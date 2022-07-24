Стадион: Intility Arena Зрители: 6432
0'
0:1
11' ГолСольбаккен Маркус
1:1
28' ГолСахрауи Осам
2:1
32' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
3:1
40' ГолБьёрдаль Хенрик
44' Желтая карточкаСольбаккен Маркус
50' Желтая карточкаВикстёль Рольф
57' Желтая карточкаХеденстад Вегар
59' Желтая карточкаТоллос Йонатан
59' Желтая карточкаФридйонссон Самуэль
64' Желтая карточкаТанген Харальд
79' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
3:2
82' ГолВеватне Вильяр
4:2
90' ГолКристенсен Тобиас
90'+9
Ход матча
11'
0:1
28'
1:1
32'
2:1
40'
3:1
50'
57'
59'
64'
79'
82'
3:2
90'
4:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
21
Шёнг
Магнус
22
Несберг
Иван
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
27 Jacob Eng
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Волеренга
Викинг
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
29 матчей
51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.27
|Бьёрдаль Хенрик
|3 (2)
|0.2
|Лаюни Амор
|2
|0.13
|Удаль Хенрик
|2
|0.13
|Доннум Арон
|2
|0.13
|Сахрауи Осам
|1
|0.07
|Несберг Иван
|1
|0.07
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.07
|Jacob Eng
|1
|0.07
|Жута Леонард
|1
|0.07
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.47
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.24
|Трипич Златко
|3
|0.18
|Кабран Кевин
|2
|0.12
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.12
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.12
|Траоре Маи
|1
|0.06
|Танген Харальд
|1
|0.06
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.06
|Веватне Вильяр
|1
|0.06
|Брекало Давид
|1
|0.06
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.06
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.06
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|3
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Хеденстад Вегар
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Лёкберг Кристоффер
|0
|1
|Веватне Вильяр
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
33%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Пропущено
16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
6
38%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
18
29
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
2
11%
8
28%
61-75
5
28%
9
31%
76-90
Пропущено
26
24
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
7
27%
3
13%
61-75
4
15%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1
Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1
Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|15
|7
|3
|5
|21 - 21
|24
|7.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 18
|17
|12.
|Саннефьёрд
|14
|5
|2
|7
|25 - 29
|17
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|13
|2
|7
|4
|16 - 26
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|13
|0
|2
|11
|10 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|9.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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