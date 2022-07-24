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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Стрёмсгодсет
1:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
50' Гол
Ипалибо Джек
1:1
74' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
86' Желтая карточка
Яковенко Юрий
87' Желтая карточка
Кобе Эрнандес-Фостер
90' Желтая карточка
Hasan Kurucay
90'+3

Ход матча

50'
Ипалибо Джек
(Стенгель Херман)
1:0
66'
 
Emil Sildnes
Jonas Enkerud
66'
 
Бейя Клеман
Aleksander Melgalvis
73'
 
Яковенко Юрий
Киркеволд Пол
73'
 
Кобе Эрнандес-Фостер
Шельстад Фредрик
74'
1:1
Kristian Loenstad Onsrud
75'
Боаэн Эрнест
Ипалибо Джек
 
86'
 
Яковенко Юрий
87'
 
Кобе Эрнандес-Фостер
90'
 
Hasan Kurucay

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
5
Гуннарссон
Никлас
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
7
Стеневик
Халлдор
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
17
Гулликсен
Тобиас
96
Ахен
Николас
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
58
Hasan
Kurucay
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
23
Шельстад
Фредрик
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
16
Киркеволд
Пол
9
Jonas
Enkerud
Стрёмсгодсет
4-3-3
Хам-Кам
3-4-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хам-Кам

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ТМК
0:1
ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.4
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.33
Ипалибо Джек 3 0.2
Фрайдей Фред 2 0.13
Стенгель Херман 1 (1) 0.07
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.07
Энерсен Оле 1 0.07
Токстад Кристоффер 1 0.07
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.27
Jonas Enkerud 4 0.27
Aleksander Melgalvis 2 0.13
Конгсро Вегар 2 0.13
Киркеволд Пол 2 0.13
Hasan Kurucay 2 0.13
Яковенко Юрий 1 0.07
Kristian Loenstad Onsrud 1 0.07
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Стеневик Халлдор 3 0
Грогард Томас 2 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 2 1
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Киркеволд Пол 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Kristian Loenstad Onsrud 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
5
38%
3
38%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
6
43%
3
30%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
0
0%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
3
38%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
4
21%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
8
40%
5
26%
31-45
4
20%
2
11%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
4
20%
3
16%
76-90

Пропущено

23
18
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
4
17%
2
11%
1-15
2
9%
4
22%
16-30
4
17%
2
11%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
7
30%
5
28%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2
Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1
Хам-Кам
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2
Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 16 11 3 2 32 - 15 36
2. Лиллестрём 15 10 3 2 29 - 14 33
3. Будё-Глимт 15 8 4 3 35 - 18 28
4. Викинг 17 8 4 5 30 - 23 28
5. Русенборг 15 6 7 2 26 - 17 25
6. Стрёмсгодсет 15 6 4 5 21 - 22 22
7. Олесунн 15 5 6 4 17 - 19 21
8. Одд 16 6 2 8 17 - 23 20
9. Волеренга 15 6 2 7 20 - 24 20
10. Сарпсборг-08 15 6 1 8 30 - 26 19
11. Хам-Кам 15 3 9 3 19 - 18 18
12. Саннефьёрд 14 5 2 7 25 - 29 17
13. Хёугесунн 16 4 4 8 24 - 28 16
14. Тромсё 13 2 7 4 16 - 26 13
15. Дьерв 15 3 2 10 10 - 30 11
16. Кристиансунд 13 0 2 11 10 - 29 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 9 6 1 2 20 - 10 19
2. Лиллестрём 7 6 0 1 13 - 2 18
3. Викинг 9 5 3 1 16 - 6 18
4. Русенборг 7 5 2 0 16 - 6 17
5. Будё-Глимт 8 4 4 0 22 - 8 16
6. Стрёмсгодсет 8 4 2 2 14 - 13 14
7. Волеренга 7 4 1 2 11 - 9 13
8. Олесунн 7 3 3 1 8 - 7 12
9. Хёугесунн 8 3 2 3 14 - 14 11
10. Сарпсборг-08 8 3 1 4 13 - 11 10
11. Хам-Кам 8 2 4 2 10 - 9 10
12. Дьерв 8 3 1 4 6 - 11 10
13. Одд 8 3 0 5 11 - 15 9
14. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
15. Саннефьёрд 6 0 2 4 9 - 16 2
16. Кристиансунд 6 0 2 4 7 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 7 5 2 0 12 - 5 17
2. Лиллестрём 8 4 3 1 16 - 12 15
3. Саннефьёрд 8 5 0 3 16 - 13 15
4. Будё-Глимт 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Одд 8 3 2 3 6 - 8 11
6. Викинг 8 3 1 4 14 - 17 10
7. Олесунн 8 2 3 3 9 - 12 9
8. Сарпсборг-08 7 3 0 4 17 - 15 9
9. Русенборг 8 1 5 2 10 - 11 8
10. Хам-Кам 7 1 5 1 9 - 9 8
11. Стрёмсгодсет 7 2 2 3 7 - 9 8
12. Волеренга 8 2 1 5 9 - 15 7
13. Хёугесунн 8 1 2 5 10 - 14 5
14. Тромсё 7 0 4 3 7 - 16 4
15. Дьерв 7 0 1 6 4 - 19 1
16. Кристиансунд 7 0 0 7 3 - 14 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 1:1 Хам-Кам онлайн

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