Стадион: Intility Arena
0'
0:1
11' ГолСольбаккен Маркус
1:1
28' ГолСахрауи Осам
2:1
32' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
3:1
40' ГолБьёрдаль Хенрик
44' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
50' Желтая карточкаВикстёль Рольф
57' Желтая карточкаХеденстад Вегар
59' Желтая карточкаТоллос Йонатан
59' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
64' Желтая карточкаТанген Харальд
79' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
Ход матча
11'
0:1
28'
1:1
32'
2:1
40'
3:1
50'
57'
59'
64'
79'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
21
Шёнг
Магнус
22
Несберг
Иван
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Волеренга
Викинг
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.27
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (2)
|0.2
|Лаюни Амор
|2
|0.13
|Удаль Хенрик
|2
|0.13
|Доннум Арон
|2
|0.13
|Сахрауи Осам
|1
|0.07
|Несберг Иван
|1
|0.07
|Жута Леонард
|1
|0.07
|Jacob Eng
|1
|0.07
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.47
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.24
|Трипич Златко
|3
|0.18
|Кабран Кевин
|2
|0.12
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.12
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.12
|Траоре Маи
|1
|0.06
|Танген Харальд
|1
|0.06
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.06
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Лёкберг Кристоффер
|0
|1
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
2
33%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
8
14
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
4
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
5
36%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
6
38%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
14
27
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
2
14%
2
7%
1-15
1
7%
4
15%
16-30
1
7%
3
11%
31-45
4
29%
2
7%
46-60
2
14%
8
30%
30%
61-75
4
29%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
1
4%
5
25%
16-30
7
29%
29%
0
0%
31-45
4
17%
5
25%
46-60
7
29%
29%
3
15%
61-75
3
13%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1
Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1
Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:2
|16
|10
|4
|2
|31 - 15
|34
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|1:3
|17
|8
|4
|5
|29 - 22
|28
|5.
|Русенборг
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|7.
|Стрёмсгодсет
|14
|6
|3
|5
|20 - 21
|21
|8.
|Одд
|2:2
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|9.
|Волеренга
|3:1
|15
|6
|2
|7
|19 - 23
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|1:2
|15
|6
|1
|8
|30 - 25
|19
|11.
|Саннефьёрд
|2:2
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|12.
|Хам-Кам
|14
|3
|8
|3
|18 - 17
|17
|13.
|Хёугесунн
|2:1
|16
|4
|4
|8
|23 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|13
|2
|7
|4
|16 - 26
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|2:2
|13
|0
|2
|11
|10 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:2
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|1:3
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|7.
|Волеренга
|3:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|8.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|9.
|Хёугесунн
|2:1
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|1:2
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|11.
|Хам-Кам
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Одд
|2:2
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|2:2
|6
|0
|3
|3
|9 - 15
|3
|16.
|Кристиансунд
|2:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|2:2
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Саннефьёрд
|2:2
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Одд
|2:2
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|1:3
|8
|3
|1
|4
|13 - 16
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|1:2
|7
|3
|0
|4
|17 - 14
|9
|9.
|Стрёмсгодсет
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|10.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|11.
|Хам-Кам
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|12.
|Волеренга
|3:1
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|2:1
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|2:2
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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