Ход матча
38'
4
Тити
8
Jussa
14
Ronald
11
Romarinho3
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
40
Бруниньо
30
Lucas
Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
8 JussaПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Max Walef
-
-
-
-
28 Habraao
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Bryan AnguloНападающий
-
-
32 Derick
-
38 Kevyson
-
37 Ed Carlos
-
-
-
12 Rwan Seco
-
Главный тренер: Lisca
История личных встреч
Форталеза
Сантос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|4 (1)
|0.21
|Moises Vieira
|3
|0.16
|Robson IV
|2
|0.11
|Romarinho3
|2
|0.11
|Эркулес
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Jose Welison
|1
|0.05
|Habraao
|1
|0.05
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Lucas Crispim
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|7
|0.37
|Баптистао Лео
|5
|0.26
|Vinicius3
|3
|0.16
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.11
|Bryan Angulo
|1
|0.05
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.05
|Lucas Barbosa
|1
|0.05
|Lucas Braga
|1
|0.05
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Ronald
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Lucas Crispim
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|7
|0
|Vinicius3
|6
|0
|Marcos Leonardo
|4
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Angelo Borges
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Карлос Санчес II
|1
|0
|Luiz Felipe III
|1
|0
|Lucas Barbosa
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
14 Не забивали 14
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
7
47%
1
11%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
18%
3
14%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
7
32%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
14%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
7
33%
3
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
8
38%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2
Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2
Сантос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0
Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|6
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Коринтианс
|2:1
|19
|10
|5
|4
|24 - 19
|35
|3.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|4.
|Атлетико Минейро
|1:2
|19
|8
|8
|3
|27 - 20
|32
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Фламенго
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сантос
|0:0
|19
|6
|8
|5
|22 - 16
|26
|10.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|11.
|Ботафого Рибейрао
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|12.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|20 - 19
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|15.
|Америка Минейро
|1:0
|19
|6
|3
|10
|13 - 22
|21
|16.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|17.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|0:0
|19
|3
|6
|10
|15 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|2:1
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|3.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|4.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|5.
|Сантос
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|Атлетико Минейро
|1:2
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|1:0
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|0:0
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Коринтианс
|2:1
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|1:2
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|0:0
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Америка Минейро
|1:0
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Форталеза
|0:0
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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