0:3
Конец матча
Ход матча
71'
73'
0:2
76'
0:3
25
Девекки
Хосе
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Нападающий
-
22 Риос АндресНападающий
-
-
-
-
-
77 Juan Cuesta
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Pablo Solari
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Альдосиви
Ривер Плейт
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leandro Maciel
|2
|0.2
|Braian Martinez
|1
|0.1
|Риос Андрес
|1
|0.1
|Bautista Kociubinski
|1
|0.1
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|0.1
|Мели Сесар
|0
|0
|Fernando Roman Villalba
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.3
|Lucas Beltrain
|3
|0.3
|Ромеро Брайан
|2
|0.2
|Палавесино Агустин
|2
|0.2
|Парадела Хосе
|1
|0.1
|Борха Мигель
|1
|0.1
|Зидан Энцо
|1
|0.1
|Пирес Леандро
|1
|0.1
|Де ла Крус Николас
|1
|0.1
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|4
|1
|Santiago Laquidain
|2
|1
|Patricio Boolsen
|0
|2
|Серро Франсиско
|3
|0
|Девекки Хосе
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Миерс Маркос
|1
|0
|Mario Lopez
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Leandro Maciel
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
|Fernando Roman Villalba
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Facundo De La Vega
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Перес Энцо
|2
|0
|Эррера Марсело II
|2
|0
|Симон Сантьяго
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
4
33%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
3
43%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
3
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
67%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
13%
1
7%
1-15
1
13%
3
20%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
1
7%
46-60
2
25%
4
27%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
5
31%
3
30%
61-75
2
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Колон - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2
Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|10
|6
|4
|0
|10 - 3
|22
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Расинг Авельянеда
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Платенсе
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|5.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|7.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|9.
|Ривер Плейт
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|10.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|11.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Колон
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|13.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|14.
|Тигре
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|15.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|16.
|Банфилд
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|17.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|19.
|Сармиенто
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|20.
|Росарио Сентраль
|9
|3
|2
|4
|4 - 7
|11
|21.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|22.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|2
|2
|6
|8 - 14
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|25.
|Тальерес Кордоба
|9
|2
|2
|5
|5 - 9
|8
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|27.
|Ланус
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|28.
|Альдосиви
|10
|1
|2
|7
|6 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|5.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|6.
|Сармиенто
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Росарио Сентраль
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|9.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|10.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|11.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|12.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|13.
|Тигре
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|15.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|17.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|18.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|21.
|Тальерес Кордоба
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|22.
|Ланус
|0:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|23.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|24.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Альдосиви
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|3 - 0
|11
|2.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Ривер Плейт
|6
|2
|2
|2
|12 - 7
|8
|5.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|13.
|Колон
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|16.
|Расинг Авельянеда
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|17.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|18.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|20.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|21.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|22.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|23.
|Ланус
|0:0
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|27.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес