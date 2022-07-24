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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хеккен
1:2
Конец матча
Юргорден
0'
25' Желтая карточка
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
32' Желтая карточка
Финнделл Хампус
1:0
33' Пенальти
Еремеефф Александер
45' Желтая карточка
Kristoffer Lund Hansen
1:1
49' Гол
Банда Эммануэль
1:2
63' Гол
Андерссон Элиас
90' Желтая карточка
Банда Эммануэль
90'+7
26
Абрахамссон
Петер
25
Kristoffer
Lund
Hansen
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
17
Берггрен
Густав
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
20
Тёрготт
Блэйр
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
12
Банда
Эммануэль
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Хеккен
4-3-3
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Хеккен
Юргорден

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

28 матчей

39.3%
17.9%
42.8%
11 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
8 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

А
0:1
А
2:1
А
0:2
А
3:1
А
2:0
А
0:1
К
2:3
А
5:0
А
2:1
К
1:0
А
1:1
А
0:0
А
1:0
А
3:1
А
2:1
А
1:1
А
2:1
А
1:2
А
1:1
А
4:0
А
0:3
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
0:3
А
2:1
А
2:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Еремеефф Александер 15 (4) 1
Удденес Оскар 4 0.27
Рюгор Миккель 4 0.27
Ховланд Эвен 3 0.2
Берггрен Густав 2 0.13
Садик Ибраим 2 0.13
Бенгтссон Лео 1 0.07
Ларсен Ларс Олден 1 0.07
Юссеф Али 1 0.07
Kristoffer Lund Hansen 0 0
Тёрготт Блэйр 0 0
Густафссон Самуэль 0 0
Хаммар Юхан 0 0
Тотлэнд Томас 0 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Franklin Uchenna 0 0
Amane Romeo 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Виктор 6 0.38
Асоро Йоэль 5 0.31
Банда Эммануэль 4 0.25
Финнделл Хампус 3 0.19
Радетинац Харис 3 0.19
Эрикссон Магнус 2 0.13
Хакшабанович Сеад 2 0.13
Хиен Исак 2 0.13
Викхейм Густав 2 0.13
Экдаль Хьяльмар 2 0.13
Андерссон Элиас 1 0.06
Шуллер Расмус 1 0.06

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 3 0
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 3 0
Kristoffer Lund Hansen 3 0
Абрахамссон Петер 1 1
Ходжич Кадир 1 1
Рюгор Миккель 2 0
Еремеефф Александер 2 0
Густафссон Самуэль 2 0
Рашид Джонатан 1 0
Хаммар Юхан 1 0
Удденес Оскар 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 3 0
Викхейм Густав 2 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Андерссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
4
24%
1
13%
1-15
1
6%
3
38%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
50%
2
33%
76-90

Забито

17
23
4 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
12%
3
13%
1-15
1
6%
2
9%
16-30
1
6%
3
13%
31-45
6
35%
4
17%
46-60
3
18%
6
26%
61-75
4
24%
5
22%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
11%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

34
31
13 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
1 Не забивали 4
6
18%
4
13%
1-15
2
6%
5
16%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
9
26%
5
16%
46-60
4
12%
8
26%
61-75
8
24%
5
16%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
2
12%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
3
18%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
8
47%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Сундсвалль - Хеккен 1:5 Мьельбю - Хеккен 1:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Хаммарбю - Хеккен 2:2
Эргрюте - Хеккен 2:2 Хеккен - Хальмстад 2:0 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Хеккен - Сириус 4:3 Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Риека - Юргорден 1:2 Юргорден - Вернаму 5:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Юргорден - Хаммарбю 1:0
Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 16 10 3 3 35 - 11 33
2. Хеккен 15 9 4 2 33 - 21 31
3. АИК 16 9 4 3 24 - 19 31
4. Мальмё 16 9 3 4 22 - 13 30
5. Хаммарбю 14 8 3 3 27 - 11 27
6. Кальмар 15 7 3 5 17 - 12 24
7. Мьельбю 15 6 5 4 16 - 14 23
8. Гётеборг 14 6 3 5 16 - 15 21
9. Сириус 15 6 3 6 18 - 23 21
10. Эльфсборг 15 5 5 5 26 - 19 20
11. Норрчёпинг 14 4 4 6 16 - 17 16
12. Варберг БоИС 14 4 3 7 11 - 22 15
13. Вернаму 15 3 4 8 14 - 25 13
14. Хельсинборг 16 2 4 10 12 - 23 10
15. Сундсвалль 15 3 1 11 15 - 37 10
16. Дегерфорс 15 2 2 11 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 8 7 1 0 25 - 4 22
2. Мальмё 8 6 1 1 16 - 5 19
3. АИК 8 6 1 1 9 - 3 19
4. Хаммарбю 8 5 3 0 18 - 6 18
5. Кальмар 8 5 1 2 9 - 4 16
6. Мьельбю 8 4 3 1 12 - 7 15
7. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
8. Хеккен 7 4 1 2 16 - 12 13
9. Гётеборг 7 3 3 1 10 - 6 12
10. Сириус 6 4 0 2 8 - 6 12
11. Варберг БоИС 7 3 2 2 7 - 6 11
12. Сундсвалль 8 3 0 5 11 - 21 9
13. Вернаму 7 2 3 2 7 - 6 9
14. Норрчёпинг 7 2 2 3 10 - 8 8
15. Хельсинборг 9 2 2 5 6 - 12 8
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 8 5 3 0 17 - 9 18
2. АИК 8 3 3 2 15 - 16 12
3. Юргорден 8 3 2 3 10 - 7 11
4. Мальмё 8 3 2 3 6 - 8 11
5. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
7. Сириус 9 2 3 4 10 - 17 9
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Кальмар 7 2 2 3 8 - 8 8
10. Мьельбю 7 2 2 3 4 - 7 8
11. Эльфсборг 8 1 3 4 10 - 11 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 8 1 1 6 7 - 19 4
14. Дегерфорс 8 1 0 7 6 - 17 3
15. Хельсинборг 7 0 2 5 6 - 11 2
16. Сундсвалль 7 0 1 6 4 - 16 1
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