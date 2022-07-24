Стадион: Aalborg Portland Park
0:1
Второй тайм: 70'
0'
20' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
0:1
45' ГолКлассон Виктор
54' Желтая карточкаСоуза Аллан
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
33
Фальк
Расмус
16
Биэл
Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Крамер ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
-
22 Theo Sander
-
38 Oliver Ross
-
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Копенгаген
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
62.5%
8 побед 10 ничьих 0 побед
32 матча
12.5%
87.5%
0 побед 4 ничьи 28 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 22 победы
48 матчей
22.9%
18.8%
58.3%
11 побед 9 ничьих 28 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
12 побед 18 ничьих 18 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
8 побед 18 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.5
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|1
|0.5
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соуза Аллан II
|2
|0
|Альманн Якоб
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Стаменич Марко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Виборг - Ольборг 2:1 Гурник Забже - Ольборг 2:1 Заглембе Любин - Ольборг 3:1 Варта Познань - Ольборг 1:3
Митьюлланд - Ольборг 2:1 Орхус - Ольборг 2:2 Ольборг - Виборг 1:1 Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Копенгаген - Хорсенс 0:1 Брюгге - Копенгаген 2:4 Фейеноорд - Копенгаген 0:7 Копенгаген - Силькеборг 0:2
Копенгаген - Ольборг 3:0 Раннерс - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Силькеборг 2:1 Брондбю - Копенгаген 1:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Раннерс 0:1 Копенгаген - Брондбю 2:0 Силькеборг - Копенгаген 3:1 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Копенгаген - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - ПСВ 0:4 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 ПСВ - Копенгаген 4:4 Копенгаген - Раннерс 3:0 Виборг - Копенгаген 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|5.
|Орхус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|6.
|Копенгаген
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Виборг
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Раннерс
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|9.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Оденсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|Ольборг
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виборг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Брондбю
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|3.
|Орхус
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Люнгбю
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Митьюлланд
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|7.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Копенгаген
|1:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Оденсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Силькеборг
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Хорсенс
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Копенгаген
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Оденсе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Орхус
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Виборг
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ольборг
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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