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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
0:0
Перерыв
Сантос
0'
38' Желтая карточка
Marcos Leonardo
45' Желтая карточка
Marcelo Conceicao

Ход матча

38'
 
Marcos Leonardo
45'
Marcelo Conceicao
 
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Сантос
2.07
3.54
4.80
Все Коэффициенты
Новости
1
Марсело
Бук
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
8
Jussa
14
Ronald
10
Lucas
Crispim
11
Romarinho3
21
Moises
Vieira
18
Ромеро
Сильвио
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
4
Габриэль
Эдуардо
31
Насименто
Алекс
3
Felipe
Jonatan
14
Rodrigo
Fernandez2
29
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
92
Баптистао
Лео
40
Бруниньо
30
Lucas
Braga
9
Marcos
Leonardo
Форталеза
4-2-3-1
Сантос
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Сантос

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:3
К
3:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 4 (1) 0.21
Moises Vieira 3 0.16
Robson IV 2 0.11
Romarinho3 2 0.11
Эркулес 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Jose Welison 1 0.05
Habraao 1 0.05
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Lucas Crispim 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Leonardo 7 0.37
Баптистао Лео 5 0.26
Vinicius3 3 0.16
Rwan Seco 2 (1) 0.11
Bryan Angulo 1 0.05
Габриэль Эдуардо 1 0.05
Lucas Barbosa 1 0.05
Lucas Braga 1 0.05
Майкон Перейра 0 0
Хулио Джоян 0 0
Angelo Borges 0 0
Бруниньо 0 0
Madson II 0 0
Luiz Felipe III 0 0
Sandry Santos 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Ronald 4 0
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Марсело Бук 2 0
Jose Welison 2 0
Lucas Crispim 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Fernandez2 7 0
Vinicius3 6 0
Marcos Leonardo 4 0
Ауро Альваро 3 0
Жуан Пауло 3 0
Madson II 3 0
Angelo Borges 3 0
Lucas Pires 1 1
Гуларт Рикардо 2 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Бруниньо 2 0
Габриэль Эдуардо 2 0
Хулио Джоян 2 0
Майкон Перейра 1 0
Баптистао Лео 1 0
Карлос Санчес II 1 0
Luiz Felipe III 1 0
Lucas Barbosa 1 0
Felipe Jonatan 1 0
Rwan Seco 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
7
47%
1
11%
76-90

Забито

17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
18%
3
14%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
7
32%
76-90

Пропущено

21
16
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
14%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
7
33%
3
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
8
38%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2
Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2
Сантос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0
Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 19 11 6 2 31 - 13 39
2. Коринтианс 2:1 19 10 5 4 24 - 19 35
3. Флуминенсе 19 10 4 5 29 - 20 34
4. Атлетико Минейро 1:2 19 8 8 3 27 - 20 32
5. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
6. Фламенго 19 9 3 7 26 - 18 30
7. Интернасьонал Порту Алегре 19 7 9 3 27 - 20 30
8. Ред Булл Брагантино 19 7 6 6 30 - 23 27
9. Сантос 0:0 19 6 8 5 22 - 16 26
10. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
11. Ботафого Рибейрао 19 7 3 9 19 - 24 24
12. Сеара 19 5 9 5 20 - 19 24
13. Гойяс 19 5 7 7 21 - 25 22
14. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
15. Америка Минейро 1:0 19 6 3 10 13 - 22 21
16. Куяба 18 5 5 8 14 - 19 20
17. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
18. Атлетико Гойяненсе 0:1 19 4 5 10 18 - 28 17
19. Жувентуде 19 3 7 9 16 - 32 16
20. Форталеза 0:0 19 3 6 10 15 - 23 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 2:1 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 10 6 2 2 19 - 9 20
3. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
4. Флуминенсе 10 6 1 3 18 - 11 19
5. Сантос 0:0 10 5 3 2 16 - 8 18
6. Атлетико Минейро 1:2 10 5 3 2 16 - 10 18
7. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
8. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Америка Минейро 1:0 9 4 2 3 9 - 9 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 0:1 10 3 2 5 10 - 10 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Жувентуде 10 2 3 5 8 - 14 9
20. Форталеза 0:0 10 1 6 3 4 - 6 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 4 0 12 - 4 19
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Коринтианс 2:1 10 4 2 4 11 - 16 14
5. Атлетико Минейро 1:2 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 10 3 5 2 10 - 9 14
7. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Сеара 10 3 4 3 10 - 9 13
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 9 2 4 3 13 - 14 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 0:0 9 1 5 3 6 - 8 8
15. Америка Минейро 1:0 10 2 1 7 4 - 13 7
16. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
17. Форталеза 0:0 9 2 0 7 11 - 17 6
18. Атлетико Гойяненсе 0:1 9 1 3 5 8 - 18 6
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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  • Желтая карточка
    38'
    Маркос Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Сантос
2.07
3.54
4.80
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