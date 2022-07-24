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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Саннефьёрд
2:2
Второй тайм: 82'
Мольде

Ход матча

36'
Офкир Мохамед
1:0
45'
1:1
Линнес Мартин
(Коса Маркус Андреас)
50'
1:2
Коса Маркус Андреас
(Линнес Мартин)
69'
Айер Кинин
Маркманруд Ларс
 
70'
Jesper Taaje
Фло Фредрик
 
70'
Гуссиос Сиверт
Ньенету Франклин
 
72'
 
Болли Матис
Хёуген Кристоффер
72'
 
Хуссейн Эцаз
Коса Маркус Андреас
72'
 
Брейвик Эмиль
Грёдем Магнус
78'
Хокенстад Матс
2:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Мольде
5.30
7.97
1.77
Все Коэффициенты
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
13
Маркманруд
Ларс
3
Янсен
Квинт
4
Ian
Smeulers
8
Куртович
Виллиам
21
Фло
Фредрик
5
Нильссон
Александер
II
20
Ньенету
Франклин
14
Тветер
Александер
Рууд
7
Офкир
Мохамед
1
Карлстрём
Якоб
14
Кнутсон
Эрлинг
19
Хауган
Эйрик
4
Хансен
Беньямин
21
Линнес
Мартин
28
Хёуген
Кристоффер
15
Коса
Маркус
Андреас
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
22
Грёдем
Магнус
9
Фофана
Датро
17
Зехнини
Рафик
Саннефьёрд
4-3-3
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Саннефьёрд
Мольде

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

История матчей

Т
3:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
2:1
Т
1:3
Т
5:0
Т
3:1
Т
3:3
Т
2:4
Т
6:1
ТМС
2:1
ТМК
2:1
КН
2:1
Т
0:0
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 8 0.57
Тветер Александер Рууд 6 0.43
Вега Дейвер 2 0.14
Ньенету Франклин 2 0.14
Янсен Квинт 1 0.07
Куртович Виллиам 1 0.07
Хокенстад Матс 1 0.07
Jesper Taaje 1 0.07
Айер Кинин 1 0.07
Маркманруд Ларс 1 0.07
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Датро 6 0.38
Грёдем Магнус 5 (1) 0.31
Коса Маркус Андреас 4 0.25
Эйкрем Магнус 3 0.19
Линнес Мартин 3 0.19
Хёуген Кристоффер 3 0.19
Зехнини Рафик 1 0.06
Кнутсон Эрлинг 1 0.06
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.06
Брюнхильдсен Ола 1 0.06
Sivert Heggheim Mannsverk 1 (1) 0.06
Брейвик Эмиль 0 0
Карлстрём Якоб 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртович Виллиам 3 0
Jesper Taaje 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Ian Smeulers 2 0
Хокенстад Матс 1 0
Офкир Мохамед 1 0
Вега Дейвер 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Маркманруд Ларс 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sivert Heggheim Mannsverk 6 0
Хауган Эйрик 5 0
Кнутсон Эрлинг 3 0
Брейвик Эмиль 3 0
Хансен Беньямин 1 1
Эйкрем Магнус 2 0
Риса Бирк 2 0
Фофана Датро 2 0
Андерсен Эйрик Улланд 1 0
Хуссейн Эцаз 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брюнхильдсен Ола 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
40%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
3
30%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
7 Не забивали 6
2
13%
4
21%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
2
13%
1
5%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Забито

26
27
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
6
23%
5
19%
1-15
4
15%
5
19%
16-30
4
15%
3
11%
31-45
2
8%
7
26%
46-60
8
31%
5
19%
61-75
2
8%
2
7%
76-90

Пропущено

23
15
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
3
13%
2
13%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
5
22%
1
7%
31-45
7
30%
0
0%
46-60
3
13%
6
40%
61-75
4
17%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2
Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1
Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:2 16 10 4 2 31 - 15 34
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 1:3 17 8 4 5 29 - 22 28
5. Русенборг 15 6 7 2 26 - 17 25
6. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
7. Стрёмсгодсет 14 6 3 5 20 - 21 21
8. Одд 2:2 16 6 2 8 17 - 23 20
9. Волеренга 3:1 15 6 2 7 19 - 23 20
10. Сарпсборг-08 1:2 15 6 1 8 30 - 25 19
11. Саннефьёрд 2:2 14 5 3 6 25 - 28 18
12. Хам-Кам 14 3 8 3 18 - 17 17
13. Хёугесунн 2:1 16 4 4 8 23 - 28 16
14. Тромсё 13 2 7 4 16 - 26 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 2:2 13 0 2 11 10 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:2 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 1:3 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 7 4 1 2 13 - 12 13
7. Волеренга 3:1 7 4 1 2 10 - 8 13
8. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
9. Хёугесунн 2:1 8 3 2 3 13 - 14 11
10. Сарпсборг-08 1:2 8 3 1 4 13 - 11 10
11. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Одд 2:2 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 2:2 6 0 3 3 9 - 15 3
16. Кристиансунд 2:2 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 2:2 7 4 3 0 11 - 5 15
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Саннефьёрд 2:2 8 5 0 3 16 - 13 15
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Одд 2:2 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 1:3 8 3 1 4 13 - 16 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 1:2 7 3 0 4 17 - 14 9
9. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
10. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
11. Хам-Кам 6 1 4 1 8 - 8 7
12. Волеренга 3:1 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 2:1 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 2:2 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Линнес Мартин бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Офкир Мохамед бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Саннефьёрд
Ничья
Мольде
5.30
7.97
1.77
Все Коэффициенты
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