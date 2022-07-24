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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 6432
Волеренга
4:2
Конец матча
Викинг
0'
0:1
11' Гол
Сольбаккен Маркус
1:1
28' Гол
Сахрауи Осам
2:1
32' Пенальти
Бьёрдаль Хенрик
3:1
40' Гол
Бьёрдаль Хенрик
44' Желтая карточка
Сольбаккен Маркус
50' Желтая карточка
Викстёль Рольф
57' Желтая карточка
Хеденстад Вегар
59' Желтая карточка
Толлос Йонатан
59' Желтая карточка
Фридйонссон Самуэль
64' Желтая карточка
Танген Харальд
79' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
3:2
82' Гол
Веватне Вильяр
4:2
90' Гол
Кристенсен Тобиас
90'+9
21
Шёнг
Магнус
6
Хеденстад
Вегар
22
Несберг
Иван
4
Толлос
Йонатан
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
1
Эстбе
Арилд
18
Бьёрсхоль
Сондре
3
Веватне
Вильяр
23
Викстёль
Рольф
9
Кабран
Кевин
20
Паттинама
Шейн
16
Лёкберг
Кристоффер
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
24
Траоре
Маи
27
Фридйонссон
Самуэль
Волеренга
4-3-3
Викинг
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Викинг

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

88.9%
16.7%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

29 матчей

51.7%
20.7%
27.6%
15 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

55.2%
20.7%
24.1%
16 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

Т
1:1
Т
4:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
0:4
Т
1:1
Т
1:7
Т
1:0
Т
0:2
Т
0:2
Т
2:4
Т
3:4
ТМС
0:2
ТМК
0:2
Т
5:5
Т
1:1
Т
1:0
Т
2:2
Т
2:1
Т
1:0
Т
3:0
Т
0:2
Т
3:4
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:3
Т
0:1
Т
2:3
Т
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.27
Бьёрдаль Хенрик 3 (2) 0.2
Лаюни Амор 2 0.13
Удаль Хенрик 2 0.13
Доннум Арон 2 0.13
Сахрауи Осам 1 0.07
Несберг Иван 1 0.07
Кристенсен Тобиас 1 0.07
Jacob Eng 1 0.07
Жута Леонард 1 0.07
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.47
Себулонсен Себастьян 4 0.24
Трипич Златко 3 0.18
Кабран Кевин 2 0.12
Сандберг Никлас 2 (1) 0.12
Лёкберг Кристоффер 2 0.12
Траоре Маи 1 0.06
Танген Харальд 1 0.06
Сольбаккен Маркус 1 0.06
Веватне Вильяр 1 0.06
Брекало Давид 1 0.06
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.06
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.06
Бьёрсхоль Сондре 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 3 0
Толлос Йонатан 3 0
Хеденстад Вегар 2 0
Странд Петтер 2 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Викстёль Рольф 2 0
Танген Харальд 2 0
Лёкберг Кристоффер 0 1
Веватне Вильяр 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

10
18
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
1
10%
2
11%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
6
33%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
5
31%
76-90

Пропущено

16
6
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
1
6%
1
17%
46-60
6
38%
3
50%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

18
29
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
11%
3
10%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
17%
3
10%
31-45
4
22%
2
7%
46-60
2
11%
8
28%
61-75
5
28%
9
31%
76-90

Пропущено

26
24
11 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
6
25%
16-30
7
27%
2
8%
31-45
4
15%
5
21%
46-60
7
27%
3
13%
61-75
4
15%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1
Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1
Викинг
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1
Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 15 6 7 2 26 - 17 25
6. Стрёмсгодсет 1:0 15 7 3 5 21 - 21 24
7. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
8. Одд 16 6 2 8 17 - 23 20
9. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
10. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
11. Хам-Кам 0:1 15 3 8 4 18 - 18 17
12. Саннефьёрд 14 5 2 7 25 - 29 17
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 13 2 7 4 16 - 26 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 13 0 2 11 10 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 1:0 8 5 1 2 14 - 12 16
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
9. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
10. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
11. Хам-Кам 0:1 8 2 4 2 10 - 9 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 6 0 2 4 9 - 16 2
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
10. Стрёмсгодсет 1:0 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Хам-Кам 0:1 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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