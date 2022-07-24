Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

90' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Ольборг выполняет удар от ворот.

88' Удар от ворот произведет Копенгаген

87' Соуза Аллан II решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Судья свистит. Йоханнессон Исак-Бергманн атаковал сзади соперника. Это Oliver Ross заработал своей команде штрафной

86' Oliver Ross не смог попасть в створ ударом издали

86' Кристансен Виктор из команды Копенгаген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

85' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

84' Отличные скиллы показывает Биэл Пеп , обводя своих соперников

84' Крамер Ларс II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Вавро Денис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Классон Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

82' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Аносике Эмента нанес удар головой, но Карл-Юхан Юнссон спокойно отбил мяч.

81' Аносике Эмента из команды Ольборг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Г О О О О Л - Соуза Аллан II забивает с левой ноги!

79' Плохо сыграл Кристансен Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Паллесен Кристоффер получил желтую карточку от судьи

75' Кристансен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Ольборг выполняет удар от ворот.

74' Лерагер Лукас из команды Копенгаген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

73' Андреасен Лука из команды Ольборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

73' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Классон Виктор забивает с правой ноги!

70' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Копенгаген выполняет удар от ворот.

66' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Копенгаген пробьет пенальти!

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

64' Аносике Эмента выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

63' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

63' Хороший удар издали нанес Йоханнессон Исак-Бергманн , но отличный сейв сделал Josip Posavec. Угловой.

62' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Матч возобновлен

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Oliver Ross

61' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Альманн Якоб из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Анкерсен Петер получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Анкерсен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Удар от ворот произведет Копенгаген

56' Посавец Йосип взял и забрал мяч на выходе

56' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Феррейра Педру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Биэл Пеп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Рефери не любит споров - именно за это Соуза Аллан II сейчас получил желтую

53' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе

51' Фоссум Ивер из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

50' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Фоссум Ивер из команды Ольборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

48' Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ольборг выполняет удар от ворот.

47' Как он промахнулся? Йоханнессон Исак-Бергманн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

47' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Тактическая замена. Уильям Бовинг уходит с поля и его заменяет Йоханнессон Исак-Бергманн