Стадион: Хуагесунд Зрители: 3740
3:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаСодерлунд Александер
0:1
18' ГолСолтведт Йоахим
20' Желтая карточкаСамуэльсен Мартин
26' Желтая карточкаСкиппер Антон
1:1
27' ГолChristos Zafeiris
2:1
45' ГолСанде Мадс
60' Вторая желтая карточкаСкиппер Антон
77' Желтая карточкаAnders Baertelsen
3:1
83' ГолНжи Билал
84' Желтая карточкаНжи Билал
90'+7
Ход матча
18'
26'
27'
45'
2:1
60'
83'
3:1
84'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
7 Удары в створ 2
-
6 Угловые 10
-
4 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
-
40 Leander Oy
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Хёугесунн
Сарпсборг-08
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
27.8%
44.4%
27.8%
5 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|8 (1)
|0.5
|Санде Мадс
|4
|0.25
|Содерлунд Александер
|3 (1)
|0.19
|Christos Zafeiris
|2
|0.13
|Теркильдсен Петер
|2
|0.13
|Реесе Сёрен
|2
|0.13
|Нжи Билал
|2
|0.13
|Гонг Хилари
|1
|0.06
|Педерсен Торе
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|6
|0.4
|Молинс Гильермо
|5
|0.33
|Хейнтс Тобиас
|5
|0.33
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.27
|Солтведт Йоахим
|3
|0.2
|Линнсет Йонатан
|2
|0.13
|Эдегор Магнар
|1
|0.07
|Упсет Кристиан
|1
|0.07
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.07
|Сколевик Стеффен
|1
|0.07
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санде Мадс
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Содерлунд Александер
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Ндур Алиун
|2
|0
|Теркильдсен Петер
|2
|0
|Christos Zafeiris
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|1
|Хорн Йорген
|3
|0
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Салетрос Антон
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Утвик Бьорн
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
3
21%
4
25%
31-45
3
21%
3
19%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
14
16
11 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
21%
1
6%
1-15
4
29%
3
19%
16-30
4
29%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Забито
11
13
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Забито
25
29
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
4
16%
6
21%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
5
20%
7
24%
31-45
6
24%
4
14%
46-60
3
12%
3
10%
61-75
3
12%
4
14%
76-90
Пропущено
27
27
16 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
5
19%
1
4%
1-15
5
19%
5
19%
16-30
6
22%
7
26%
31-45
3
11%
2
7%
46-60
1
4%
7
26%
61-75
7
26%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1
Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Викинг - Хёугесунн 1:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2
Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|15
|7
|3
|5
|21 - 21
|24
|7.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 18
|17
|12.
|Саннефьёрд
|14
|5
|2
|7
|25 - 29
|17
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|13
|2
|7
|4
|16 - 26
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|13
|0
|2
|11
|10 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|9.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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