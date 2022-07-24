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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 3544
Кристиансунд
2:2
Конец матча
Одд
0'
1:0
7' Гол
Хопмарк Андреас
2:0
20' Гол
Бюэ Бендик
2:1
46' Гол
Йоргенсен Филип
2:2
56' Гол
Рууд Эспен
60' Желтая карточка
Кителано Йон
86' Желтая карточка
Диоп Амиду
90' Желтая карточка
Китолано Джошуа
90'+4

Ход матча

7'
Хопмарк Андреас
(Осбак Кристоффер)
1:0
20'
Бюэ Бендик
(Виллюмссон Бриньольфур Дарри)
2:0
46'
2:1
Йоргенсен Филип
46'
 
Овусу Соломон
Месик Иван
46'
 
Кителано Йон
Баккай Йосеф Бриан
56'
2:2
Рууд Эспен
(Евтович Милан)
60'
 
Кителано Йон
64'
Виллиамсен Макс
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
 
70'
Исаксен Йеспер
Каллудра Лиридон
 
78'
 
Аас Сайвер
Валлем Конрад
86'
Диоп Амиду
 
90'
Ертсен Торгиль
Диоп Амиду
 
90'
 
Китолано Джошуа

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
6
Хопмарк
Андреас
2
Нилсен
Снорре
3
Осбак
Кристоффер
8
Картум
Сандер
Эрик
10
Каллудра
Лиридон
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
5
Месик
Иван
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
4
Бьортуфт
Один
Лурас
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
Кристиансунд
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Одд

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Т
2:4
Т
2:0
Т
4:3
Т
2:1
Т
1:1
К
1:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 4 (1) 0.31
Диоп Амиду 2 0.15
Муколли Агон 1 0.08
Хопмарк Андреас 1 0.08
Ертсен Торгиль 1 0.08
Нилсен Снорре 1 0.08
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Осбак Кристоффер 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 6 0.38
Евтович Милан 5 (1) 0.31
Рууд Эспен 3 (1) 0.19
Валлем Конрад 1 0.06
Йоргенсен Филип 1 0.06
Ингебритсен Микаэль 1 0.06
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Исаксен Йеспер 2 0
Ярл Себастиан 2 0
Isaac Annan 2 0
Каллудра Лиридон 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Нилсен Снорре 1 0
Аскар Армин 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
David Agbo 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 2
Рууд Эспен 3 0
Евтович Милан 3 0
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Китолано Джошуа 2 0
Месик Иван 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Кителано Йон 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Йоргенсен Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Пропущено

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
6
43%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
10%
2
11%
1-15
4
40%
3
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
7
39%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
2
11%
76-90

Пропущено

29
22
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
14%
4
18%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
9
31%
5
23%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
5
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1
Одд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1
Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 15 6 7 2 26 - 17 25
6. Стрёмсгодсет 1:0 15 7 3 5 21 - 21 24
7. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
8. Одд 16 6 2 8 17 - 23 20
9. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
10. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
11. Хам-Кам 0:1 15 3 8 4 18 - 18 17
12. Саннефьёрд 14 5 2 7 25 - 29 17
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 13 2 7 4 16 - 26 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 13 0 2 11 10 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 1:0 8 5 1 2 14 - 12 16
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
9. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
10. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
11. Хам-Кам 0:1 8 2 4 2 10 - 9 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 6 0 2 4 9 - 16 2
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
10. Стрёмсгодсет 1:0 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Хам-Кам 0:1 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
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