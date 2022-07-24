Стадион: Кристиансунд Зрители: 3544
2:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолХопмарк Андреас
2:0
20' ГолБюэ Бендик
2:1
46' ГолЙоргенсен Филип
2:2
56' ГолРууд Эспен
60' Желтая карточкаКителано Йон
86' Желтая карточкаДиоп Амиду
90' Желтая карточкаКитолано Джошуа
90'+4
Ход матча
7'
20'
46'
2:1
56'
2:2
60'
86'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
21
Диоп
Амиду
13
Бюэ
Бендик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
25 Isaac Annan
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Кристиансунд
Одд
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|4 (1)
|0.31
|Диоп Амиду
|2
|0.15
|Муколли Агон
|1
|0.08
|Хопмарк Андреас
|1
|0.08
|Ертсен Торгиль
|1
|0.08
|Нилсен Снорре
|1
|0.08
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Осбак Кристоффер
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.38
|Евтович Милан
|5 (1)
|0.31
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.19
|Валлем Конрад
|1
|0.06
|Йоргенсен Филип
|1
|0.06
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.06
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|3
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|2
|0
|Ярл Себастиан
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Нилсен Снорре
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|2
|Рууд Эспен
|3
|0
|Евтович Милан
|3
|0
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Китолано Джошуа
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
15
8
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
3
20%
1
13%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
4
33%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Пропущено
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
1
7%
1
7%
31-45
6
43%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
1
10%
2
11%
1-15
4
40%
3
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
7
39%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
2
11%
76-90
Пропущено
29
22
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
4
14%
4
18%
1-15
3
10%
4
18%
16-30
5
17%
3
14%
31-45
9
31%
5
23%
46-60
3
10%
3
14%
61-75
5
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1
Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Кристиансунд - Хёугесунн 1:1 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Викинг - Кристиансунд 4:1
Одд
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1
Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|15
|7
|3
|5
|21 - 21
|24
|7.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 18
|17
|12.
|Саннефьёрд
|14
|5
|2
|7
|25 - 29
|17
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|13
|2
|7
|4
|16 - 26
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|13
|0
|2
|11
|10 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|9.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
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