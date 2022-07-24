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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 3740
Хёугесунн
3:1
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
17' Желтая карточка
Содерлунд Александер
0:1
18' Гол
Солтведт Йоахим
20' Желтая карточка
Самуэльсен Мартин
26' Желтая карточка
Скиппер Антон
1:1
27' Гол
Christos Zafeiris
2:1
45' Гол
Санде Мадс
60' Вторая желтая карточка
Скиппер Антон
77' Желтая карточка
Anders Baertelsen
3:1
83' Гол
Нжи Билал
84' Желтая карточка
Нжи Билал
90'+7

Ход матча

17'
Содерлунд Александер
 
18'
0:1
Солтведт Йоахим
(Линнсет Йонатан)
20'
Самуэльсен Мартин
 
26'
 
Скиппер Антон
27'
Christos Zafeiris
1:1
45'
Санде Мадс
(Теркильдсен Петер)
2:1
56'
Педерсен Торе
Вальстад Николас
 
56'
Фредриксен Ульрик
Теркильдсен Петер
 
60'
 
Скиппер Антон
63'
 
Martin Hoeyland
Хейнтс Тобиас
63'
 
Вишне Эйрик
Молинс Гильермо
70'
Joacim Holtan
Содерлунд Александер
 
77'
Anders Baertelsen
 
83'
Нжи Билал
(Санде Мадс)
3:1
84'
Нжи Билал
 
85'
 
Томассен Йоахим
Солтведт Йоахим
88'
Гонг Хилари
Самуэльсен Мартин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 10
  • 4 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
5
Реесе
Сёрен
3
Вальстад
Николас
27
Санде
Мадс
8
Крюгор
Кевин
Мартин
10
Christos
Zafeiris
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
14
Самуэльсен
Мартин
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Эдегор
Магнар
31
Скиппер
Антон
4
Утвик
Бьорн
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
11
Линнсет
Йонатан
8
Молинс
Гильермо
41
Хейнтс
Тобиас
15
Сколевик
Стеффен
Хёугесунн
4-4-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Хёугесунн
Сарпсборг-08

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

Т
2:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
0:2
Т
4:0
Т
2:1
Т
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 8 (1) 0.5
Санде Мадс 4 0.25
Содерлунд Александер 3 (1) 0.19
Christos Zafeiris 2 0.13
Теркильдсен Петер 2 0.13
Реесе Сёрен 2 0.13
Нжи Билал 2 0.13
Гонг Хилари 1 0.06
Педерсен Торе 0 0
Вальстад Николас 0 0
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 6 0.4
Молинс Гильермо 5 0.33
Хейнтс Тобиас 5 0.33
Салетрос Антон 4 (3) 0.27
Солтведт Йоахим 3 0.2
Линнсет Йонатан 2 0.13
Эдегор Магнар 1 0.07
Упсет Кристиан 1 0.07
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.07
Сколевик Стеффен 1 0.07
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санде Мадс 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Содерлунд Александер 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Вальстад Николас 2 0
Ндур Алиун 2 0
Теркильдсен Петер 2 0
Christos Zafeiris 2 0
Педерсен Торе 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Нжи Билал 1 0
Torje Naustdal 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 1
Хорн Йорген 3 0
Хальворсен Уле Йорген 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Майгор Миккел 2 0
Солтведт Йоахим 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Салетрос Антон 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Утвик Бьорн 1 0
Martin Hoeyland 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

14
16
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Забито

11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Забито

25
29
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
16%
6
21%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
5
20%
7
24%
31-45
6
24%
4
14%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
3
12%
4
14%
76-90

Пропущено

27
27
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
5
19%
1
4%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
22%
7
26%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
1
4%
7
26%
61-75
7
26%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1
Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2
Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 15 6 7 2 26 - 17 25
6. Стрёмсгодсет 1:0 15 7 3 5 21 - 21 24
7. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
8. Одд 16 6 2 8 17 - 23 20
9. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
10. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
11. Хам-Кам 0:1 15 3 8 4 18 - 18 17
12. Саннефьёрд 14 5 2 7 25 - 29 17
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 13 2 7 4 16 - 26 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 13 0 2 11 10 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 1:0 8 5 1 2 14 - 12 16
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
9. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
10. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
11. Хам-Кам 0:1 8 2 4 2 10 - 9 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 6 0 2 4 9 - 16 2
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
10. Стрёмсгодсет 1:0 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Хам-Кам 0:1 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Санде Мадс бьет в цель!
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