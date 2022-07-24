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Аргентина: Лига професьональ

2022
Альдосиви
0:3
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
71' Гол
Палавесино Агустин
0:2
73' Гол
Lucas Beltrain
0:3
76' Гол
Борха Мигель
90'+4
25
Девекки
Хосе
6
Tomas
Lecanda
13
Nicolas
Valentini
43
Santiago
Laquidain
3
Ian
Escobar
33
Leandro
Maciel
4
Rufino
Lucero
11
Bautista
Kociubinski
5
Мартинес
Томас
9
Martin
Santiago
Silva
I
7
Каутеруссио
Мартин
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
6
Мартинес
Эктор
II
29
Гомес
Элиас
8
Палавесино
Агустин
5
Сукулини
Бруно
27
Rodrigo
Aliendro
31
Симон
Сантьяго
18
Lucas
Beltrain
21
Барко
Эсекьель
Альдосиви
4-3-3
Ривер Плейт
4-3-3

История личных встреч

Альдосиви
Ривер Плейт

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
4:1
С
1:2
КДЛС
6:0
КДЛС
1:1
С
1:0
П
1:0
ТМК
3:1
П
1:1
ПБ
1:1
НБ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Maciel 2 0.2
Braian Martinez 1 0.1
Риос Андрес 1 0.1
Bautista Kociubinski 1 0.1
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.1
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.3
Lucas Beltrain 3 0.3
Ромеро Брайан 2 0.2
Палавесино Агустин 2 0.2
Парадела Хосе 1 0.1
Борха Мигель 1 0.1
Зидан Энцо 1 0.1
Пирес Леандро 1 0.1
Де ла Крус Николас 1 0.1
Симон Сантьяго 0 0
Кинтеро Хуан 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Santiago Laquidain 2 1
Patricio Boolsen 0 2
Серро Франсиско 3 0
Девекки Хосе 2 0
Rufino Lucero 2 0
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Leandro Maciel 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Fernando Roman Villalba 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 3 0
Перес Энцо 2 0
Эррера Марсело II 2 0
Симон Сантьяго 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
4
33%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
3
30%
61-75
2
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 10 6 4 0 10 - 3 22
2. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Расинг Авельянеда 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Платенсе 10 4 5 1 11 - 8 17
5. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
6. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 4 1 9 - 5 16
7. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
8. Химнасия Ла-Плата 0:0 10 4 4 2 9 - 6 16
9. Ривер Плейт 10 4 3 3 15 - 10 15
10. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
11. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
12. Колон 10 3 4 3 10 - 9 13
13. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
14. Тигре 10 3 3 4 14 - 14 12
15. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
16. Банфилд 9 3 3 3 11 - 9 12
17. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
19. Сармиенто 10 3 2 5 9 - 11 11
20. Росарио Сентраль 9 3 2 4 4 - 7 11
21. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
22. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
23. Индепендьенте Авельянеда 10 2 2 6 8 - 14 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 2 6 10 - 17 8
25. Тальерес Кордоба 9 2 2 5 5 - 9 8
26. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
27. Ланус 0:0 10 1 4 5 9 - 15 7
28. Альдосиви 10 1 2 7 6 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Химнасия Ла-Плата 0:0 5 3 2 0 6 - 1 11
5. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
6. Сармиенто 5 3 1 1 8 - 5 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Росарио Сентраль 5 3 1 1 3 - 1 10
9. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
10. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
11. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
12. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
13. Тигре 5 2 2 1 7 - 4 8
14. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
15. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
16. Индепендьенте Авельянеда 5 2 1 2 4 - 5 7
17. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
18. Ривер Плейт 4 2 1 1 3 - 3 7
19. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
20. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
21. Тальерес Кордоба 5 2 0 3 3 - 5 6
22. Ланус 0:0 4 1 2 1 6 - 6 5
23. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
24. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Альдосиви 5 1 1 3 2 - 6 4
28. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 0 4 4 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 3 - 0 11
2. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
3. Ньюэллс Олд Бойз 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Ривер Плейт 6 2 2 2 12 - 7 8
5. Атлетико Платенсе 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Банфилд 4 2 1 1 4 - 1 7
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
12. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
13. Колон 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Химнасия Ла-Плата 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
16. Расинг Авельянеда 5 1 2 2 5 - 7 5
17. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
18. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
20. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
21. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
22. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
23. Ланус 0:0 6 0 2 4 3 - 9 2
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
27. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Альдосиви 0:3 Ривер Плейт онлайн

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