|12.
|Варберг БоИС
|14
|4
|3
|7
|11 - 22
|15
|13.
|Вернаму
|15
|3
|4
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Хельсинборг
|16
|2
|4
|10
|12 - 23
|10
|15.
|Сундсвалль
|15
|3
|1
|11
|15 - 37
|10
|16.
|Дегерфорс
|15
|2
|2
|11
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|8
|7
|1
|0
|25 - 4
|22
|2.
|Мальмё
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|3.
|АИК
|8
|6
|1
|1
|9 - 3
|19
|4.
|Хаммарбю
|8
|5
|3
|0
|18 - 6
|18
|5.
|Мьельбю
|8
|4
|3
|1
|12 - 7
|15
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Хеккен
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|8.
|Кальмар
|0:0
|8
|4
|2
|2
|8 - 4
|14
|9.
|Гётеборг
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|10.
|Сириус
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|11.
|Варберг БоИС
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|Сундсвалль
|8
|3
|0
|5
|11 - 21
|9
|13.
|Вернаму
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|14.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|10 - 8
|8
|15.
|Хельсинборг
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|16.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|0:0
|8
|5
|3
|0
|17 - 9
|18
|2.
|АИК
|8
|3
|3
|2
|15 - 16
|12
|3.
|Мальмё
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|4.
|Юргорден
|0:0
|8
|2
|3
|3
|8 - 6
|9
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|7.
|Сириус
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Кальмар
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|7
|2
|2
|3
|4 - 7
|8
|11.
|Эльфсборг
|0:0
|8
|1
|4
|3
|10 - 10
|7
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|8
|1
|1
|6
|7 - 19
|4
|14.
|Дегерфорс
|8
|1
|0
|7
|6 - 17
|3
|15.
|Хельсинборг
|7
|0
|2
|5
|6 - 11
|2
|16.
|Сундсвалль
|7
|0
|1
|6
|4 - 16
|1
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