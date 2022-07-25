0'
38' Желтая карточкаMarcos Leonardo
45' Желтая карточкаMarcelo Conceicao
55' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
58' Желтая карточкаAngelo Borges
81' Желтая карточкаJuninho Capixaba
83' Желтая карточкаГабриэль Эдуардо
83' Желтая карточкаТьяго Гальярдо
90' Желтая карточкаLucas Crispim
90'+6
Ход матча
38'
58'
81'
83'
83'
90'
4
Тити
8
Jussa
14
Ronald
11
Romarinho3
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
40
Бруниньо
30
Lucas
Braga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
8 JussaПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
23 Max Walef
-
-
-
-
28 Habraao
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 БруниньоПолузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Bryan AnguloНападающий
-
-
32 Derick
-
38 Kevyson
-
37 Ed Carlos
-
-
-
12 Rwan Seco
-
Главный тренер: Lisca
История личных встреч
Форталеза
Сантос
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|4 (1)
|0.21
|Moises Vieira
|3
|0.16
|Robson IV
|2
|0.11
|Romarinho3
|2
|0.11
|Эркулес
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Jose Welison
|1
|0.05
|Habraao
|1
|0.05
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Lucas Crispim
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcos Leonardo
|7
|0.37
|Баптистао Лео
|5
|0.26
|Vinicius3
|3
|0.16
|Rwan Seco
|2 (1)
|0.11
|Bryan Angulo
|1
|0.05
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.05
|Lucas Barbosa
|1
|0.05
|Lucas Braga
|1
|0.05
|Майкон Перейра
|0
|0
|Хулио Джоян
|0
|0
|Angelo Borges
|0
|0
|Бруниньо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Luiz Felipe III
|0
|0
|Sandry Santos
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Juninho Capixaba
|4
|0
|Ronald
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Fernandez2
|8
|0
|Vinicius3
|6
|0
|Marcos Leonardo
|5
|0
|Angelo Borges
|4
|0
|Ауро Альваро
|3
|0
|Жуан Пауло
|3
|0
|Габриэль Эдуардо
|3
|0
|Madson II
|3
|0
|Lucas Pires
|1
|1
|Гуларт Рикардо
|2
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Бруниньо
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Майкон Перейра
|1
|0
|Баптистао Лео
|1
|0
|Карлос Санчес II
|1
|0
|Luiz Felipe III
|1
|0
|Lucas Barbosa
|1
|0
|Felipe Jonatan
|1
|0
|Rwan Seco
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
15 Не забивали 15
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
50%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
33%
3
43%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
10 Не забивали 11
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
2
15%
3
20%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
3
23%
5
33%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
6
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
3
33%
61-75
7
47%
1
11%
76-90
Забито
17
22
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
6 Не забивали 7
3
18%
3
14%
1-15
2
12%
2
9%
16-30
3
18%
4
18%
31-45
2
12%
3
14%
46-60
4
24%
3
14%
61-75
3
18%
7
32%
76-90
Пропущено
21
16
10 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
3
14%
4
25%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
7
33%
3
19%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
8
38%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2
Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2
Сантос
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Сантос 1:0 Сантос - Коринтианс 1:0 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0
Сантос - Тачира 1:1 Сантос - Фламенго 1:2 Тачира - Сантос 1:1 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0 Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Жувентуде - Сантос 1:2 Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Сантос 2:2 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Сантос - Банфилд 1:1 Сантос - Сеара 0:0 Сантос - Унион Ла-Калера 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба Парана 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|19
|11
|6
|2
|31 - 13
|39
|2.
|Коринтианс
|19
|10
|5
|4
|24 - 19
|35
|3.
|Флуминенсе
|19
|10
|4
|5
|29 - 20
|34
|4.
|Атлетико Минейро
|19
|8
|8
|3
|27 - 20
|32
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|9
|4
|6
|24 - 20
|31
|6.
|Фламенго
|19
|9
|3
|7
|26 - 18
|30
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|7
|9
|3
|27 - 20
|30
|8.
|Ред Булл Брагантино
|19
|7
|6
|6
|30 - 23
|27
|9.
|Сантос
|19
|6
|8
|5
|22 - 16
|26
|10.
|Сан-Паулу
|19
|5
|11
|3
|28 - 24
|26
|11.
|Ботафого Рибейрао
|19
|7
|3
|9
|19 - 24
|24
|12.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|20 - 19
|24
|13.
|Гойяс
|19
|5
|7
|7
|21 - 25
|22
|14.
|Аваи
|19
|6
|3
|10
|20 - 30
|21
|15.
|Америка Минейро
|19
|6
|3
|10
|13 - 22
|21
|16.
|Куяба
|18
|5
|5
|8
|14 - 19
|20
|17.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|4
|5
|10
|18 - 28
|17
|19.
|Жувентуде
|19
|3
|7
|9
|16 - 32
|16
|20.
|Форталеза
|19
|3
|6
|10
|15 - 23
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|6
|2
|2
|19 - 9
|20
|3.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|4.
|Флуминенсе
|10
|6
|1
|3
|18 - 11
|19
|5.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|6.
|Атлетико Минейро
|10
|5
|3
|2
|16 - 10
|18
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|8.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Аваи
|10
|5
|2
|3
|16 - 14
|17
|11.
|Сан-Паулу
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|13.
|Америка Минейро
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|3
|2
|5
|10 - 10
|11
|16.
|Куяба
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|17.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|18.
|Ботафого Рибейрао
|9
|3
|1
|5
|9 - 10
|10
|19.
|Жувентуде
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|20.
|Форталеза
|10
|1
|6
|3
|4 - 6
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|4
|0
|12 - 4
|19
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Коринтианс
|10
|4
|2
|4
|11 - 16
|14
|5.
|Атлетико Минейро
|9
|3
|5
|1
|11 - 10
|14
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|10
|3
|5
|2
|10 - 9
|14
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|4
|1
|5
|9 - 12
|13
|8.
|Сеара
|10
|3
|4
|3
|10 - 9
|13
|9.
|Фламенго
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|9
|2
|4
|3
|13 - 14
|10
|11.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|12.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|13.
|Гойяс
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|14.
|Сантос
|9
|1
|5
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Америка Минейро
|10
|2
|1
|7
|4 - 13
|7
|16.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|17.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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