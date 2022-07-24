ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Команда Копенгаген забила мяч, хотя лучше играли соперники

51' Г О О О О О Л - Классон Виктор из команды Копенгаген легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

51' Почти гол! Вавро Денис пробил головой по воротам, но Josip Posavec спас!

50' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

50' Копенгаген выполняет удар от ворот.

50' Как он промахнулся? Хёйхольт Мальте имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

49' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Аносике Эмента выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ольборг выполняет удар от ворот.

47' Биэл Пеп из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

46' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

44' Отличные скиллы показывает Биэл Пеп , обводя своих соперников

44' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Альманн Якоб из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

43' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Плохо сыграл Классон Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

42' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Уильям Бовинг из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...

41' Посавец Йосип выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

40' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает пас партнеру.

40' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

38' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Альманн Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Копенгаген выполняет удар от ворот.

33' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

32' Классон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Вавро Денис из команды Копенгаген

31' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Росс Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Соуза Аллан II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Копенгаген выполняет удар от ворот.

24' Соуза Аллан II не смог попасть в створ ударом издали

23' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Уильям Бовинг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

20' Ольборг выполняет удар от ворот.

19' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Анкерсен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Уильям Бовинг из команды Копенгаген делает пас партнеру.

15' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Ольборг выполняет удар от ворот.

11' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

10' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Грабара Камил получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Ох, нехорошо это выглядит. Росс Матиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

4' Росс Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Грабара Камил на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Копенгаген начинает с центра поля