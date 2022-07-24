Стадион: Мариенлист
1:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
50'
1:0
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хам-Кам
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|6
|0.4
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.33
|Ипалибо Джек
|3
|0.2
|Фрайдей Фред
|2
|0.13
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.07
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.07
|Энерсен Оле
|1
|0.07
|Токстад Кристоффер
|1
|0.07
|Валсвик Густав
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.27
|Jonas Enkerud
|4
|0.27
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.13
|Конгсро Вегар
|2
|0.13
|Киркеволд Пол
|2
|0.13
|Hasan Kurucay
|2
|0.13
|Яковенко Юрий
|1
|0.07
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|4
|0
|Стеневик Халлдор
|3
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|2
|1
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Киркеволд Пол
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Яковенко Юрий
|1
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|1
|0
|Hasan Kurucay
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
5
42%
3
43%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Пропущено
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
5
38%
3
33%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
4
22%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
8
42%
5
28%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
21%
3
17%
76-90
Пропущено
22
17
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
4
18%
2
12%
1-15
2
9%
4
24%
16-30
4
18%
2
12%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
27%
5
29%
29%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2
Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|16
|11
|3
|2
|32 - 15
|36
|2.
|Лиллестрём
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|3.
|Будё-Глимт
|15
|8
|4
|3
|35 - 18
|28
|4.
|Викинг
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|Русенборг
|15
|6
|7
|2
|26 - 17
|25
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|15
|7
|3
|5
|21 - 21
|24
|7.
|Олесунн
|15
|5
|6
|4
|17 - 19
|21
|8.
|Одд
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|9.
|Волеренга
|15
|6
|2
|7
|20 - 24
|20
|10.
|Сарпсборг-08
|15
|6
|1
|8
|30 - 26
|19
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|15
|3
|8
|4
|18 - 18
|17
|12.
|Саннефьёрд
|14
|5
|2
|7
|25 - 29
|17
|13.
|Хёугесунн
|16
|4
|4
|8
|24 - 28
|16
|14.
|Тромсё
|13
|2
|7
|4
|16 - 26
|13
|15.
|Дьерв
|15
|3
|2
|10
|10 - 30
|11
|16.
|Кристиансунд
|13
|0
|2
|11
|10 - 29
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|2.
|Лиллестрём
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|3.
|Викинг
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|4.
|Русенборг
|7
|5
|2
|0
|16 - 6
|17
|5.
|Будё-Глимт
|8
|4
|4
|0
|22 - 8
|16
|6.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 12
|16
|7.
|Волеренга
|7
|4
|1
|2
|11 - 9
|13
|8.
|Олесунн
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|9.
|Хёугесунн
|8
|3
|2
|3
|14 - 14
|11
|10.
|Сарпсборг-08
|8
|3
|1
|4
|13 - 11
|10
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Дьерв
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|13.
|Одд
|8
|3
|0
|5
|11 - 15
|9
|14.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|15.
|Саннефьёрд
|6
|0
|2
|4
|9 - 16
|2
|16.
|Кристиансунд
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|7
|5
|2
|0
|12 - 5
|17
|2.
|Лиллестрём
|8
|4
|3
|1
|16 - 12
|15
|3.
|Саннефьёрд
|8
|5
|0
|3
|16 - 13
|15
|4.
|Будё-Глимт
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Одд
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|6.
|Викинг
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|7.
|Олесунн
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|8.
|Сарпсборг-08
|7
|3
|0
|4
|17 - 15
|9
|9.
|Русенборг
|8
|1
|5
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Стрёмсгодсет
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Хам-Кам
|0:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Волеренга
|8
|2
|1
|5
|9 - 15
|7
|13.
|Хёугесунн
|8
|1
|2
|5
|10 - 14
|5
|14.
|Тромсё
|7
|0
|4
|3
|7 - 16
|4
|15.
|Дьерв
|7
|0
|1
|6
|4 - 19
|1
|16.
|Кристиансунд
|7
|0
|0
|7
|3 - 14
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион