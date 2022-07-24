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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тигре
3:0
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
13' Гол
Кабрера Виктор
2:0
23' Гол
Меносси Лукас
25' Желтая карточка
Federico Gino
31' Желтая карточка
Gaston Suso
36' Желтая карточка
Sebastian Prieto
42' Желтая карточка
Rodrigo Contreras
3:0
47' Гол
Колидио Факундо
78' Желтая карточка
Vicente Taborda
90' Желтая карточка
Ijiel Protti
90'+4
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
11
Колидио
Факундо
10
Меносси
Лукас
16
Кастро
Алексис
32
Mateo
Retegui
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
5
Carlos
Villalba
18
Federico
Gino
26
Ignacio
Schor
11
Vicente
Taborda
23
Alexis
Sabella
27
Rodrigo
Contreras
Тигре
4-2-3-1
Атлетико Платенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Тигре
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 5 (2) 0.5
Колидио Факундо 3 0.3
Кабрера Виктор 2 0.2
Diego Sosa 1 0.1
Меносси Лукас 1 0.1
Lucas Blondel 1 0.1
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.2
Vicente Taborda 2 0.2
Alexis Sabella 1 0.1
Mauro Bogado 1 0.1
Ivan Gomez 1 0.1
Horacio Tijanovich 1 0.1
Ayrton Costa 1 0.1
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.1
Сарате Мауро 1 (1) 0.1
Rodrigo Contreras 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 2
Ijiel Protti 3 0
Lucas Blondel 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Меносси Лукас 2 0
Sebastian Prieto 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Cristian Zabala 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Contreras 3 0
Carlos Villalba 3 0
Mauro Bogado 1 1
Сарате Мауро 2 0
Federico Gino 2 0
Gaston Suso 2 0
Juan Pablo Pignani 2 0
Ivan Gomez 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Vicente Taborda 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
4
57%
76-90

Пропущено

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
50%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
2
14%
5
42%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
1
14%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Патронато Парана - Тигре 1:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1
Сан-Лоренсо - Тигре 1:1 Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3
Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Химнасия Ла-Плата 9 4 3 2 9 - 6 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
12. Ривер Плейт 0:0 10 3 4 3 12 - 10 13
13. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
14. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
15. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
16. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
17. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
19. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
21. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
22. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
23. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
28. Альдосиви 0:0 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
18. Ривер Плейт 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
19. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
20. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
21. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
22. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Альдосиви 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
25. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
26. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
27. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
9. Ривер Плейт 0:0 6 1 3 2 9 - 7 6
10. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Химнасия Ла-Плата 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 0:0 5 0 1 4 4 - 12 1
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