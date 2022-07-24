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Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Первый тайм: 25'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
18' Гол
Гомес Густаво

Ход матча

18'
Гомес Густаво
(Дуду X)
1:0
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.56
4.70
8.60
Все Коэффициенты
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
36
Vanderlan
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
14
Скарпа
Густаво
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
18
Лопес
Хосе
Мануэль
1
Daniel
Fusato1
25
Меркадо
Габриэль
44
Витао
3
Роша
Кайке
36
Thauan
Lara
30
Джонни
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
8
Эденилсон
дос
Сантос
28
Энрике
Педро
11
Вандерсон
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
4 победы 10 ничьих 0 побед

16 матчей

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

30 матчей

40%
23.3%
36.7%
12 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

13.3%
63.3%
23.4%
4 победы 19 ничьих 7 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
К
1:0
К
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:0
К
2:1
К
1:0
СA
1:0
СA
0:1
К
3:2
К
1:1
СA
1:0
СA
1:1
БСА
0:1
СA
2:1
СA
0:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 7 0.37
Гомес Густаво 7 (1) 0.37
Скарпа Густаво 4 (1) 0.21
Дуду X 3 0.16
Рафаэл Жозе 3 0.16
Верон Габриэл 1 0.05
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.05
Уэсли Лопес 1 0.05
Данило Ларанжера 1 0.05
Мурило Серкейра 1 0.05
Менино Габриэль 1 0.05
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Наварро Рафа 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эденилсон дос Сантос 4 (2) 0.21
Вандерсон 4 0.21
Alexandre Zurawski 3 0.16
Энрике Педро 3 (1) 0.16
Де Пена Карлос 2 (2) 0.11
Патрик Алан 2 0.11
Moises VII 2 0.11
Бустос Фабрисио 1 0.05
Джонни 1 0.05
Тайсон Фреда 1 0.05
Д'Алессандро Андрес 1 0.05
Мендес Бруно II 1 0.05
Витао 1 0.05
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
José Maurisio3 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 4 0
Данило Ларанжера 4 0
Менино Габриэль 2 1
Рафаэл Жозе 3 0
Роша Маркос 2 0
Рони III 2 0
Мурило Серкейра 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Майке Роша 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Атуэста Эдуард 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 5 1
Де Пена Карлос 5 0
Moises VII 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Daniel Fusato1 3 0
Дурадо Родриго 2 0
Keiller 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Джонни 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Патрик Алан 1 0
Моледо Родриго 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Gabriel Paulista VIII 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Lizeiro 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0
Thauan Lara 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
9
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
17%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
5
28%
0
0%
31-45
1
6%
3
33%
46-60
2
11%
1
11%
61-75
3
17%
3
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
8%
5
29%
29%
1-15
1
8%
4
24%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
5
42%
3
18%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

30
26
15 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
4
13%
6
23%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
6
20%
4
15%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
8
27%
6
23%
76-90

Пропущено

11
18
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 12
1
9%
2
11%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
2
18%
3
17%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1
Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 19 11 6 2 30 - 12 39
2. Флуминенсе 1:0 19 10 4 5 28 - 19 34
3. Коринтианс 18 9 5 4 22 - 18 32
4. Атлетико Минейро 18 8 8 2 26 - 18 32
5. Атлетико Паранаэнсе 19 9 4 6 24 - 20 31
6. Фламенго 19 9 3 7 26 - 18 30
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 19 7 9 3 26 - 19 30
8. Ред Булл Брагантино 0:1 19 7 6 6 29 - 22 27
9. Сан-Паулу 19 5 11 3 28 - 24 26
10. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
11. Сеара 0:0 19 5 10 4 20 - 18 25
12. Ботафого Рибейрао 19 7 3 9 19 - 24 24
13. Гойяс 19 5 7 7 21 - 25 22
14. Аваи 19 6 3 10 20 - 30 21
15. Куяба 18 5 5 8 14 - 19 20
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 18 5 3 10 12 - 22 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 0:0 19 2 8 9 15 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 10 6 2 2 18 - 8 20
3. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
4. Флуминенсе 1:0 10 6 1 3 17 - 10 19
5. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
6. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
7. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
8. Ред Булл Брагантино 0:1 10 5 2 3 17 - 9 17
9. Аваи 10 5 2 3 16 - 14 17
10. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
11. Сан-Паулу 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 9 4 4 1 17 - 11 16
13. Америка Минейро 9 4 2 3 9 - 9 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Куяба 9 2 5 2 7 - 6 11
17. Сеара 0:0 9 2 5 2 10 - 10 11
18. Ботафого Рибейрао 9 3 1 5 9 - 10 10
19. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
20. Жувентуде 0:0 10 1 4 5 7 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 1:0 9 5 4 0 12 - 4 19
2. Флуминенсе 1:0 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Сеара 0:0 10 3 5 2 10 - 8 14
5. Атлетико Минейро 9 3 5 1 11 - 10 14
6. Интернасьонал Порту Алегре 0:1 10 3 5 2 9 - 8 14
7. Атлетико Паранаэнсе 10 4 1 5 9 - 12 13
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Фламенго 10 3 2 5 10 - 14 11
10. Ред Булл Брагантино 0:1 9 2 4 3 12 - 13 10
11. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
12. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
13. Гойяс 10 2 3 5 9 - 14 9
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 0:0 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Гомес Густаво бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
1.56
4.70
8.60
Все Коэффициенты
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