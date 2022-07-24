3:0
Второй тайм: 62'
0'
1:0
13' ГолКабрера Виктор
2:0
22' ГолМеносси Лукас
24' Желтая карточкаFederico Gino
31' Желтая карточкаGaston Suso
36' Желтая карточкаSebastian Prieto
42' Желтая карточкаRodrigo Contreras
3:0
48' ГолКолидио Факундо
Ход матча
13'
22'
2:0
24'
31'
36'
48'
3:0
79
Ayrton
Costa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Diego SosaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Тигре
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|5 (2)
|0.5
|Колидио Факундо
|3
|0.3
|Кабрера Виктор
|2
|0.2
|Diego Sosa
|1
|0.1
|Меносси Лукас
|1
|0.1
|Lucas Blondel
|1
|0.1
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.2
|Vicente Taborda
|2
|0.2
|Alexis Sabella
|1
|0.1
|Mauro Bogado
|1
|0.1
|Ivan Gomez
|1
|0.1
|Horacio Tijanovich
|1
|0.1
|Ayrton Costa
|1
|0.1
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.1
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.1
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
|Sebastian Guerrero
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|1
|2
|Lucas Blondel
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Ijiel Protti
|2
|0
|Sebastian Prieto
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Contreras
|3
|0
|Carlos Villalba
|3
|0
|Mauro Bogado
|1
|1
|Сарате Мауро
|2
|0
|Federico Gino
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Juan Pablo Pignani
|2
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90
Пропущено
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90
Забито
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
4
33%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
2
18%
5
42%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3
Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:3
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|5.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|7.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|12.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Тигре
|3:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|16.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|17.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|21.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|0:3
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|3:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|18.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|20.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|21.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|22.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|26.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|27.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Атлетико Платенсе
|0:3
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Тигре
|3:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|23.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес