Стадион: Sandefjord Arena Зрители: 2980
2:3
Конец матча
0'
1:0
36' ГолОфкир Мохамед
1:1
45' ГолЛиннес Мартин
1:2
50' ГолКоса Маркус Андреас
2:2
78' ГолХокенстад Матс
2:3
85' ГолБрюнхильдсен Ола
90'+4
Ход матча
36'
1:0
45'
50'
78'
2:2
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 8
-
4 Угловые 14
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
12
Кето
Хуго
21
Фло
Фредрик
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Фло ФредрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Jesper TaajeЗащитник
-
23 Айер КининЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
24 Johan Bakke
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Саннефьёрд
Мольде
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|8
|0.57
|Тветер Александер Рууд
|6
|0.43
|Вега Дейвер
|2
|0.14
|Ньенету Франклин
|2
|0.14
|Хокенстад Матс
|2
|0.14
|Янсен Квинт
|1
|0.07
|Куртович Виллиам
|1
|0.07
|Jesper Taaje
|1
|0.07
|Айер Кинин
|1
|0.07
|Маркманруд Ларс
|1
|0.07
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Датро
|6
|0.38
|Грёдем Магнус
|5 (1)
|0.31
|Коса Маркус Андреас
|4
|0.25
|Эйкрем Магнус
|3
|0.19
|Линнес Мартин
|3
|0.19
|Хёуген Кристоффер
|3
|0.19
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.13
|Зехнини Рафик
|1
|0.06
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.06
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.06
|Sivert Heggheim Mannsverk
|1 (1)
|0.06
|Брейвик Эмиль
|0
|0
|Карлстрём Якоб
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Jesper Taaje
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Ian Smeulers
|2
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Офкир Мохамед
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Маркманруд Ларс
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sivert Heggheim Mannsverk
|6
|0
|Хауган Эйрик
|5
|0
|Кнутсон Эрлинг
|3
|0
|Брейвик Эмиль
|3
|0
|Хансен Беньямин
|1
|1
|Эйкрем Магнус
|2
|0
|Риса Бирк
|2
|0
|Фофана Датро
|2
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|Хуссейн Эцаз
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
4
33%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
2
33%
31-45
5
38%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
2
13%
4
21%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
5
31%
3
16%
61-75
2
13%
1
5%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
4
36%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Забито
28
30
15 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
6
21%
5
17%
1-15
4
14%
5
17%
16-30
5
18%
4
13%
31-45
2
7%
8
27%
46-60
8
29%
5
17%
61-75
3
11%
3
10%
76-90
Пропущено
26
17
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
3
12%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
6
23%
2
12%
31-45
8
31%
0
0%
46-60
3
12%
6
35%
61-75
5
19%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2
Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Хёугесунн - Саннефьёрд 1:3 Одд - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Стабек 1:3 Рига - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2
Мольде
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Мольде - Эльфсборг 4:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Мольде - Тромсё 5:1 Мольде - Дьерв 1:1
Хам-Кам - Мольде 0:0 Эйдсвольд - Мольде 1:4 Браттвог - Мольде 2:4 Одд - Мольде 1:2 Мольде - АИК 2:1 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|15
|7
|3
|5
|21 - 21
|24
|7.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 18
|17
|12.
|Саннефьёрд
|14
|5
|2
|7
|25 - 29
|17
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|13
|2
|7
|4
|16 - 26
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|13
|0
|2
|11
|10 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|9.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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