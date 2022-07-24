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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Ольборг
0:1
Второй тайм: 70'
Копенгаген
0'
20' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
0:1
45' Гол
Классон Виктор
54' Желтая карточка
Соуза Аллан

Ход матча

8'
 
Йонссон Карл-Йохан
Грабара Камил
20'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
45'
0:1
Классон Виктор
46'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
Бовинг Виллиам
54'
Соуза Аллан
 
61'
Андреасен Лука
Андерсен Лукас
 
61'
Oliver Ross
Фоссум Ивер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Копенгаген
4.70
4.12
2.05
Все Коэффициенты
1
Посавец
Йосип
2
Паллесен
Кристоффер
4
Росс
Матиас
21
Крамер
Ларс
II
3
Альманн
Якоб
8
Фоссум
Ивер
6
Феррейра
Педру
14
Хёйхольт
Мальте
7
Соуза
Аллан
II
19
Anosike
Ementa
10
Андерсен
Лукас
1
Грабара
Камил
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
34
Кристансен
Виктор
12
Лерагер
Лукас
33
Фальк
Расмус
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
24
Бовинг
Виллиам
16
Биэл
Пеп
7
Классон
Виктор
Ольборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Копенгаген

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед

32 матча

12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы

48 матчей

22.9%
18.8%
58.3%
11 побед 9 ничьих 28 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
12 побед 18 ничьих 18 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
8 побед 18 ничьих 22 победы

История матчей

СДЧГ
3:0
СДЧГ
0:1
СД
1:3
СД
2:2
СД
2:3
СД
1:2
СДЧГ
0:1
СД
2:0
К
2:0
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:0
СД
1:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:2
СД
1:1
СД
0:2
СД
6:2
СД
4:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
1:0
К
4:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
2:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
3:0
СД
3:0
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:0
СЛ
0:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:2
К
1:0
СЛ
3:0
СЛ
3:1
СЛ
3:0
СЛ
4:0
ТМС
0:1
СЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хагельскьер Андерс 1 0.5
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 1 0.5

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соуза Аллан II 2 0
Альманн Якоб 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Стаменич Марко 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3
Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
5. Орхус 2 1 0 1 3 - 2 3
6. Копенгаген 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
7. Виборг 2 1 0 1 3 - 4 3
8. Раннерс 2 0 2 0 3 - 3 2
9. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Оденсе 2 0 1 1 2 - 4 1
11. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
12. Ольборг 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Виборг 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Брондбю 2 1 0 1 2 - 3 3
3. Орхус 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Люнгбю 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Раннерс 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Митьюлланд 2 0 1 1 2 - 4 1
7. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Копенгаген 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Ольборг 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Оденсе 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нордшелланн 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Силькеборг 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Хорсенс 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Копенгаген 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оденсе 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Орхус 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Виборг 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ольборг 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
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    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Копенгаген
    4.70
    4.12
    2.05
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